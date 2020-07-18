Патрушев, Миллер, Сечин, Костин: кто находится на верхушке российского волейбола?
Изучаем состав Наблюдательного совета и Президиума ВФВ
В конце июня Президиум Всероссийской федерации волейбола принял и утвердил регламент нового сезона, который стартует в сентябре. Минимум раз в год в офисе ВФВ проходит и заседание Наблюдательного совета, в который входят и первые лица крупнейших российских промышленных компаний, и представители власти. О том, кто и почему находится на самой верхушке российского волейбола, — в материале «Реального времени».
Николай Патрушев, председатель Наблюдательного совета ВФВ
Секретарь Совета безопасности РФ и бывший директор ФСБ России Николай Патрушев в российском волейболе стоит особняком. По факту он — председатель Набсовета ВФВ, а по сути — главное действующее лицо, благодаря которому этот вид спорта на виду. Если Сергея Иванова уже давно называют главным куратором баскетбола в стране, то главный куратор волейбола — именно Николай Платонович. С 2004 по 2009 годы он даже занимал пост президента Всероссийской федерации волейбола и активно участвовал в принятии многих ключевых решений как в сборной России, так и во внутренних соревнованиях.
Благодаря Патрушеву стабильно раз в год Владимир Путин изучает ведущие волейбольные активы страны. Например, прошлым летом президент РФ в компании с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым посетили известную спортивную базу «Волей Град» в Анапе. Любопытный эпизод произошел на Универсиаде в Казани в 2013 году, когда почти одновременно играли финальные матчи волейболисты и баскетболисты сборной России. Встреча в «Баскет-Холле» между Россией и Австралией многим представлялась более важной и любопытной, но делегация из Москвы во главе с Дмитрием Медведевым выбрала именно волейбольный финал между Россией и Польшей. Тогда курируемый Патрушевым волейбол переживал подъем — в 2012 году сборная России выиграла Олимпиаду, обыграв в памятном финале бразильцев (3:2).
Свое увлечение именно волейболом Николай Платонович комментирует так:
— Я начал играть в шестом классе. В студенческие годы активно занимался. Потом был перерыв. Лет пятнадцать вообще не играл. Но со временем возобновил занятия. Стараюсь тренироваться три-четыре раза в неделю. Правда, не всегда получается. Занимаюсь не только волейболом. Плавание тоже люблю.
Патрушев в свои 69 лет регулярно появляется на волейбольной площадке и играет в команде ветеранов Всероссийской федерации волейбола. Эта сборная периодически ездит по стране и играет товарищеские матчи с местными федерациями.
Кто входит в Наблюдательный совет
Помимо Патрушева, в нынешний состав Наблюдательного совета входят еще 24 человека. Не все из нижеперечисленных персон посещают заседания высшего органа федерации регулярно — из-за своей занятости. Например, в 2019 году традиционный зимний съезд Наблюдательного совета состоялся не в привычном месте — офисе ВФВ на Лубянке, а на территории свежепостроенного в Москве волейбольного стадиона «Динамо» — Match Point на улице Кожиной.
Полностью нынешний состав Наблюдательного совета ВФВ выглядит следующим образом.
- Сечин Игорь Иванович (президент ПАО НК «Роснефть»). С 2012 года «Роснефть» активно вкладывается в хоккейный московский ЦСКА. Долгое время компания значилась и генеральным спонсором ВФВ, но в последних годовых отчетах крупнейшей нефтегазовой структуры все меньше стал фигурировать волейбол. Нет указания «Роснефти» и среди немаленького списка спонсоров, представленного на официальном сайте ВФВ. Однако фамилия Сечина в списке членов Наблюдательного совета идет сразу вслед за фамилией Патрушева.
