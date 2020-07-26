Александр Кожевников: «Если сдвинем старт чемпионата на месяц, никакого форс-мажора не будет»

Олимпийский чемпион — о последних событиях в российском хоккее

Один из самых жестких экспертов страны, олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своем видении перспектив Иржи Секача в Балашихе и Николая Прохоркина в Магнитогорске, неприятном осадке после истории с увольнением Максима Сушинского из «Авангарда» и необходимости сдвинуть начало сезона из-за эпидемии коронавируса в клубах КХЛ.

В российском хоккее об имена нельзя вытирать ноги



— Как восприняли главную тему недели — перестановки в «Авангарде»?

— Меня удивило то, как «ястребы» расстались со своим президентом Максимом Сушинским. Показалось, что никто не нашел в себе сил объяснить, из-за чего произошла такая перестановка, да еще в столь странном исполнении. Сушинский — это имя в российском хоккее, о таких нельзя вытирать ноги.

— Но нужно ли было экс-президенту «Авангарда» по горячим следам давать серию обиженных интервью?

— Я понимаю эмоции Сушинского. Да, все получилось, мягко говоря, не очень корректно с обеих сторон, но в хоккейном мире все-таки не принято так расставаться.

Фото hawk.ru

Посмотрите, ни одному российскому тренеру не приобретали столько игроков, сколько Хартли

Постоянные перетряхивания состава — канадская политика

— Многие проблемы «Авангарда» были из-за президента клуба?

— На мой взгляд, главная проблема Балашихи скрыта в таблице переходов.

— ?!

— Этим летом человек 15—20 из «Авангарда» ушли, столько же пришли. Ни один другой клуб КХЛ год за годом не устраивает таких распродаж. О каком строительстве команды тут можно говорить?

— За селекцию в основном отвечал Сушинский — вопросы прежде всего к нему?

— У меня вопросы к безграничной вере всего руководства «ястребов» в Боба Хартли. На мой взгляд, именно от него идут постоянные перетряхивания состава, это типично канадская политика. Посмотрите, ни одному российскому тренеру не приобретали столько игроков, сколько Хартли.

Между тем еще два года назад многие говорили о том, что канадец — тренер первого сезона. На свежачка, на эмоциях, на красивых интервью он даст старт — а потом будет все хуже и хуже, ведь базовой подготовки, которая подходит для России, для КХЛ, у этого специалиста нет. Вот вам и главный ответ.

Фото hawk.ru

Вот в «Ак Барсе» у Зинэтулы Билялетдинова Секач был безупречен, а в ЦСКА у Игоря Никитина смотрелся уже средненько. Не удивлюсь, если в Балашихе чех совсем заскучает

С цифрами по вирусу балуются и в России, и в Америке

— Как оцените недавнее приобретение «Авангардом» Секача?

— Отличный ход. По меркам КХЛ чех — мастер. Но здесь мы опять возвращаемся к тренерской работе. Вот в «Ак Барсе» у Зинэтулы Билялетдинова Секач был безупречен, а в ЦСКА у Игоря Никитина смотрелся уже средненько. Не удивлюсь, если в Балашихе чех совсем заскучает.

— Другой громкий трансфер последних дней — переход в «Металлург» Николая Прохоркина.

— Мне Прохоркин всегда нравился — интересный, штучный форвард. Другое дело, что в СКА ему почему-то не доверяли. Если после НХЛ Прохоркин возмужал и добавил в стабильности, то способен стать лидером «Магнитки».

— В прессе вы выразили пожелание сдвинуть старт чемпионата со 2 сентября — из-за эпидемии в ряде клубов КХЛ, но многие другие эксперты против. Не пересмотрели свою позицию?

— Думаю, у нас нет правильной информации по вирусу, многие случаи скрываются. В той же НХЛ хоккей — это коммерция, и ты обязан играть. В США идет нарастание статистики по болезням, а в американских клубах — тишь да гладь. Ясно, что там в хоккее балуются с цифрами — как, кстати, и у нас.

Но в России хоккей — это не бизнес, поэтому не нужно ставить под угрозу здоровье игроков. Если сдвинем старт на несколько недель или на месяц, никакого форс-мажора не возникнет.

Russia-Hockey.ru