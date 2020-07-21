Матрасы, банк, компьютерные игры, спортодежда, косметика: что рекламирует Алина Загитова?

После приостановки карьеры рекламная активность фигуристки не упала

Этим летом представители японской косметики Shiseido как никогда активно задействуют в своих рекламных акциях лицо олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Аналитики издания Forbes в начале июля подсчитали, что за прошлый год спортсменка суммарно заработала больше миллиона долларов. Большая часть этого дохода складывается из выступления в шоу и рекламы. Пока что пандемия коронавируса вносит серьезные коррективы в мир фигурного катания, то отменяя соревнования, то ставя запланированные на осень шоу под большой вопрос. Однако реклама, даже несмотря на официальную приостановку карьеры, от Алины никуда не ушла. О том, что в разное время рекламировала Загитова и с кем из брендов продолжает сотрудничать сейчас, — в материале «Реального времени».

Первопроходец Плющенко

Хорошие рекламные деньги в российское фигурное катание пришли относительно недавно. Первопроходцем стал Евгений Плющенко, который в начале 2000-х рекламировал «Чупа-Чупс» со слоганом «Что сосут чемпионы». По некоторым данным, за сотрудничество с самым известным сосательным брендом фигурист получил около полумиллиона долларов:

Позже на экранах регулярно появлялись: Татьяна Навка и Роман Костомаров, рисующие на льду логотип Сбербанка. Навка, отдельно рекламирующая шампунь Garnier, Юлия Липницкая и Александра Трусова — Adidas, Аделина Сотникова и Евгения Медведева — Nike, Мария Петрова и Алексей Тихонов с рекламой средства для кожи от Nivea, Елена Ильиных и шампунь Pantene, который затем заключил контракт и с Медведевой.

Но особняком в этом ряду стоит Алина Загитова, популярность которой после победы на Олимпийских играх 2018 года росла в геометрической прогрессии. Отсюда и спрос на рекламные акции. Ее маркетинговыми контрактами занимается рекламное агентство Cyber Media. Если русская версия журнала Forbes насчитала чуть больше миллиона долларов суммарного дохода фигуристки, то американские коллеги из ESPN еще в начале 2019 года утверждали, что на тот момент 16-летняя Загитова уверенно входила в топ-25 спортсменок мира, доход которых превышает 2,5 миллиона долларов. Скорее всего, истина, как обычно, где-то посередине. Ну а пока изучим, что за свою пока еще не такую долгую карьеру рекламировала фигуристка.

Сбербанк, российский банк

После триумфа в олимпийском Пхенчхане-2018 у Загитовой последовал не самый удачный прокат на чемпионате мира с падениями во время прыжков и последовавшими за этим слезами. Однако это никак не сказалось на ее популярности — всем было очевидно, что Алина в свои 16 лет уже почти сформировавшийся бренд, в который можно и нужно вкладываться. Так, одна из первых крупных ее промо-акций, которую активно крутили на телевидении, была снята в партнерстве со Сбербанком:

Слоган ролика такой: «Чем сложнее задача, тем меньше людей могут ее выполнить». По статистике, приведенной в видео, элемент фигурного катания под названием «двойной аксель» могут выполнить только 3000 человек в мире. «Тройной лутц» и «тройной риттбергер» и вовсе только 30 человек в мире. Заканчивается ролик появлением в кадре известного актера Евгения Кулика, который просит Загитову сфотографировать его прокат на льду, «а то никто не поверит».



Magia Record, японские мобильные игры

В начале 2019 года две на тот момент главные героини одиночного женского фигурного катания снялись в одном ролике. Алина Загитова и Евгения Медведева прорекламировали известный бренд японских мобильных игр Magia Record:

Спортсменки предстали в ролике в образе волшебниц — персонажей игры Puella Magi Madoka Magica Side Story. Видео получило название «Воссоединение». Отметим, что первая мини-реклама этой игры с участием Загитовой вышла еще в 2018 году. Позже появился и отдельный ролик с Медведевой.



— Это очень трогательный сюжет, когда два человека встречаются после долгой разлуки, — рассказала в бэкстейдже со съемок Загитова. — В Японии очень любят фигурное катание. А здесь игра на основе сериала. Это настоящая бомба.

Airweave, крупнейший японский производитель матрасов

Осенью 2018 года крупнейший японский бренд по производству матрасов, подушек и других спальных принадлежностей заключил с Загитовой первый контракт. Прошлым летом он был продлен.