- Миллер Алексей Борисович (председатель правления ПАО «Газпром»). В российском волейболе под патронажем «Газпрома» (федерального или местного уровня) находятся сразу 4 команды: «Зенит-Казань», питерский «Зенит», «Факел» из Нового Уренгоя и сургутская «Газпром-Югра». Является «Газпром» и спонсором ВФВ. До 2017 года Алексей Миллер регулярно поздравлял с очередными победами только казанский «Зенит» — именно он автор фразы «В коня корм», относящейся к финансированию клуба из Татарстана. Но три года назад в Санкт-Петербурге появился свой «Зенит». Правда, его Миллеру пока поздравлять не с чем — команда еще ничего не выигрывала.
- Костин Андрей Леонидович (президент, председатель правления банка «ВТБ»). В отличие от Миллера и Сечина, Костин не пропускает заседания Наблюдательного совета, и его можно увидеть почти на всех фотосессиях с собраний. Курируемый им банк «ВТБ», помимо спонсорства ВФВ, еще и генеральный спонсор мужской сборной России по волейболу, а еще — обеих пляжных российских сборных.
- Белозеров Олег Валентинович (генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД»). Связь Российских железных дорог и российского волейбола длительная и тесная. Еще десятилетие назад за спонсорство под их патронажем кулуарно боролись сразу два мужских клуба — из Белгорода и Новосибирска. Геннадий Шипулин и его «Локомотив-Белогорье» проиграли эту борьбу и стали просто «Белогорьем», а Роман Станиславов и его «Локомотив» из Сибири выиграли. С тех пор РЖД ассоциируется только с «Локо». Новосибирский клуб стал проводить по всей стране ежегодный турнир для юношей со всей страны под названием «Локоволей», а Белозеров — его постоянный почетный гость. В 2018 году РЖД создали в Калининграде и женскую команду «Локомотив» с довольно приличным бюджетом и максимальными задачами.
- Добродеев Олег Борисович (генеральный директор ВГТРК). В должность генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Добродеев вступил в феврале 2004 года. В апреле того же года он стал и вице-президентом ВФВ, его назначал лично Патрушев и презентовал как «известного поклонника волейбола, которому будет поручено усилить работу со СМИ». Действительно, волейбол в те времена был крайне непопулярен, но постепенно ситуация изменилась. Несмотря на то что в последние годы этот вид спорта целиком и полностью ушел на каналы структуры «Матч ТВ», Добродеев свой пост в Наблюдательном совете сохранил.
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Бокарев Андрей Рэмович (председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг»). Номер 56 в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes известен тем, что практически полностью спонсирует российский теннис, так как сам занимался этим видом спорта. Но курируемый им «Трансмашхолдинг» еще и волейбол активно поддерживает — это один из ключевых спонсоров ВФВ.
- Анисимов Василий Васильевич (президент компании «Коалко»). Еще один регулярный фигурант списка Forbes уже больше 10 лет является президентом Федерации дзюдо России, попутно входя и в Наблюдательный совет ВФВ.
- Дмитриев Владимир Александрович (вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ). Российский банкир и финансист долго был председателем «Внешэкономбанка», который имел непосредственное отношение к ВФВ. Именно логотип этого банка долгое время красовался на форме женской сборной России.
- Хуснуллин Марат Шакирзянович (заместитель председателя Правительства РФ). Уроженец Казани и бывший вице-мэр Москвы имеет отношение к разным видам спорта, но сам говорит, что по выходным играет именно в волейбол. Курировал стройку волейбольного зала в Москве, где и прошло декабрьское заседание Наблюдательного совета ВФВ.
- Шекин Михаил Васильевич (начальник Службы обеспечения деятельности ФСБ РФ). Имеет давнее отношение к российскому волейболу, так как является президентом московского «Динамо». По некоторым данным, одной из фирм его дочери принадлежит тот самый «Волей Град» в Анапе.
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Якушев Владимир Владимирович (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства). Уроженец башкирского Нефтекамска и бывший губернатор Тюменской области известен своими увлечениями хоккеем, баскетболом и биатлоном. Правда, волейбольный клуб «Тюмень» при его правлении лишь ненадолго затесался в ряды Суперлиги.
