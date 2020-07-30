КХЛ снова отправила «Торпедо» на Восток и готовится презентовать календарь в начале августа

Коронавирус — не единственная насущная проблема лиги

Презентация календаря будущего сезона по регламенту Континентальной хоккейной лиги должна проходить за 45 дней до его старта. В этом году пуск намечен на 2 сентября. Понятно, что в эпоху пандемии коронавируса все планы меняются чуть ли не ежедневно, и, естественно, презентацию календаря сдвигали уже не раз. Пока все идет к тому, что участники нового сезона КХЛ узнают расписание игр ровно за месяц до старта турнира. Однако и без опубликованного календаря проблем у лиги в этом году с избытком. Накануне начал работу совет директоров КХЛ, который пытается их решить. О том, сколько вариантов календаря рассматривают в лиге, зачем нижегородское «Торпедо» снова отправили на Восток, а также почему в других видах спорта нет таких проблем с составлением игрового расписания — в материале «Реального времени».

Эпопея с календарем близка к завершению

За 12 лет существования КХЛ календари на ближайшие сезоны публиковались и в июне, и в июле, и в августе — бывало даже меньше чем за месяц до старта регулярного чемпионата. Почему так происходит? Например, потому, что из лиги периодически исключают клубы — как в мае прошлого года вышло с братиславским «Слованом». Именно неопределенность с составом участников чемпионата чаще всего и становится помехой для более оперативного составления календаря. Хотя в 2018 году проблемы возникли даже после официальной презентации расписания сезона, так как «Авангард» покинул Омск из-за проблем с ареной и было решено проводить домашние матчи клуба в подмосковной Балашихе.

Однако этот год во всех смыслах особенный — коронавирус внес максимальные коррективы в работу лиги. Также до сих пор неизвестно, сколько участников стартует в ближайшем регулярном чемпионате, поэтому изначально составлялось несколько вариантов календаря: на 18, 20, 22 и 23 участника.

Как заявил накануне президент КХЛ Алексей Морозов, больше 60 игр в регулярном чемпионате каждая из команд не проведет. Финальная версия календаря, по словам босса лиги, уже готова, однако пока совет директоров не утвердит окончательное количество участников, презентовать и даже рассылать в клубы его не будут. Хотя черновые варианты в наличии имеются у всех без исключения команд, и даже если в них что-то изменится, то не принципиально.

Первым игровым днем в календаре будет значиться 2 сентября, последним — 30 апреля. Именно в этот день теоретически может состояться седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина.Фото: ak-bars.ru

Календарь в этом году на начальном этапе составлялся автоматизировано, специальной программой, разработанной лигой совместно с немецким брендом SAP. Далее в финальную версию вручную вносились коррективы, при этом учитывались переезды, логистика, просьбы клубов, частота игр друг с другом и так далее. Как уверяют в КХЛ, главной задачей было поставить всех в равные условия. Первым игровым днем в календаре будет значиться 2 сентября, последним — 30 апреля. Именно в этот день теоретически может состояться седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина. Хотя изначально рассматривался вариант с тем, чтобы закончить сезон в мае 2021 года, однако свое веское слово сказала федерация хоккея России, попросившая не трогать май в интересах сборной России, которая три недели будет готовиться к чемпионату мира (в следующем году также запланированный на более поздний срок).

По информации «Реального времени», календарь получит публичную огласку не раньше 1-2 августа. Решение по расписанию нового сезона примет совет директоров, который проходит заочно в режиме онлайн и растянется на несколько дней. В данный момент рассматриваются уже не четыре, а два варианта итогового календаря, поэтому принципиальное решение о количестве участников уже принято, а значит, развязка близка.



