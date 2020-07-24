«Путь Лундстрема»: в Казани снимают документальный фильм об оркестре великого джазмена

В Татарской государственной филармонии имени Тукая проходят съемки документального сериала «Обретение Родины»

Фото: Максим Платонов

В Казань приехала съемочная группа кинокомпании «Снега» из Екатеринбурга — 23 и 24 июля на улицах города и в Татарской государственной филармонии проходят съемки документального сериала «Обретение Родины». Большая часть многосерийного фильма будет посвящена Олегу Лундстрему и музыкантам, вернувшимся в 1947 году из Китая в Россию. Именно о нем вспоминали музыканты, современники и потомки Лундстрема, специально для этого собравшиеся на съемочной площадке, которую создатели киноленты назвали «путем Лундстрема». Далее съемочная группа выедет в Зеленодольск, а в перспективе — в Шанхай. О чем и кому писал письма Лундстрем из Казани, какие легенды развенчает фильм и что за гениальный маркетинговый ход вывел оркестр к вершинам успеха — в репортаже «Реального времени» со съемочной площадки.

Казань — Зеленодольск — Шанхай

По словам режиссера киноленты Павла Фаттахутдинова, работа над картиной началась еще в конце прошлого года.

— Мы заявились с картиной в Министерстве культуры России и получили грант размером примерно в шесть миллионов рублей. Однако ни по объему, ни по срокам нас в работе никто не ограничивает. Сейчас в съемочной группе четыре человека, на разных этапах работы к нам присоединяются те или иные специалисты. Думается, что, когда мы поедем снимать в Китай, состав киногруппы значительно увеличится. Начали мы снимать в Екатеринбурге, но пандемия остановила творческий процесс. Только сейчас добрались до Казани, отсюда поедем в Зеленодольск, где проживали музыканты до того, как окончательно осели в столице Татарстана. Предполагается, что мы уложимся в 3-4 серии, но главный ориентир для нас — интерес зрителя. Если мы почувствуем, что необходимо больше времени, больше интервью, мы так и поступим, соответственно, объем серий увеличится, — сообщил режиссер.

О примерной дате выхода сериала станет известно в конце года. Как ожидает Фаттахутдинов, сериал купят для показа все федеральные каналы, как это было с его предыдущей работой «Равная величайшим битвам» о тружениках тыла. Режиссер призадумался, что если картина имела такой успех (четырехсерийный фильм транслировался по всем телеканалам), то почему не снять картину о репатриантах, которые тоже внесли огромный вклад в восстановление страны. Так, судьба привела его в Казань, как некогда и Олега Лундстрема и его музыкантов:

Как ожидает Фаттахутдинов, сериал купят для показа все федеральные каналы, как это было с его предыдущей работой «Равная величайшим битвам» о тружениках тыла

— По отцу я татарин, мама — забайкальская казачка, из тех самых, что после революции иммигрировали в Харбин, а потом вернулись на родину и осели в Свердловске. Меня давно тянуло на родину предков, но оказался я здесь только теперь. Я растроган приемом, который нам оказали в Татарской филармонии, и, конечно же, красотой Казани. Впереди поездка в Китай, но случится это только после того, как там будет полностью безопасно. Так что деньги-то выделили, но и время идет. Нам четко дали понять, что дополнительных финансовых вливаний не будет. Так что мы планируем с китайскими коллегами снять художественный фильм, экранизацию романа «Семья» Нины Федоровой, повествующий о жизни большой семьи русских беженцев в Китае. Но в Казань мы с радостью вернемся с премьерой фильма.

