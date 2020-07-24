«Путь Лундстрема»: в Казани снимают документальный фильм об оркестре великого джазмена
В Татарской государственной филармонии имени Тукая проходят съемки документального сериала «Обретение Родины»
В Казань приехала съемочная группа кинокомпании «Снега» из Екатеринбурга — 23 и 24 июля на улицах города и в Татарской государственной филармонии проходят съемки документального сериала «Обретение Родины». Большая часть многосерийного фильма будет посвящена Олегу Лундстрему и музыкантам, вернувшимся в 1947 году из Китая в Россию. Именно о нем вспоминали музыканты, современники и потомки Лундстрема, специально для этого собравшиеся на съемочной площадке, которую создатели киноленты назвали «путем Лундстрема». Далее съемочная группа выедет в Зеленодольск, а в перспективе — в Шанхай. О чем и кому писал письма Лундстрем из Казани, какие легенды развенчает фильм и что за гениальный маркетинговый ход вывел оркестр к вершинам успеха — в репортаже «Реального времени» со съемочной площадки.
Казань — Зеленодольск — Шанхай
По словам режиссера киноленты Павла Фаттахутдинова, работа над картиной началась еще в конце прошлого года.
— Мы заявились с картиной в Министерстве культуры России и получили грант размером примерно в шесть миллионов рублей. Однако ни по объему, ни по срокам нас в работе никто не ограничивает. Сейчас в съемочной группе четыре человека, на разных этапах работы к нам присоединяются те или иные специалисты. Думается, что, когда мы поедем снимать в Китай, состав киногруппы значительно увеличится. Начали мы снимать в Екатеринбурге, но пандемия остановила творческий процесс. Только сейчас добрались до Казани, отсюда поедем в Зеленодольск, где проживали музыканты до того, как окончательно осели в столице Татарстана. Предполагается, что мы уложимся в 3-4 серии, но главный ориентир для нас — интерес зрителя. Если мы почувствуем, что необходимо больше времени, больше интервью, мы так и поступим, соответственно, объем серий увеличится, — сообщил режиссер.
О примерной дате выхода сериала станет известно в конце года. Как ожидает Фаттахутдинов, сериал купят для показа все федеральные каналы, как это было с его предыдущей работой «Равная величайшим битвам» о тружениках тыла. Режиссер призадумался, что если картина имела такой успех (четырехсерийный фильм транслировался по всем телеканалам), то почему не снять картину о репатриантах, которые тоже внесли огромный вклад в восстановление страны. Так, судьба привела его в Казань, как некогда и Олега Лундстрема и его музыкантов:
— По отцу я татарин, мама — забайкальская казачка, из тех самых, что после революции иммигрировали в Харбин, а потом вернулись на родину и осели в Свердловске. Меня давно тянуло на родину предков, но оказался я здесь только теперь. Я растроган приемом, который нам оказали в Татарской филармонии, и, конечно же, красотой Казани. Впереди поездка в Китай, но случится это только после того, как там будет полностью безопасно. Так что деньги-то выделили, но и время идет. Нам четко дали понять, что дополнительных финансовых вливаний не будет. Так что мы планируем с китайскими коллегами снять художественный фильм, экранизацию романа «Семья» Нины Федоровой, повествующий о жизни большой семьи русских беженцев в Китае. Но в Казань мы с радостью вернемся с премьерой фильма.
Как шанхайские дамы в Казани балы устраивали
Натурные съемки в Казани уже закончены. Они велись в самом сердце города и охватили, как рассказала сценарист фильма, представительница рода Серебряковых, которые когда-то и основали знаменитый джаз-оркестр, Марианна Сомова, «путь Лундстрема». Это та самая дорога, которой каждый день ходили музыканты. Поселили весь оркестр в гостинице «Казань» на Баумана, когда та была еще общежитием — в 1947 году. Оттуда, через Черное озеро, музыканты отправлялись в консерваторию — из 19 членов оркестра высшее образование в Казани получили девять. Нужно отметить, что в Китае, ни в Харбине, где все начиналось, ни в Шанхае, окончить музыкальный вуз не представлялось возможным. Далее — на работу в оперный театр или танцевальные вечера в Дом офицеров, на площади Свободы, ставший теперь Казанской ратушей.
Марианна Сомова подчеркнула, что в Доме офицеров устраивались не просто танцы, но особые вечера, где офицерам, только что пришедшим с войны, прививались хорошие манеры, да и просто — возвращался вкус к жизни.
— Они ведь были совсем мальчишками — эти офицеры, с победой вернувшиеся домой. Они еще ничего не успели увидеть в жизни. Заслуга же в устроении подобных культурных, почти светских вечеров принадлежит женам музыкантов. Из вчерашних мальчишек эти, в прошлом великосветские «шанхайские дамы», пытались сделать, и вполне успешно, достойных мужчин, практически представителей «кадетского корпуса», — рассказала Марианна Сомова. Она также отметила, что на момент приезда в Казань музыкантам самим было лет по 30, что по современным меркам — еще молодость…
«На женском фронте без изменений»
Марианне Сомовой принадлежит одна из ключевых ролей в создании документального фильма. Она родилась и была крещена в Шанхае, именно на средства ее деда, Алексея Серебрякова, и был основан молодежный джаз-оркестр, когда самим музыкантам было всего по 16 лет. Она собрала богатый архив, мемуары музыкантов оркестра, которых впоследствии жизнь раскидала по всей стране. Бережно хранит она и письма, написанные Лундстремом ее отцу, Льву Дмитриевичу Серебрякову:
— Отец и Лундстрем дружили с 13 лет. У меня сохранились письма, датированные 1948—1949 годами из Казани, мы тогда жили в Свердловске. Каждое послание неизменно состояло из трех частей. Первая начиналась «В консерватории я написал сюиту, освоил то-то или сделал это», в зависимости от успехов. В отличие от остальных музыкантов Лундстрем поступил учиться на класс композиции. Вторая часть рассказывала о том, что было сделано в оперном театре, например «сегодня мы репетировали то-то, я аранжировал это…». Третья часть на протяжении ряда лет была неизменной: «На женском фронте изменений нет». Они оба, и Лундстрем, и мой отец, очень долго оставались холостяками, настолько были погружены в учебу и работу, что даже на ухаживания за дамами времени не оставалось совсем.
