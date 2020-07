Игровая неделя: PES на Unreal Engine через год, Death Stranding вышел на ПК, а Xbox One X снимут с производства

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Отказ от Xbox One X и «цифровой» One S, преимущества новой приставки и очередная презентация

Microsoft собирается прекратить производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital (версия приставки без привода для физических носителей) на фоне грядущего выхода приставки нового поколения Xbox Series X. Об этом в интервью The Verge сообщил представитель компании. При этом, по его словам, Xbox One S продолжат производить и продавать по всему миру. Как отмечает издание, Xbox One X была представлена довольно давно — в ноябре 2017-го, а вот Xbox One S All-Digital — совсем недавно, в апреле 2019 года. Вероятно, снятие с производства обусловлено нежеланием Microsoft поддерживать существование конкурента своим приставкам нового поколения — возможно, эти модели будут по цене аналогичны предыдущим поколениям.

На этой же неделе компания опубликовала в официальном блоге пост об устройстве технологии Velocity Architecture в Xbox Series X. Dtf приводит ключевые моменты из текста. Издание указывает на то, что создатели приставки улучшили не только производительность, но и усовершенствовали программное обеспечение, которое позволит во много раз повысить эффективность использования ресурсов по сравнению с приставками прошлых поколений. Благодаря этому экраны загрузки должны уйти в прошлое, системы быстрого перемещения будут работать без экрана ожидания. Детализация видимого пространства станет быстрее — и разработчикам не нужно будет маскировать прогрузку графики, например, узкими коридорами.

При всем этом на ближайшей презентации Microsoft — она состоится 23 июля — не будет новых подробностей о «начинке» приставки. Мероприятие полностью посвятят играм — планируются и анонсы новых игр, и подробности об играх, которые уже были представлены. Ожидается, что трансляция (она будет доступна в том числе на YouTube и Twitch) продлится около часа.

Геймеры увидели деградацию индустрии и помчались играть в Death Stranding

Несмотря на постоянную модернизацию как самих компьютерных игр, так и консолей, пользователи считают, что индустрия или не меняется, или игры становятся только хуже. Такие данные приводит британская площадка OnBuy. Она провела опрос геймеров, в котором предлагалось оценить изменения в сфере компьютерных игр за последние десять лет. Лишь 47% посчитали, что игровая индустрия развивается. Еще 21% считает, что «все стало хуже», а 32% думают, что ничего особо не изменилось. За улучшение графики игроки похвалили Red Dead Redemption 2, The Last of Us: Part II, Uncharted 4: A Thief’s End. За увеличение масштабов игр высокой оценки удостоились тот же RDR 2, «Ведьмак 3» и Assassin’s Creed: Odyssey. Не обошли вниманием и популярную сейчас тему — увеличения количества женских героев, за это геймеры высоко оценили The Last of Us: Part II, Shadow of the Tomb Raider и Horizon Zero Dawn. Негативными факторами в развитии игр опрошенные назвали интеграцию социальных и политических повествований, микротранзакции, плохо проработанные релизы.

Фото igromania.ru

Тем временем довольные или нет, геймеры продолжают тянуться к громким премьерам. На неделе, например, состоялся релиз Death Stranding на компьютерах. На PlayStation 4 премьера игры в жанре action с открытым миром состоялась еще в ноябре прошлого года. В день релиза на PC пиковый онлайн игры в Steam в первые же часы составил 32,5 тысячи человек. Игра также доступна в Epic Games Store. Премьеру приняли хорошо — например, на Metacritic игру оценили в 86 баллов из 100, результат оказался выше, чем у релиза на PlayStation 4.

Статистика онлайна Death Stranding в Steam в день релиза. Источник: SteamDB. Фото cybersport.ru

PES 2021 будет на старом движке и Microsoft Flight Simulator в августе

В продолжение разговора о премьерах, новинках и анонсах упомянем: Konami рассказала о планах на будущее франшизы PES, популярного футбольного симулятора, главного конкурента серии FIFA от EA. PES, похоже, по крайней мере в этом году пойдет по стопам конкурента, которого часто обвиняют в том, что игра год от года практически не меняется. Разработчик объявил о том, что PES 2021 выйдет в качестве «сезонного обновления» версии 2020. Позже стало известно, что это все же будет не платный DLC, а отдельная игра на базе PES 2020, но по более низкой цене. А вот уже следующая версия игры, которую выпустят в 2021 году, будет работать на движке Unreal Engine от Epic Games.

А вот выпуска Microsoft Flight Simulator, реалистичного симулятора управления самолетом, ждать осталось совсем недолго. Релиз состоится 18 августа, в этот день игра появится в Xbox Game Pass. При этом уже начали сбор предзаказов в Microsoft Store и предзагрузку MFS для подписчиков Game Pass. В продажу поступят три разных издания игры, различающиеся в количестве самолетов и аэропортов. В стандартное издание, за 56 долларов, войдут 20 самолетов и 30 аэропортов, в издание Deluxe за 84 доллара — 25 самолетов и 35 аэропортов, в Premium Deluxe за 177 долларов — 30 самолетов и 45 аэропортов.