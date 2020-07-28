РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21: «Рубин» в I туре сыграет дома с «Локомотивом»

Российская премьер-лига на своем официальном сайте презентовала полный календарь нового сезона, который стартует уже 8 августа.

Календарь второй год подряд был разработан совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ). Для его составления использовался специальный алгоритм, основанный на математических методах. Учитывалось множество нюансов, вроде участия отдельных клубов в еврокубках, погодных условий в различных регионах страны, пожелания телевещателя.

Как отметили представители ВШЭ, по сравнению с предыдущим чемпионатом были доработаны критерии поиска календарей. Так, например, теперь ни одна команда не играет более двух матчей подряд с клубами категории «А».

Казанский «Рубин» начнет сезон домашним матчем с «Локомотивом» в первом туре. С полным календарем можно ознакомиться на сайте РПЛ.