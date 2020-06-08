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Появились первые фотографии стройки дороги-дублера Горьковского шоссе

15:39, 08.06.2020
Появились первые фотографии стройки дороги-дублера Горьковского шоссе

В редакцию «Реального времени» прислали первые фотографии строительства дороги-дублера Горьковского шоссе.

В мае глава исполкома Казани Денис Калинкин подписал постановление, которым утверждается проект планировки дороги от улицы Несмелова до трассы М-7, которая пройдет через ЖК «Серебряный бор» и станет дублером Горьковского шоссе.

На первый этап дороги-дублера планируется потратить почти 0,5 млрд рублей. Участок длиной 1,5 км сдадут уже в ноябре 2020 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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