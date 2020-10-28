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ООО Индустриальный Парк Челны

Промышленность

Общая информация

Индустриальный парк «Челны» был основан для создания инфраструктуры, нацеленной на удобное и выгодное расположение производственных и инновационных предприятий на территории парка.

Юридическое лицо образовано 4 марта 2014 года.

Руководитель — Муллагалиева Аксана Равиловна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, тракт Мензелинский, 96
  • Телефон: (8552) 92-80-08
  • Email: ipchelny888@gmail.com,
  • Сайт: http://ipchelny.ru/

Дата последнего обновления: 28.10.2020

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