Как шанхайские дамы в Казани балы устраивали

Натурные съемки в Казани уже закончены. Они велись в самом сердце города и охватили, как рассказала сценарист фильма, представительница рода Серебряковых, которые когда-то и основали знаменитый джаз-оркестр, Марианна Сомова, «путь Лундстрема». Это та самая дорога, которой каждый день ходили музыканты. Поселили весь оркестр в гостинице «Казань» на Баумана, когда та была еще общежитием — в 1947 году. Оттуда, через Черное озеро, музыканты отправлялись в консерваторию — из 19 членов оркестра высшее образование в Казани получили девять. Нужно отметить, что в Китае, ни в Харбине, где все начиналось, ни в Шанхае, окончить музыкальный вуз не представлялось возможным. Далее — на работу в оперный театр или танцевальные вечера в Дом офицеров, на площади Свободы, ставший теперь Казанской ратушей.

Марианна Сомова подчеркнула, что в Доме офицеров устраивались не просто танцы, но особые вечера, где офицерам, только что пришедшим с войны, прививались хорошие манеры, да и просто — возвращался вкус к жизни.

— Они ведь были совсем мальчишками — эти офицеры, с победой вернувшиеся домой. Они еще ничего не успели увидеть в жизни. Заслуга же в устроении подобных культурных, почти светских вечеров принадлежит женам музыкантов. Из вчерашних мальчишек эти, в прошлом великосветские «шанхайские дамы», пытались сделать, и вполне успешно, достойных мужчин, практически представителей «кадетского корпуса», — рассказала Марианна Сомова. Она также отметила, что на момент приезда в Казань музыкантам самим было лет по 30, что по современным меркам — еще молодость…

Марианне Сомовой принадлежит одна из ключевых ролей в создании документального фильма

«На женском фронте без изменений»

Марианне Сомовой принадлежит одна из ключевых ролей в создании документального фильма. Она родилась и была крещена в Шанхае, именно на средства ее деда, Алексея Серебрякова, и был основан молодежный джаз-оркестр, когда самим музыкантам было всего по 16 лет. Она собрала богатый архив, мемуары музыкантов оркестра, которых впоследствии жизнь раскидала по всей стране. Бережно хранит она и письма, написанные Лундстремом ее отцу, Льву Дмитриевичу Серебрякову:

— Отец и Лундстрем дружили с 13 лет. У меня сохранились письма, датированные 1948—1949 годами из Казани, мы тогда жили в Свердловске. Каждое послание неизменно состояло из трех частей. Первая начиналась «В консерватории я написал сюиту, освоил то-то или сделал это», в зависимости от успехов. В отличие от остальных музыкантов Лундстрем поступил учиться на класс композиции. Вторая часть рассказывала о том, что было сделано в оперном театре, например «сегодня мы репетировали то-то, я аранжировал это…». Третья часть на протяжении ряда лет была неизменной: «На женском фронте изменений нет». Они оба, и Лундстрем, и мой отец, очень долго оставались холостяками, настолько были погружены в учебу и работу, что даже на ухаживания за дамами времени не оставалось совсем.

Гениальный маркетинговый ход

Как все гении, Олег Лундстрем, по свидетельству современников, был немного и провидцем. Именно ему пришла в 1955 году в голову великолепная мысль. Именно она вывела оркестр на новый виток развития, сделала его знаменитым, позволила переселиться из Казани в Москву и далее — на зарубежные гастроли и фестивали. Музыканты записали пластинку и выступили на Всесоюзном радио с татарскими композициями в джазовой обработке. Эту запись услышали три ключевых человека — Дмитрий Кабалевский, дирижер Евгений Мравинский и отец знаменитой актрисы, работавший тогда в Комитете по легкому искусству при Минкульте СССР, Василий Целиковский.

Во время съемок Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под руководством Сергея Васильева исполнил ту самую «Песню о Волге» Александра Ключарева, которая и прозвучала на радио 65 лет назад

Музыкант быстро сориентировался в ситуации, и «татарский джаз» стал для оркестра сначала путевкой на фестиваль молодежи в Москву в 1957 году, а затем и поводом для окончательного переезда в первопрестольную. Стоит отметить, что во время съемок Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под руководством Сергея Васильева исполнил ту самую «Песню о Волге» Александра Ключарева, которая и прозвучала на радио 65 лет назад. Своими впечатлениями в фильме поделились художественный руководитель оркестра Сергей Васильев, директор коллектива Лидия Ахметова, худрук филармонии Айдар Файзрахманов, ректор Казанской консерватории Рубин Абдуллин, бывший руководитель оркестра, лично знавший Лундстрема, Александр Василевский и многие другие именитые казанцы.

