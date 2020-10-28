ООО Индустриальный Парк Челны
Общая информация
Индустриальный парк «Челны» был основан для создания инфраструктуры, нацеленной на удобное и выгодное расположение производственных и инновационных предприятий на территории парка.
Юридическое лицо образовано 4 марта 2014 года.
Руководитель — Муллагалиева Аксана Равиловна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, тракт Мензелинский, 96
- Телефон: (8552) 92-80-08
- Email: ipchelny888@gmail.com,
- Сайт: http://ipchelny.ru/
Дата последнего обновления: 28.10.2020