«Торпедо» снова возвращают в Восточную конференцию

Пока что в КХЛ настроены играть, начиная со 2 сентября и ни днем позже. Вариант с переносом старта турнира будет рассматриваться только в одном случае — если эпидемиологическая ситуация в России ухудшится и снова будут введены жесткие карантинные меры. Алексей Морозов накануне также рассказал, как будет решаться вопрос с возможным переносом игр:

— Наш приоритет — проведение всех матчей чемпионата. Нам бы хотелось, чтобы сезон прошел без эксцессов, все были здоровы и могли играть в хоккей. Во-первых, у клубов КХЛ есть фарм-клубы в ВХЛ и молодежные команды в МХЛ, они могут восполнять заболевших игроков оттуда. Конечно, исключать того, что вся команда заболеет, и проведение той или иной игры будет находиться под угрозой [срыва], нельзя. Я честно скажу, мы перспективы этой ситуации побаиваемся. Поэтому в качестве крайней меры предусматриваем в календаре возможность переноса матчей. Будем прорабатывать с ФХР вопрос задействования дат, предусмотренных на игры сборных в Евротуре. По идее, в эти паузы сможем доигрывать те матчи, которые не смогли провести вовремя.

Одним из самых любопытных решений при составлении календаря на будущий год стал очередной перевод нижегородского «Торпедо» в другую конференцию. Это уже третий раз, когда команда переезжает то с Востока на Запад, то с Запада на Восток. Последний раз нижегородцы меняли «прописку» как раз прошлым летом. Их переезд в Западную конференцию однозначно увеличил там конкуренцию за выход в плей-офф. Теперь же, наоборот, Запад в очередной раз ослабнет, а на Востоке будет чуть сложнее попасть в восьмерку. В КХЛ уверяют, что руководствуются лишь вопросами логики и логистики: играть с «Торпедо» дополнительные матчи внутри конференции удобно и западным клубам, и восточным, однако в этом году в КХЛ не будет «Адмирала» из Владивостока, поэтому пространство для маневра оставалось, и им воспользовались.

Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Максим Гафуров дал такую оценку решению Континентальной хоккейной лиги:

— Нам абсолютно без разницы, в какой конференции играть. Для нас это, по большому счету, ничего не меняет с точки зрения логистики. В любом случае играть со всеми. Да, я рисовал схемы и думал, в какой конференции играть будет проще, но если два месяца назад интереснее для нас казался Восток, то сейчас мне кажется, что на Западе попасть в плей-офф будет попроще, — приводит слова Гафурова «Чемпионат».



Количество участников, долги и тесты на коронавирус



Главной темой последних недель в российском хоккее стал коронавирус. Чуть ли не во всех командах диагностированы заболевания. В «Авангарде» на карантине сидят 20 человек, что практически парализовало тренировочный процесс. Есть вспышки в «Спартаке», «Северстали», есть зараженный и в «Ак Барсе», а накануне один из североамериканских инсайдеров дал новость о выявленном случае COVID-19 в составе питерского СКА.

Как стало известно «Реальному времени», Континентальная хоккейная лига в течение сезона планирует обязать все клубы сдавать тест на коронавирус один раз в пять дней. Это касается не только хоккеистов, тренерского штаба и персонала, но и всех, кто так или иначе контактирует с командой. КХЛ готова оплатить все расходы, связанные с тестированием сотрудников клубов на COVID-19. Ежедневное физикальное обследование при этом остается на медицинских штабах всех команд. Сегодня данный пункт должен быть внесен в регламент соревнований как обязательный. Предварительное одобрение он уже получил накануне на заседании совета директоров лиги.

Пока неясно, что будет с допуском представителей СМИ на арены. Так, на днях ХК «Сочи» сообщил, что одной только аккредитации для прохода на предсезонный турнир будет мало — журналистам нужно будет иметь при себе свежую справку об отрицательном тесте на коронавирус. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барса», команда Дмитрия Квартальнова в штатном режиме готовится к двум товарищеским матчам против нижнекамского «Нефтехимика», которые должны состояться в Казани 31 июля и 1 августа. Пока что информации об отмене или переносе этих игр нет. Однако допуск представителей СМИ на «Татнефть-арену» на эти встречи будет возможен только в случае предъявления справки об отрицательном тесте на COVID-19. При этом все интервью и комментарии игроков и тренерского штаба будут возможны только дистанционно — через Zoom.