- Хабиров Радий Фаритович (глава Республики Башкортостан). Недавний член Наблюдательного совета ВФВ, сменивший в нем предыдущего главу РБ Рустэма Хамитова. При правлении Хамитова уфимский «Урал» пережил ряд финансовых потрясений, но, вопреки слухам, Суперлигу так и не покинул, решив вопросы с бюджетом. Хабиров, еще будучи и.о. главы республики, последовательно встречался с руководством всех ведущих спортивных клубов Башкортостана. Волейбол не остался в стороне.
- Кобылкин Дмитрий Николаевич (министр природных ресурсов и экологии). Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, жителям которого волейбол давно полюбился. Сам он активно играет на любительском уровне. Частый гость на матчах новоуренгойского «Факела», Кобылкин инициировал волейбольный турнир на Кубок губернатора ЯНАО.
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Стржалковский Владимир Игоревич (председатель общественно-государственного объединения «Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»). Свой пост занимает с 2016 года, с тех пор является и активным участником Наблюдательного совета ВФВ. Как уроженец Ленинграда, в детстве активно болел за футбольный «Зенит», но ходил на матчи ленинградского «Динамо».
- Панов Роман Сергеевич (первый вице-президент АО «Газпромбанк»). Практически все структуры и подструктуры «Газпрома» активно задействованы в российском волейболе. Ранее Панов возглавлял «Росгеологию», которая тоже давний партнер ВФВ.
- Вексельберг Виктор Феликсович (председатель Совета Директоров Группы компаний «Ренова», президент фонда «Сколково»). Долго считался самым богатым человеком России, но возглавляемая им «Ренова» так и не финансировала какой-то значимый волейбольный клуб, хотя в разное время разговоры об этом были.
- Гуцериев Михаил Сафарбекович (председатель совета директоров АО НК «Русснефть»). Известный российский предприниматель, компания которого принимала непосредственное участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Регулярно посещает Наблюдательные советы ВФВ, помогая развитию волейбола в южных регионах страны.
- Колокольцев Владимир Александрович (министр внутренних дел Российской Федерации). Представители МВД почти всегда присутствовали в разных созывах Наблюдательного совета ВФВ. Колокольцев был принят в нынешний совет в июне 2018 года. Владимир Александрович и сам активно занимался волейболом.
- Шилов Константин Юрьевич (генеральный директор ОАО «Концерн «НПО «АВРОРА»). К волейболу имеет непосредственное отношение, так как «Аврора» финансирует Северо-Западную волейбольную ассоциацию, офис которой расположен в Санкт-Петербурге. В 2018 года концерн стал и официальным спонсором ВФВ.
- Листов Борис Павлович (председатель правления АО «Россельхозбанк»). Регулярно появляется в компании Николая Патрушева на волейбольных соревнованиях. Не так давно «Россельхозбанк» оказал финансовую поддержку женской питерской команде «Ленинградка». Вкладываются представители банка и в развитие пляжного волейбола.
- Артюхов Дмитрий Андреевич (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа). Всего в 30 лет Артюхов уже возглавил крупный регион. Сам играет в волейбол и даже был капитаном одной из команд крупнейшего на Ямале Арктического турнира по волейболу, на матчи которого ходят по несколько тысяч зрителей — как на игры новоуренгойского «Факела».
- Владиславлев Марат Евгеньевич (секретарь Наблюдательного совета ВФВ). Бизнесмен и генеральный директор московской организации «Спортивные инициативы».
- Паранянц Роберт Васильевич (руководитель холдинга ООО «Славянск ЭКО»). Как депутат Законодательного собрания Краснодарского края, входит в комитет по физкультуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями. Напомним: в Краснодаре не так давно была крепкая мужская волейбольная команда, которая пережила финансовый крах.