Гениальный маркетинговый ход
Как все гении, Олег Лундстрем, по свидетельству современников, был немного и провидцем. Именно ему пришла в 1955 году в голову великолепная мысль. Именно она вывела оркестр на новый виток развития, сделала его знаменитым, позволила переселиться из Казани в Москву и далее — на зарубежные гастроли и фестивали. Музыканты записали пластинку и выступили на Всесоюзном радио с татарскими композициями в джазовой обработке. Эту запись услышали три ключевых человека — Дмитрий Кабалевский, дирижер Евгений Мравинский и отец знаменитой актрисы, работавший тогда в Комитете по легкому искусству при Минкульте СССР, Василий Целиковский.
Музыкант быстро сориентировался в ситуации, и «татарский джаз» стал для оркестра сначала путевкой на фестиваль молодежи в Москву в 1957 году, а затем и поводом для окончательного переезда в первопрестольную. Стоит отметить, что во время съемок Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под руководством Сергея Васильева исполнил ту самую «Песню о Волге» Александра Ключарева, которая и прозвучала на радио 65 лет назад. Своими впечатлениями в фильме поделились художественный руководитель оркестра Сергей Васильев, директор коллектива Лидия Ахметова, худрук филармонии Айдар Файзрахманов, ректор Казанской консерватории Рубин Абдуллин, бывший руководитель оркестра, лично знавший Лундстрема, Александр Василевский и многие другие именитые казанцы.
Две легенды, развенчанные фильмом
Марианна Сомова утверждает, что одна из задач киноленты — развенчание мифов, в частности о послевоенных временах.
— Считается, что все лучшие люди были уничтожены, в том числе и в области культуры. Тут нужно отметить, что это правда, но только отчасти. Репрессиям поголовно подверглись все, кто вернулся в Россию в 30-е годы прошлого века. К слову, среди них был и отец Олег Лундстрема Леонид Франциевич. Все, музыканты и балерины, артисты и художники, наравне с инженерами и военными, были подвергнуты репрессиям. Однако репатрианты послевоенные, вернувшиеся в конце сороковых, смогли жить и творить свободно. Все дело в том, что Сталин понимал — промышленность в стране была полностью разрушена. А эмигранты-«дальневосточники» были самыми политически безопасными по его мнению, они действительно были трудяги. Кроме того, выпускники ХПИ — Харбинского политехнического института — были во всем мире на вес золота. Это как Гарвард в нашем понимании. Именно они и вернулись отстраивать страну. А с ними и семьи, и люди творческие, — уверена сценарист фильма.
Вторая легенда гласит, что музыкантов и инженеров заманили в Россию обманом, а после — уничтожили. В качестве того, что это не так, Сомова приводит в пример свою семью и семьи своих друзей и коллег. Они разрослись, а каждое имя — это или заслуженный артист, или видный промышленный деятель. Сама Марианна Сомова — заслуженный энергетик России, по ее чертежам в стране строились атомные и электростанции.
Лундстрем бы не поверил, что его оркестр «поселится» в филармонии
Директору татарской филармонии не раз доводилось быть экскурсоводом для музыкальных гостей из других российских городов или из-за рубежа. Они все чаще приезжают в Казань, бывшую джазовую столицу страны, которая держит марку и сегодня. Ведь именно здесь, в филармонии, проходят знаковые фестивали «Джазовая Казань» и «Джаз-кроссовер-фест», на которых выступают флагманы жанра Игорь Бутман, Даниил Крамер, Анатолий Кролл, а на предновогодней «Филармониаде» можно услышать и американский и французский джаз.
— Филармония всегда стояла на страже вымирающих жанров музыки, — считает директор Татарской государственной филармонии Кадим Нуруллин. — Если в 90-е годы у нас, в Казани, было только четыре крупных музыкальных коллектива, то сегодня только оркестров государственных около девяти, примерно семь танцевальных коллективов. Эстрадников тогда было 5—10 бригад, а теперь — сотни. Джазовый оркестр развивается стремительно, особенно после того, как в 2011 году он получил статус государственного. Но я уверен, что он еще только «раскачивается», все вершины — впереди. Ему по плечу самые сложные джазовые композиции, но при этом каждый руководитель оркестра помнит о большой ответственности, которая на нем лежит. Ведь оркестр основали и руководили им действительно великие музыканты.
Кадим Нуруллин предполагает, что если бы в 40-е годы Олегу Лундстрему сказали, что его коллектив прочно обоснуется в стенах государственной филармонии, он бы не поверил. Тогда, чтобы выжить, музыкантам приходилось играть в самых разных коллективах, а джаз практически всегда находился на полулегальном положении, маскируясь под эстрадные оркестры. Однако сегодня в оркестре, которым управляет Сергей Васильев, 19 исполнителей, а главные завоевания, в том числе и географические, музыкантам только предстоят.
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