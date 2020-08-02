Видео недели: старт марсохода Perseverance, старая реклама с казанского телевидения и протесты в Белоруссии

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Новая миссия на Марс

Агентство НАСА запустило на Марс аппарат нового поколения Perseverance. Марсоход должен прибыть на красную планету в феврале 2021 года, взять образцы грунта и спуститься на дно кратера в поисках следов живых организмов.

Запуск ракеты с марсоходом на борту транслировался на весь мир. Нужно признать, что, несмотря на частоту и давнюю историю различных запусков, зрелище это каждый раз притягивает внимание.

Казанская реклама из прошлого

На YouTube-канале cifravhs вышел ролик, представляющий собой срез истории телевидения Татарстана начала 2000-х — фрагмент рекламной паузы на «СТС Казань». Двухминутное видео погружает в эпоху не хуже документального фильма или музейного стенда. Особенно хороша оказалась реклама с идущим по Казани динозавром.

Задержание бойцов ЧВК в Минске

Оперативная съемка белорусских силовиков показывает, как проходило задержание 32 российских граждан в минском санатории. КГБ Белоруссии утверждает, что все они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли для того, чтобы превратить массовые протесты в «оранжевую революцию».

Митинг в поддержку Тихановской

Между тем, обстановка в Минске и без того накалена. На митинги в поддержку единственного оставшегося на свободе оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской выходят десятки тысяч человек.

Протесты в Хабаровске

Массовые уличные акции проходят и в Хабаровске после ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Хабаровчан не смущают ни погодные условия, ни «антиковидные ограничения».

Спортсмены против COVID-19

Бренд Nike выпустил рекламу, рассказывающую о том, что сломить спортсменов запретом на соревнования и мероприятия невозможно. Пафосное и мотивирующее видео смонтировано так, что в разделенном надвое экране показаны рифмующиеся друг с другом спортивные события. Чтобы сделать такой ролик, авторам явно пришлось перелопатить горы видеоматериала.

Драка депутатов в Ульяновске

Драки депутатов областных заксобраний, похоже, входят в привычку в России. Напомним, не так давно помериться силой решили саратовские парламентарии. На этот раз потасовка развернулась в Ульяновской облдуме. Причем партийная принадлежность любителей решить спор кулаками все та же: КПРФ и «Единая Россия». Коммунисты вывели своих коллег из равновесия плакатом, на котором губернатор области Сергей Морозов и депутат Госдумы от «Коммунистов России» Максим Сурайкин названы «голубками».

Мобильная школа в Гватемале

Euronews показал учителя из Гватемалы, который отказался бросить своих учеников, несмотря на самоизоляцию и закрытие школ. «Если дети не могут ходить в школу, тогда школа должна прийти к детям», решил он. Мужчина колесит на велотележке, оборудованной специально для учебных целей. Одна из стенок прозрачная, через нее учитель общается с детьми, а другая стала доской. Энтузиаст гватемальского образования старается навестить каждого своего ученика дважды в неделю.

Новый клип Билли Айлиш

Одна из главных звезд современного шоу-бизнеса Билли Айлиш выложила новый клип на песню my future. За пару дней музыкальное видео набрало более 15 млн просмотров, закрепившись в трендах YouTube.

«КАМАЗы» для поиска контрабанды

Ростех показал разработанные одним из его предприятий комплексы для досмотра транспорта, созданные на базе грузовиков «КАМАЗ». Они способны дистанционно досматривать и находить контрабанду в автомобилях, например наркотики. Машины могут «видеть» груз сквозь сталь толщиной до 320 мм и дистанционно оценивать вес товара.