Игровая неделя: клип Росгвардии, восторги от Microsoft Flight Simulator и обновление Red Dead Online

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Превью Microsoft Flight Simulator и подробности об игровом мире Mafia

На неделе вышли несколько превью готовящейся к выходу Microsoft Flight Simulator, а журналистам дали поиграть в альфа-версию игры. Dtf публикует их мнения о новой версии — в основном они крайне положительные. Отмечается, что в игре для полетов доступна вся планета в масштабе один к одному — естественно, для этого данные хранятся на серверах Microsoft (производитель заявляет, что данные занимают два петабайта — две тысячи терабайт). Правда, реалистичность сохраняется лишь издали — если слишком снизиться, она теряется. Есть при этом и «рукотворные» локации, не взятые со снимков со спутников, причем на протяжении времени поддержки игры таких вручную сделанных мест будет все больше. Отмечают, впрочем, некоторые проблемы с оптимизацией. Игра, напомним, выйдет 18 августа.

Есть новости и о другой игре, выпуск которой планируется на ближайшее время, — римейке Mafia. Разработчики рассказали о том, как создавался новый мир Mafia Definitive Edition. В частности, была показана карта игрового мира. По словам производителя, характерные локации из оригинальной игры, такие как мотель Кларка, международный аэропорт и гоночная трасса, сохранились и в Definitive Edition, равно как и сельская местность к северу от города. Причем теперь игрок может посетить их в любой момент, без всяких загрузочных экранов: сюжетные задания больше не разделяют город невидимыми стенами. Кроме того, отмечается, что отдельные районы Лост-Хэвена претерпели изменения, придавшие им аутентичности и атмосферности. «Так, в городском центре вы найдете больше небоскребов, отражающих послевоенный строительный бум 1920-х и 1930-х годов. Китайский квартал отличается особенной архитектурой и населением, более характерным для китайских сообществ той эпохи», — пишут в блоге игры.



В FIFA 21 грядут изменения, а FIFA 20 пока успешнее The Last of Us Part II

В режиме карьеры грядущего симулятора футбола FIFA 21 добавили симуляцию матчей. Об этом на неделе сообщила «Игромания». Нововведений, вообще, готовится множество, но сейчас появилась информация о том, что симуляция станет выглядеть не так, как раньше. В предыдущих версиях игры при симуляции игроку просто сообщали результат матча, теперь же он будет разыгрываться в схематичном виде перед игроком. По ходу такой симуляции можно будет вносить изменения. Кроме этого, планируется изменить систему подготовки футболистов, ее станут оценивать не только в физическом, но и в психологическом плане, также изменится система трансферов.

The Last of Us Part II заняла второе место по продажам в российской рознице за полгода — ее опередила только FIFA 20. Фото stopga.me

Тем временем, как сообщает Dtf со ссылкой на сеть «М.Видео-Эльдорадо» (утверждает, что занимает 60% розничного рынка видеоигр в России), The Last of Us Part II заняла второе место по продажам в российской рознице за полгода — ее опередила только FIFA 20. При этом во II квартале у новинки все же первое место. Среди самых продаваемых игр также вышедшая уже давно GTA V, UFC 3 и Red Dead Redemption 2.

Клип от Росгвардии на песню из The Last of Us и роль натуралиста в Red Dead Online

На неделе Росгвардия представила клип с оркестровым кавером на заглавную песню из игры The Last of Us 2013 года. Ролик, снятый совместно с шоу барабанов Splash, назвали Trust Us — «Верь в нас». «Это новый, интересный творческий союз, который, без сомнений, подарит нам новые эмоции и впечатления», — пишут в описании ролика. Содержание его таково: «Мрачное будущее. Упадок цивилизации. Большая часть населения заражается вирусной инфекцией. Жертвы теряют разум и превращаются в подобие зомби. Отец и сын, убегая от смерти, оказываются у пустующего здания. Здесь отец вспоминает историю из прошлого до катастрофы… Маленького мальчика захватил в заложники преступник. Штурмовая группа спецназа Росгвардии спасает его и возвращает родителям. Герой-омоновец дарит мальчику свой шеврон-патч».

Ролик, однако, не пришелся по вкусу населению. Его посмотрели 60 тысяч раз, поставили 1,3 тысячи «лайков» и 5,9 тысяч «дизлайков». Комментарии к видео отключены.

А вот игроки Red Dead Online наконец-то, впервые за полгода, получили крупное обновление. Теперь они смогут стать натуралистами. Выбор для них, как сообщает «Игромания», — помогать защитнику природы Гарриет Дэвенпорт или зарабатывать в магазине отставного охотника Гаса Макмиллана. Натуралистам нужно будет выслеживать диких животных. Миссии Дэвенпорт будут включать выслеживание нужных образцов, после чего их нужно будет сфотографировать с безопасного расстояния или усыпить, чтобы собрать образцы крови. А вот Макмиллан заплатит за заказанные шкуры.