- Гасумянов Владислав Иванович (старший вице-президент горно-металлургической компании «Норильский никель»). Уроженец Баку на протяжении почти 20 лет служил в органах КГБ — СВР — ФСБ, а позже вошел в правление ПАО «Норникель», которое активно сотрудничает почти со всеми игровыми видами спорта, включая волейбол. Но чаще Гасумянова можно увидеть на баскетболе, на матчах московского ЦСКА.
Кто входит в Президиум ВФВ
Волейбол в России — один из немногих командных видов спорта, где нет профессиональной лиги. За все соревнования и сборные отвечает Всероссийская федерация волейбола, большинство мероприятий которой сохранили архаичные названия. Так высший орган ВФВ — Конференция, которая может иметь статус отчетно-выборной (проводится раз в 4 года для выборов руководства федерации) и внеочередной (для решения других вопросов). Для решения задач, поставленных конференцией перед ВФВ, а также уставных требований, делегаты на 4 года избирают Президиум.
Из состава своих членов Президиум избирает исполнительный комитет, который исполняет решения конференции и Президиума ВФВ, а еще организует повседневную деятельность федерации. Руководит его работой президент Всероссийской федерации волейбола, избираемый Конференцией сроком на 4 года. С 2010 года эту должность занимает Станислав Шевченко. Кроме президента, в состав исполкома входят первый вице-президент ВФВ, вице-президенты, генеральный секретарь, генеральный директор и другие члены. Для решения специальных задач, стоящих перед ВФВ, в ее структуре созданы постоянные технические комиссии и советы: международная комиссия, комиссия по материально-техническому обеспечению соревнований и учебно-тренировочного процесса, совет пляжного волейбола, комиссия спортсменов и так далее.
По сути, при принятии ключевых решений и регламентов сезона переходным звеном между клубами и Наблюдательным советом является именно Президиум ВФВ. Сейчас в него входят 28 человек. 8 из них представляют непосредственно федерацию:
- ее президент Станислав Шевченко,
- генеральный директор Андрей Горбенко,
- генеральный секретарь Александр Яременко,
- вице-президенты Геннадий Шипулин и Николай Карполь,
- исполнительный директор Владимир Паткин,
- председатель арбитража Юрий Юрьев,
- советник президента ВФВ Валентин Жуков.
Еще 10 представляют клубы и местные федерации:
- Ильхам Рахматуллин — «Зенит-Казань»,
- Роман Станиславов и Вадим Гончаров — «Локомотив»,
- Алексей Березин — «Самотлор»,
- Александр Кашин — «Ленинградка»,
- Евгений Ловырев — женское «Динамо»,
- Александр Богусонов — Самарская область,
- президент Московской областной федерации волейбола Игорь Наумов,
- президент Московской федерации волейбола Владимир Шукшин,
- президент питерской Северо-Западной волейбольной ассоциации, бывший игрок сборной СССР, Александр Сапрыкин.
Есть в Президиуме и прославленный волейбольный ветеран Евграф Кузнецов. Есть инспектор и главный судья ВФВ Олег Лукин. Сергей Тетюхин — генеральный менеджер сборной России, Владислав Фадеев курирует женскую сборную, а бывший главный тренер сборной России Сергей Шляпников в данный момент является куратором подготовки национальной команды к домашнему чемпионату мира 2022 года. Борис Симоненко — генеральный директор «Волей Града». Сергей Титов — председатель Всероссийской коллегии судей, заместитель руководителя Судейской комиссии ФИВБ (Международная федерация волейбола, — прим. ред.). Лев Уткин — судья, тренер, инспектор и руководитель Ассоциации региональных федераций волейбола Центра России. Василий Ярзуткин — российский волейболист и волейбольный функционер, основатель известного пляжного центра в Обнинске.
Последний член Президиума ВФВ — неожиданно нынешний генеральный директор футбольного московского «Локомотива» Василий Кикнадзе. Свою позицию в Президиуме он занял, еще будучи генеральным директором АНО «Спортивное вещание», но не покинул до сих пор, даже не имея сейчас к волейболу никакого отношения. Хотя в свое время Кикнадзе играл на позиции связующего.
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