Сотрудничество получилось очень плодотворным — в одном из роликов Алина рекламировала специальный матрас, который можно использовать для животных, и в ролике снялась ее сверхпопулярная в мире фигурного катания собачка породы акита-ину по кличке Масару:

Президент компании Airweave Мотокуни Такаока прокомментировал со своей стороны продление контракта так: «Обновлен контракт с Алиной Загитовой и ее собакой. На этот раз я получил подпись от Алины, а не от лап Масару».

Действительно, в 2018-м на контракте была специальная форма для собачьих лап — песик Загитовой использовал специальную канцелярскую краску, прежде чем его отпечаток появился на договоре. В 2019-м все было куда прозаичнее — Алина поставила подпись под новым соглашением ручкой.

Aqua Minerale, питьевая вода

На рынке питьевой воды за популярных спортсменов идет настоящая борьба. В России ее выиграл бренд Aqua Minerale, который в конце 2019-го, когда Загитова еще активно принимала участие в соревнованиях, выпустил вот такой ролик:

— Ледяное спокойствие — это то, чему я учусь каждый день. Всего один свежий глоток, и ты снова с холодной головой. Все получается, и лед снова горит под ногами, — говорит Загитова в видео.



Puma, немецкий спортивный бренд

Пока крупнейшие мировые бренды Nike, Reebok и Adidas из года в год воюют за подписание известных спортсменов, Алина Загитова и ее рекламное агентство в феврале 2019 года сделали выбор в пользу старейшего немецкого бренда Puma. В компании ее кандидатуру обсуждали сразу после победной Олимпиады, однако на согласование всех деталей понадобился почти год.

В интервью Forbes PR-менеджер российского отделения Puma Валерия Ананич объясняла свой выбор так:

— Да, Puma не производит коньки, но в России зимний вид спорта, а особенно фигурное катание — это топ по уровню интереса. У нас были и другие варианты, но в случае с Загитовой ценности бренда абсолютно совпали с имиджем амбассадора. Алина уверена в себе, открытая, умная, веселая, из нее идет суперпозитивный вайб. Она действительно superpumawoman. Кроме того, оказалось, что у фигурного катания в России очень подходящая бренду аудитория. Для нас стало открытием, что, помимо возрастных людей, фигурное катание смотрят как раз те, кто нам нужен, — девчонки и мальчишки с 10 до 16 лет. Младшие родственники той самой возрастной аудитории. И юный возраст Алины — на момент подписания соглашения ей было 16 — представителей Puma не смутил. Наоборот. Она растет вместе с нами, и ее аудитория — тоже.

Конечно, мы не обрадовались объявлению Алины о перерыве в карьере. Но мы верим, что у нее многое еще впереди. Когда Загитова выиграла чемпионат мира 2019 года, мы перевыполнили наши внутренние ключевые показатели эффективности в 1000 раз. У нее огромное количество фанатов в соцсетях. Неважно, что она делает, это очень быстро разбирается по крупицам, причем не только в спортивных СМИ, — заключила Ананич.

Shiseido, японская косметика

Японский косметический бренд очень точен в выборе своих амбассадоров — например, его рекламирует голливудская суперзвезда Анджелина Джоли. Летом 2018 года Загитовой на очень хороших условиях предложили быть глобальным послом косметической марки, и она, естественно, согласилась.

Не так давно Алина снялась для этого японского бренда, где вместе с российской фигуристкой в 30-секундном ролике участвует модель Лорен Вассер, которая стала известной на весь мир после того, как ей ампутировали обе ноги. В рекламном промо Загитова исполняет «кружева» на льду, а Вассер выполняет баскетбольные движения с мячом:



В своем аккаунте в Instagram после объявления о приостановке карьеры Алина больше всего упоминает именно Shiseido. Совсем недавно она опубликовала видео, в котором рассказала о новом промо с косметическим японским гигантом:



— Сегодня я снимаюсь в новом ролике Shiseido 2020 года. На мне установлены специальные датчики. С помощью компьютерной графики моя программа обретет элементы хай-тек.

Я тренируюсь каждый день. Как и этот бренд, я хочу творить и открывать новые грани. Для меня это новый и уникальный опыт — участвовать в инновационных проектах, — рассказала Загитова.