Пока неясно, что будет с допуском представителей СМИ на арены. Фото: dynamo.ru

В каком формате СМИ будут общаться с представителями клубов уже во время сезона — этот вопрос также будут обсуждать на расширенном совете директоров. Проект уже готов и разослан командам, однако он еще не утвержден и может быть скорректирован. Всего в повестке дня будет порядка 15 вопросов, по которым предстоит голосование. Оно будет заочным и продлится несколько дней, так что о решениях руководителей станет известно только в первых числах августа. По некоторым данным, КХЛ не публикует календарь из-за того, что часть клубов до сих пор не заплатила штраф за превышение потолка в прошлом сезоне («налог на роскошь»). С таким долгом лига не может допустить их до нового чемпионата, а диалог между сторонами протекает тяжело. Среди таких клубов, например, уфимский «Салават Юлаев».

Вопросы по долгам по зарплате решили все клубы, кроме «Амура» — в Хабаровске должны половину зарплаты за апрель. Однако быстрая отставка Александра Гулявцева с поста главного тренера дальневосточников провоцирует различные слухи и домыслы. Практически обезопасил себя в финансовом плане «Витязь» — в последние дни плохих новостей из подмосковного клуба не приходило. Помимо денежных вопросов, по-прежнему, остро стоит и вопрос с открытием границ. Так, в зоне риска находятся все иностранные клубы: «Йокерит», рижское и минское «Динамо», а также «Барыс». Если до сентября ситуация в странах, которые представляют эти команды, не изменится, КХЛ придется импровизировать не только с календарем, но и с собственным, уже утвержденным, регламентом.

Как публиковали календарь в других лигах

На этой неделе презентовала календарь нового сезона Российская премьер-лига. В отличие от хоккея, в футболе доигрывали приостановленный сезон, поэтому пауза между чемпионатами получилась максимально короткой — чуть более двух недель. Как уверяют в РПЛ, работа над календарем велась заранее, однако до окончания чемпионата не было известно, в каких еврокубковых турнирах сыграют команды и с какой стадии начнут выступления. Когда стали известны все клубы-участники еврокубков, а также были утверждены новички лиги, стало возможным подготовить оптимальную версию календаря.

Второй год подряд РПЛ составляет расписание сезона совместно с Высшей школой экономики. Лаборатория исследований спорта ВШЭ разработала алгоритм, который позволяет создавать различные варианты календаря, учитывающие множество параметров. Например, прогноз погоды в том или ином регионе и пожелания от телевещателя.

Второй год подряд РПЛ составляет расписание сезона совместно с Высшей школой экономики. Фото: fc-zenit.ru

В российском волейболе предварительный календарь на новый сезон появился раньше всех — еще в начале июня. Однако его еще должны будут утвердить в начале августа. Среди 14 участников мужской Суперлиги нет иностранных команд, поэтому составление расписания не стало большой проблемой. По сравнению с прошлым сезоном, количество матчей у всех клубов даже увеличится — с 19-ти до 26-ти в регулярном чемпионате.

Что касается российского баскетбола, то в Единой лиге ВТБ столкнулись с похожими проблемами, что возникли и у КХЛ. В составе лиги есть иностранные участники, а никаких гарантий по открытым границам на сегодня нет. Однако на руку баскетболу играет тот фактор, что чемпионат там все же стартует позже, чем в хоккее — в конце сентября. Также в Лиге ВТБ намного меньше участников — всего 13, поэтому с официальной публикацией календаря не затянули — его презентовали на прошлой неделе.

В прошлом году генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Реальному времени» подробно рассказывала о составлении календаря на сезон, а также о своем отношении к тому, что в Казани в один день часто играются матчи команд из разных видов спорта:

— Чтобы составить календарь Единой лиги ВТБ, мы ориентируемся на календарь Евролиги, еврокубков и на календарь ФИБА. В зависимости от их дат мы уже составляем свое личное расписание. Если мы будем ориентироваться еще на РПЛ, КХЛ и волейбольную Суперлигу, то можно сойти с ума. Хотя, безусловно, неправильно играть много матчей в один день в рамках одного города.

Таким образом, из ведущих спортивных лиг России календарь не презентовали только в хоккее. Помимо объективных причин, почему этого до сих пор не произошло, здесь можно вспомнить еще и о том, что в марте именно КХЛ последней из топ-лиг объявила о судьбе сезона.