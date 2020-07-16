Минниханов предложил составить рейтинг уровня развития цифровизации министерств Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил составить рейтинг уровня развития цифровизации в каждом министерстве и ведомстве республики. Свое предложение он озвучил на заседании по вопросам цифровой трансформации республики.

Рейтинг планируется сравнить с другими регионами страны, а впоследствии с зарубежными странами.

«Необходимо посмотреть, на каких позициях мы находимся внутри страны, а потом и в сравнении с другими странами. Мы должны выбрать самые передовые практики и стремиться к ним. Нужно определить четкий план работы и добиваться необходимых результатов», — сказал президент.

Ранее Минниханов поручил обеспечить все школы Татарстана высокоскоростным интернетом.