Две легенды, развенчанные фильмом

Марианна Сомова утверждает, что одна из задач киноленты — развенчание мифов, в частности о послевоенных временах.

— Считается, что все лучшие люди были уничтожены, в том числе и в области культуры. Тут нужно отметить, что это правда, но только отчасти. Репрессиям поголовно подверглись все, кто вернулся в Россию в 30-е годы прошлого века. К слову, среди них был и отец Олег Лундстрема Леонид Франциевич. Все, музыканты и балерины, артисты и художники, наравне с инженерами и военными, были подвергнуты репрессиям. Однако репатрианты послевоенные, вернувшиеся в конце сороковых, смогли жить и творить свободно. Все дело в том, что Сталин понимал — промышленность в стране была полностью разрушена. А эмигранты-«дальневосточники» были самыми политически безопасными по его мнению, они действительно были трудяги. Кроме того, выпускники ХПИ — Харбинского политехнического института — были во всем мире на вес золота. Это как Гарвард в нашем понимании. Именно они и вернулись отстраивать страну. А с ними и семьи, и люди творческие, — уверена сценарист фильма.

Вторая легенда гласит, что музыкантов и инженеров заманили в Россию обманом, а после — уничтожили. В качестве того, что это не так, Сомова приводит в пример свою семью и семьи своих друзей и коллег. Они разрослись, а каждое имя — это или заслуженный артист, или видный промышленный деятель. Сама Марианна Сомова — заслуженный энергетик России, по ее чертежам в стране строились атомные и электростанции.

Кадим Нуруллин предполагает, что, если бы в 40-е годы Олегу Лундстрему сказали, что его коллектив прочно обоснуется в стенах государственной филармонии, он бы не поверил

Лундстрем бы не поверил, что его оркестр «поселится» в филармонии

Директору татарской филармонии не раз доводилось быть экскурсоводом для музыкальных гостей из других российских городов или из-за рубежа. Они все чаще приезжают в Казань, бывшую джазовую столицу страны, которая держит марку и сегодня. Ведь именно здесь, в филармонии, проходят знаковые фестивали «Джазовая Казань» и «Джаз-кроссовер-фест», на которых выступают флагманы жанра Игорь Бутман, Даниил Крамер, Анатолий Кролл, а на предновогодней «Филармониаде» можно услышать и американский и французский джаз.

— Филармония всегда стояла на страже вымирающих жанров музыки, — считает директор Татарской государственной филармонии Кадим Нуруллин. — Если в 90-е годы у нас, в Казани, было только четыре крупных музыкальных коллектива, то сегодня только оркестров государственных около девяти, примерно семь танцевальных коллективов. Эстрадников тогда было 5—10 бригад, а теперь ­— сотни. Джазовый оркестр развивается стремительно, особенно после того, как в 2011 году он получил статус государственного. Но я уверен, что он еще только «раскачивается», все вершины — впереди. Ему по плечу самые сложные джазовые композиции, но при этом каждый руководитель оркестра помнит о большой ответственности, которая на нем лежит. Ведь оркестр основали и руководили им действительно великие музыканты.

Кадим Нуруллин предполагает, что если бы в 40-е годы Олегу Лундстрему сказали, что его коллектив прочно обоснуется в стенах государственной филармонии, он бы не поверил. Тогда, чтобы выжить, музыкантам приходилось играть в самых разных коллективах, а джаз практически всегда находился на полулегальном положении, маскируясь под эстрадные оркестры. Однако сегодня в оркестре, которым управляет Сергей Васильев, 19 исполнителей, а главные завоевания, в том числе и географические, музыкантам только предстоят.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

