Патрушев, Миллер, Сечин, Костин: кто находится на верхушке российского волейбола?

Изучаем состав Наблюдательного совета и Президиума ВФВ

В конце июня Президиум Всероссийской федерации волейбола принял и утвердил регламент нового сезона, который стартует в сентябре. Минимум раз в год в офисе ВФВ проходит и заседание Наблюдательного совета, в который входят и первые лица крупнейших российских промышленных компаний, и представители власти. О том, кто и почему находится на самой верхушке российского волейбола, — в материале «Реального времени».

Николай Патрушев, председатель Наблюдательного совета ВФВ

Секретарь Совета безопасности РФ и бывший директор ФСБ России Николай Патрушев в российском волейболе стоит особняком. По факту он — председатель Набсовета ВФВ, а по сути — главное действующее лицо, благодаря которому этот вид спорта на виду. Если Сергея Иванова уже давно называют главным куратором баскетбола в стране, то главный куратор волейбола — именно Николай Платонович. С 2004 по 2009 годы он даже занимал пост президента Всероссийской федерации волейбола и активно участвовал в принятии многих ключевых решений как в сборной России, так и во внутренних соревнованиях.

Благодаря Патрушеву стабильно раз в год Владимир Путин изучает ведущие волейбольные активы страны. Например, прошлым летом президент РФ в компании с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым посетили известную спортивную базу «Волей Град» в Анапе. Любопытный эпизод произошел на Универсиаде в Казани в 2013 году, когда почти одновременно играли финальные матчи волейболисты и баскетболисты сборной России. Встреча в «Баскет-Холле» между Россией и Австралией многим представлялась более важной и любопытной, но делегация из Москвы во главе с Дмитрием Медведевым выбрала именно волейбольный финал между Россией и Польшей. Тогда курируемый Патрушевым волейбол переживал подъем — в 2012 году сборная России выиграла Олимпиаду, обыграв в памятном финале бразильцев (3:2).

Прошлым летом президент РФ в компании с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым посетили известную спортивную базу «Волей Град» в Анапе. Фото volley.ru

Свое увлечение именно волейболом Николай Платонович комментирует так:

— Я начал играть в шестом классе. В студенческие годы активно занимался. Потом был перерыв. Лет пятнадцать вообще не играл. Но со временем возобновил занятия. Стараюсь тренироваться три-четыре раза в неделю. Правда, не всегда получается. Занимаюсь не только волейболом. Плавание тоже люблю.

Патрушев в свои 69 лет регулярно появляется на волейбольной площадке и играет в команде ветеранов Всероссийской федерации волейбола. Эта сборная периодически ездит по стране и играет товарищеские матчи с местными федерациями.

Кто входит в Наблюдательный совет

Помимо Патрушева, в нынешний состав Наблюдательного совета входят еще 24 человека. Не все из нижеперечисленных персон посещают заседания высшего органа федерации регулярно — из-за своей занятости. Например, в 2019 году традиционный зимний съезд Наблюдательного совета состоялся не в привычном месте — офисе ВФВ на Лубянке, а на территории свежепостроенного в Москве волейбольного стадиона «Динамо» — Match Point на улице Кожиной.



Полностью нынешний состав Наблюдательного совета ВФВ выглядит следующим образом.

