Шаг к тонкой настройке: ЦБ переходит к осторожному смягчению

Эльвира Набиуллина объяснила легкую корректировку ключевой ставки ЦБ намерением аккуратно стимулировать экономическую активность

Фото: Банк России / YouTube

«Мы вернулись к стандартным шагам», — так глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала сегодня вероятность продолжения курса на смягчение, пояснив, что шаг больше 25 б.п., как правило, является ответной реакцией регулятора на резкое отклонение от прогнозов в российской экономике. Осторожность ЦБ в этот раз объясняется неоднородностью момента. «С одной стороны, во II квартале произошло более глубокое падение деловой активности, а с другой — существенное расширение мер бюджетной поддержки», — отметила Эльвира Набиуллина. Кроме того, на заседании были приняты важные решения по капиталу банков, среди которых — послабления по резервам по ипотечным кредитам, которые дадут высвободить 300 млрд рублей.

Закрепить стабилизационный эффект от бюджетных вливаний

«Мы перешли к нашему стандартному шагу в изменении ключевой ставки», — заявила сегодня Эльвира Набиуллина в развернутом комментарии к решению Банка России о снижении ключевой ставки — до 4,25% годовых. По ее словам, сейчас требуется более тонкая настройка денежно-кредитной политики, в отличие от «коронавирусной» весны, когда были оправданны более решительные действия. «В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — отметила она.

Глава ЦБ не исключает, что ключевая ставка может быть вновь пересмотрена на сентябрьском заседании. «Насколько можно будет этим воспользоваться, мы будем смотреть, исходя из того, как будет развиваться ситуация в экономике, будем оценивать все поступающие данные», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов о вероятности очередного снижения. При этом она еще раз повторила, что эффект от действий ЦБ проявляется не мгновенно, а срабатывает с временным лагом в течение нескольких кварталов.

Ожидается, что меры ЦБ должны закрепить тот стабилизационный эффект, который был достигнут за счет немедленных бюджетных вливаний в экономику весной этого года. «В этом году правительство расширило бюджетные расходы более значительно, чем это предполагает бюджетное правило, чтобы поддержать экономику и граждан в момент мощного негативного шока, — заметила Эльвира Набиуллина. — И это абсолютно оправданно, особенно на начальном этапе кризиса. В этот момент бюджетная политика способна оказать более быструю и значимую помощь экономике, чем денежно-кредитная политика, воздействие которой в полной мере проявляется только в течение трех–шести кварталов».

Новые меры господдержки не требуются

Глава ЦБ заявила, что необходимости в дополнительных мерах поддержки экономики сейчас не видит. «Потому что основные меры правительства прежде всего будут продолжать действовать почти до конца года. Это серьезные меры, которые оказывают влияние на экономическую активность, поддерживая ее», — добавила она.

Почему ЦБ сейчас еще раз опустил ставку? По словам Эльвиры Набиуллиной, все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году.

Несмотря на то, что во втором квартале снижение ВВП составит 9—10%, ЦБ прогнозирует, что по итогам года ВВП снизится на 4,5—5,5%. А в 2021 и в 2022 году — предполагается восстановительный рост на 3,5—4,5% и на 2,5—3,5% соответственно. Восстановление экономики займет более полутора лет.

Банк России уточнил оценку диапазона нейтральной ставки до 5—6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4% (это «невидимая» ставка, которая определяет долгосрочный горизонт действия ключевой ставки, — прим. авт.). «На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки в реальном выражении до 1—2% с 2—3%. Это означает снижение диапазона номинальной нейтральной ставки до 5—6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%», — сказала глава регулятора, уточнив, что решение принималось одновременно.

Отрицательных ставок по рублевым вкладам вводить не намерены

Глава ЦБ сообщила о принятии трех важных решений для капитала российских банков. Во-первых, ускоренно будет внедряться обновленная методика оценки резервов по ипотечным кредитам. Это высвободит дополнительно 300 млрд рублей. Во-вторых, будет стимулироваться приобретение бессрочных облигаций на особых условиях. В-третьих, урегулирование ситуации в проблемных банках возможно через обмен долга на капитал, но это временная мера на 2 года. «Падение было глубоким, коэффициент риска [заемщиков] будет снижен», — пообещала Эльвира Набиуллина.

После очередного снижения ключевой ставки постепенно происходит понижение депозитных ставок по вкладам. Не грозит ли это оттоком капитала для банков? Однако глава ЦБ заверила, что нынешние ставки выше уровня инфляции, а банки следят за привлечением пассивов. Отвечая на вопрос о вероятности введения отрицательных ставок по валютным вкладам, она сообщила, что возвращаться к этой теме пока не собираются. Отрицательных ставок по рублевым вкладам вводить не намерены.



С другой стороны, глава ЦБ ожидает роста потребительского кредитования. Вместо прогнозируемого снижения на 5% ожидается рост на 4—5% по итогам года. При этом ЦБ настроен на сохранение ограничительных правил по расчету предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче кредитов, чтобы граждане не попадали в кредитную кабалу. В целом рост кредитования российской экономики составит 6—9% в 2020 году, а в последующие два года он будет порядка 7—11%. «Мы прогнозируем увеличение кредитования экономики на 6—9% по итогам 2020 года и на 7—11% следующие два года. Это внесет положительный вклад в динамику ВВП», — сказала Набиуллина.

«Снижение ключевой ставки будет приводить к дальнейшему снижению ставок для наиболее надежных заемщиков, а также, возможно, по ипотеке, — считает старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич. — В то же время коррекция ставок будет носить менее выраженный характер, чем снижение ключевой ставки. Процентная ставка для наиболее надежных корпоративных заемщиков во многом задается доходностью среднесрочных государственных облигаций. После снижения доходности до близких к минимальным среди стран БРИКС уровням она все в меньшей степени реагирует на снижение ключевой ставки и все в большей степени будет определяться международными потоками капитала. Средняя ставка по ипотеке сейчас в большей степени определяется условиями действующих государственных программ по льготной ипотеке на первичном рынке, в меньшей степени — рыночными условиями. В то же время снижение ключевой ставки найдет отражение в ставках по рыночным несубсидированным ипотечным кредитам, чем будет способствовать росту сделок на вторичном рынке».