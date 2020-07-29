Генменеджер «Торпедо» Гафуров о переводе на Восток: «Через Западную конференцию попасть в плей-офф легче»

Фото: ХК «Торпедо»

Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Максим Гафуров дал оценку решению Континентальной хоккейной лиги перевести клуб в Восточную конференцию. Однако, по его мнению, через Запад его команде в плей-офф попасть было бы легче.



«Нам абсолютно без разницы, в какой конференции играть. Для нас это по большому счету ничего не меняет с точки зрения логистики. В любом случае играть со всеми. Да, я рисовал схемы и думал, в какой конференции играть будет проще, но если два месяца назад интереснее для нас казался Восток, то сейчас мне кажется, что на Западе попасть в плей-офф будет попроще», — приводит слова Максима Гафурова «Чемпионат».

Напомним, «Торпедо» уже третий раз переводят в Восточную конференцию. Последний раз нижегородцы играли на Востоке в сезоне 2018/2019.