Сечин Игорь Иванович (президент ПАО НК «Роснефть»). С 2012 года «Роснефть» активно вкладывается в хоккейный московский ЦСКА. Долгое время компания значилась и генеральным спонсором ВФВ, но в последних годовых отчетах крупнейшей нефтегазовой структуры все меньше стал фигурировать волейбол. Нет указания «Роснефти» и среди немаленького списка спонсоров, представленного на официальном сайте ВФВ. Однако фамилия Сечина в списке членов Наблюдательного совета идет сразу вслед за фамилией Патрушева. Миллер Алексей Борисович (председатель правления ПАО «Газпром»). В российском волейболе под патронажем «Газпрома» (федерального или местного уровня) находятся сразу 4 команды: «Зенит-Казань», питерский «Зенит», «Факел» из Нового Уренгоя и сургутская «Газпром-Югра». Является «Газпром» и спонсором ВФВ. До 2017 года Алексей Миллер регулярно поздравлял с очередными победами только казанский «Зенит» — именно он автор фразы «В коня корм», относящейся к финансированию клуба из Татарстана. Но три года назад в Санкт-Петербурге появился свой «Зенит». Правда, его Миллеру пока поздравлять не с чем — команда еще ничего не выигрывала. Костин Андрей Леонидович (президент, председатель правления банка «ВТБ»). В отличие от Миллера и Сечина, Костин не пропускает заседания Наблюдательного совета, и его можно увидеть почти на всех фотосессиях с собраний. Курируемый им банк «ВТБ», помимо спонсорства ВФВ, еще и генеральный спонсор мужской сборной России по волейболу, а еще — обеих пляжных российских сборных. Белозеров Олег Валентинович (генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД»). Связь Российских железных дорог и российского волейбола длительная и тесная. Еще десятилетие назад за спонсорство под их патронажем кулуарно боролись сразу два мужских клуба — из Белгорода и Новосибирска. Геннадий Шипулин и его «Локомотив-Белогорье» проиграли эту борьбу и стали просто «Белогорьем», а Роман Станиславов и его «Локомотив» из Сибири выиграли. С тех пор РЖД ассоциируется только с «Локо». Новосибирский клуб стал проводить по всей стране ежегодный турнир для юношей со всей страны под названием «Локоволей», а Белозеров — его постоянный почетный гость. В 2018 году РЖД создали в Калининграде и женскую команду «Локомотив» с довольно приличным бюджетом и максимальными задачами. Добродеев Олег Борисович (генеральный директор ВГТРК). В должность генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Добродеев вступил в феврале 2004 года. В апреле того же года он стал и вице-президентом ВФВ, его назначал лично Патрушев и презентовал как «известного поклонника волейбола, которому будет поручено усилить работу со СМИ». Действительно, волейбол в те времена был крайне непопулярен, но постепенно ситуация изменилась. Несмотря на то что в последние годы этот вид спорта целиком и полностью ушел на каналы структуры «Матч ТВ», Добродеев свой пост в Наблюдательном совете сохранил.

Бокарев Андрей Рэмович (председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг»). Номер 56 в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes известен тем, что практически полностью спонсирует российский теннис, так как сам занимался этим видом спорта. Но курируемый им «Трансмашхолдинг» еще и волейбол активно поддерживает — это один из ключевых спонсоров ВФВ. Анисимов Василий Васильевич (президент компании «Коалко»). Еще один регулярный фигурант списка Forbes уже больше 10 лет является президентом Федерации дзюдо России, попутно входя и в Наблюдательный совет ВФВ. Дмитриев Владимир Александрович (вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ). Российский банкир и финансист долго был председателем «Внешэкономбанка», который имел непосредственное отношение к ВФВ. Именно логотип этого банка долгое время красовался на форме женской сборной России. Хуснуллин Марат Шакирзянович (заместитель председателя Правительства РФ). Уроженец Казани и бывший вице-мэр Москвы имеет отношение к разным видам спорта, но сам говорит, что по выходным играет именно в волейбол. Курировал стройку волейбольного зала в Москве, где и прошло декабрьское заседание Наблюдательного совета ВФВ. Шекин Михаил Васильевич (начальник Службы обеспечения деятельности ФСБ РФ). Имеет давнее отношение к российскому волейболу, так как является президентом московского «Динамо». По некоторым данным, одной из фирм его дочери принадлежит тот самый «Волей Град» в Анапе.

Якушев Владимир Владимирович (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства). Уроженец башкирского Нефтекамска и бывший губернатор Тюменской области известен своими увлечениями хоккеем, баскетболом и биатлоном. Правда, волейбольный клуб «Тюмень» при его правлении лишь ненадолго затесался в ряды Суперлиги. Хабиров Радий Фаритович (глава Республики Башкортостан). Недавний член Наблюдательного совета ВФВ, сменивший в нем предыдущего главу РБ Рустэма Хамитова. При правлении Хамитова уфимский «Урал» пережил ряд финансовых потрясений, но, вопреки слухам, Суперлигу так и не покинул, решив вопросы с бюджетом. Хабиров, еще будучи и.о. главы республики, последовательно встречался с руководством всех ведущих спортивных клубов Башкортостана. Волейбол не остался в стороне. Кобылкин Дмитрий Николаевич (министр природных ресурсов и экологии). Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, жителям которого волейбол давно полюбился. Сам он активно играет на любительском уровне. Частый гость на матчах новоуренгойского «Факела», Кобылкин инициировал волейбольный турнир на Кубок губернатора ЯНАО.

Стржалковский Владимир Игоревич (председатель общественно-государственного объединения «Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»). Свой пост занимает с 2016 года, с тех пор является и активным участником Наблюдательного совета ВФВ. Как уроженец Ленинграда, в детстве активно болел за футбольный «Зенит», но ходил на матчи ленинградского «Динамо». Панов Роман Сергеевич (первый вице-президент АО «Газпромбанк»). Практически все структуры и подструктуры «Газпрома» активно задействованы в российском волейболе. Ранее Панов возглавлял «Росгеологию», которая тоже давний партнер ВФВ. Вексельберг Виктор Феликсович (председатель Совета Директоров Группы компаний «Ренова», президент фонда «Сколково»). Долго считался самым богатым человеком России, но возглавляемая им «Ренова» так и не финансировала какой-то значимый волейбольный клуб, хотя в разное время разговоры об этом были. Гуцериев Михаил Сафарбекович (председатель совета директоров АО НК «Русснефть»). Известный российский предприниматель, компания которого принимала непосредственное участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Регулярно посещает Наблюдательные советы ВФВ, помогая развитию волейбола в южных регионах страны. Колокольцев Владимир Александрович (министр внутренних дел Российской Федерации). Представители МВД почти всегда присутствовали в разных созывах Наблюдательного совета ВФВ. Колокольцев был принят в нынешний совет в июне 2018 года. Владимир Александрович и сам активно занимался волейболом. Шилов Константин Юрьевич (генеральный директор ОАО «Концерн «НПО «АВРОРА»). К волейболу имеет непосредственное отношение, так как «Аврора» финансирует Северо-Западную волейбольную ассоциацию, офис которой расположен в Санкт-Петербурге. В 2018 года концерн стал и официальным спонсором ВФВ. Листов Борис Павлович (председатель правления АО «Россельхозбанк»). Регулярно появляется в компании Николая Патрушева на волейбольных соревнованиях. Не так давно «Россельхозбанк» оказал финансовую поддержку женской питерской команде «Ленинградка». Вкладываются представители банка и в развитие пляжного волейбола. Артюхов Дмитрий Андреевич (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа). Всего в 30 лет Артюхов уже возглавил крупный регион. Сам играет в волейбол и даже был капитаном одной из команд крупнейшего на Ямале Арктического турнира по волейболу, на матчи которого ходят по несколько тысяч зрителей — как на игры новоуренгойского «Факела». Владиславлев Марат Евгеньевич (секретарь Наблюдательного совета ВФВ). Бизнесмен и генеральный директор московской организации «Спортивные инициативы». Паранянц Роберт Васильевич (руководитель холдинга ООО «Славянск ЭКО»). Как депутат Законодательного собрания Краснодарского края, входит в комитет по физкультуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями. Напомним: в Краснодаре не так давно была крепкая мужская волейбольная команда, которая пережила финансовый крах. Гасумянов Владислав Иванович (старший вице-президент горно-металлургической компании «Норильский никель»). Уроженец Баку на протяжении почти 20 лет служил в органах КГБ — СВР — ФСБ, а позже вошел в правление ПАО «Норникель», которое активно сотрудничает почти со всеми игровыми видами спорта, включая волейбол. Но чаще Гасумянова можно увидеть на баскетболе, на матчах московского ЦСКА.

Кто входит в Президиум ВФВ

Волейбол в России — один из немногих командных видов спорта, где нет профессиональной лиги. За все соревнования и сборные отвечает Всероссийская федерация волейбола, большинство мероприятий которой сохранили архаичные названия. Так высший орган ВФВ — Конференция, которая может иметь статус отчетно-выборной (проводится раз в 4 года для выборов руководства федерации) и внеочередной (для решения других вопросов). Для решения задач, поставленных конференцией перед ВФВ, а также уставных требований, делегаты на 4 года избирают Президиум.

Из состава своих членов Президиум избирает исполнительный комитет, который исполняет решения конференции и Президиума ВФВ, а еще организует повседневную деятельность федерации. Руководит его работой президент Всероссийской федерации волейбола, избираемый Конференцией сроком на 4 года. С 2010 года эту должность занимает Станислав Шевченко. Кроме президента, в состав исполкома входят первый вице-президент ВФВ, вице-президенты, генеральный секретарь, генеральный директор и другие члены. Для решения специальных задач, стоящих перед ВФВ, в ее структуре созданы постоянные технические комиссии и советы: международная комиссия, комиссия по материально-техническому обеспечению соревнований и учебно-тренировочного процесса, совет пляжного волейбола, комиссия спортсменов и так далее.

С 2010 года должность президента Всероссийской федерации волейбола занимает Станислав Шевченко. Фото volley.ru

По сути, при принятии ключевых решений и регламентов сезона переходным звеном между клубами и Наблюдательным советом является именно Президиум ВФВ. Сейчас в него входят 28 человек. 8 из них представляют непосредственно федерацию:

ее президент Станислав Шевченко,

генеральный директор Андрей Горбенко,

генеральный секретарь Александр Яременко,

вице-президенты Геннадий Шипулин и Николай Карполь,

исполнительный директор Владимир Паткин,

председатель арбитража Юрий Юрьев,

советник президента ВФВ Валентин Жуков.

Еще 10 представляют клубы и местные федерации:

Ильхам Рахматуллин — «Зенит-Казань»,

Роман Станиславов и Вадим Гончаров — «Локомотив»,

Алексей Березин — «Самотлор»,

Александр Кашин — «Ленинградка»,

Евгений Ловырев — женское «Динамо»,

Александр Богусонов — Самарская область,

президент Московской областной федерации волейбола Игорь Наумов,

президент Московской федерации волейбола Владимир Шукшин,

президент питерской Северо-Западной волейбольной ассоциации, бывший игрок сборной СССР, Александр Сапрыкин.

Есть в Президиуме и прославленный волейбольный ветеран Евграф Кузнецов. Есть инспектор и главный судья ВФВ Олег Лукин. Сергей Тетюхин — генеральный менеджер сборной России, Владислав Фадеев курирует женскую сборную, а бывший главный тренер сборной России Сергей Шляпников в данный момент является куратором подготовки национальной команды к домашнему чемпионату мира 2022 года. Борис Симоненко — генеральный директор «Волей Града». Сергей Титов — председатель Всероссийской коллегии судей, заместитель руководителя Судейской комиссии ФИВБ (Международная федерация волейбола, — прим. ред.). Лев Уткин — судья, тренер, инспектор и руководитель Ассоциации региональных федераций волейбола Центра России. Василий Ярзуткин — российский волейболист и волейбольный функционер, основатель известного пляжного центра в Обнинске.

Последний член Президиума ВФВ — неожиданно нынешний генеральный директор футбольного московского «Локомотива» Василий Кикнадзе. Свою позицию в Президиуме он занял, еще будучи генеральным директором АНО «Спортивное вещание», но не покинул до сих пор, даже не имея сейчас к волейболу никакого отношения. Хотя в свое время Кикнадзе играл на позиции связующего.