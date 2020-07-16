Налоговый кешбэк: знают ли люди о возможности вернуть вложенные в пенсию 13%?

По данным исследования негосударственного пенсионного фонда «Сафмар», 65% респондентов знают о возможности получения налогового вычета при формировании пенсионных накоплений, а 56% оформляют его ежегодно

С каждым годом россияне все чаще обращаются за получением налогового вычета — по данным на 2018 год, заявление в ФНС подали 8,9 млн человек. По пенсионному направлению только за 2016—2018 годы объем возвращенных средств вырос в два раза до 1,1 млрд рублей. Согласно исследованию НПФ «Сафмар», большинство опрошенных клиентов фонда знают и пользуются возможностью вернуть 13% от внесенных на пенсионный счет средств. Преимущественно речь идет о более молодом поколении, в то время как старшее не так знакомо с налоговым «кешбэком», хотя и в большей степени готово его реинвестировать в собственный НПФ, чтобы увеличить свои пенсионные накопления. Подробности — в материале «Реального времени».

Старшее поколение не знает о возможности возврата налогов

Далеко не все знают, что с пенсионных отчислений ежегодно можно получать налоговый вычет, формируя тем самым хоть и небольшой, но бонус в виде дополнительных денежных средств. Согласно исследованию негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» об отношении своих клиентов к получению и реинвестированию налогового вычета, преимущественно такими опциями пользуется молодое поколение, а люди старшего возраста о возможности вернуть часть уплаченных налогов знают в меньшей степени.

Как пояснили «Реальному времени» в фонде, исследование проводилось в июле среди 750 клиентов НПФ «Сафмар» как в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах численностью 20 тысяч жителей. Среднестатистическим респондентом стал человек 44 лет со средней суммой пенсионного счета в размере 436 тысяч рублей.

Следует заметить, что получить обратно 13% можно по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ, по договорам добровольного пенсионного страхования со страховыми организациями и по договорам добровольного страхования жизни сроком не менее 5 лет за последние 3 года как за себя, так и за близких родственников. Важное уточнение — заявитель должен быть официально трудоустроен, для ИП и самозанятых налоговый вычет не предусмотрен.

Люди старшего возраста о возможности вернуть часть уплаченных налогов знают в меньшей степени. Фото: pixabay.com

Максимальная сумма возврата средств — 120 тысяч рублей, то есть ежегодно можно получать 13% от этой суммы, что составляет 15,6 тысячи рублей. Учитывая среднюю зарплату в Татарстане в чуть более 37 тысяч рублей, получить практически ее половину в качестве кешбэка — довольно ощутимый и приятный бонус.

Интерес продолжит расти?

Как выяснили аналитики, среди клиентов НПФ «Сафмар» 65% знают о возможности получения налогового вычета для тех, кто копит по программе негосударственного пенсионного обеспечения. И большинство пользуются этой возможностью — 56% опрошенных оформляют налоговый вычет ежегодно, а 13% делали это один или несколько раз. Среди основных причин отказа возвращать часть налогов, как ни странно, — нежелание тратить время на подбор документов или неумение пользоваться самим механизмом возврата средств. И это несмотря на работу сайта ФНС, на котором можно онлайн подать документы, заполнить заявление и потом следить за ходом его рассмотрения в своем личном кабинете.

За 2019 год налоговый вычет оформили уже 57% опрошенных, еще 21% не собирается этим заниматься, а остальные затруднились ответить. Что интересно — мужчины больше осведомлены о такой возможности (68% против 62%), но среди женщин доля тех, кто ежегодно этим занимается, выше (60% против 62%).

— Динамика количества поданных деклараций и объема возвращенного подоходного налога показывает устойчивый рост осведомленности россиян о налоговых льготах. Если в 2016 году жители России в индивидуальном порядке подали 7,9 млн деклараций и вернули 11,2 млрд (налоговый вычет можно получить и через работодателя), то в 2018 году эти цифры возросли до 8,9 млн деклараций и 14,8 млрд рублей. К сожалению, более свежих данных ФНС еще не опубликовала.

Но с высокой вероятностью можно ожидать продолжения этой динамики по итогам 2019 и особенно 2020 года. Получается, что в последние годы по крайней мере каждый восьмой занятый в экономике россиянин реализовывает свое право на налоговый вычет. А если учесть, что, подав одну декларацию, можно вернуть налоги за 3 последних завершившихся года, то популярность налоговых вычетов оказывается еще выше, — отмечает глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Эксперт фиксирует рост интереса к налоговому вычету среди клиентов негосударственных пенсионных фондов.

— Исторически наиболее востребованными направлениями получения социального налогового вычета являются лечение и обучение. Но значительный рост наблюдается и по линии добровольного формирования пенсионного капитала, что существенно повышает реальную доходность пенсионных вложений. Если в 2016 году доля соответствующих деклараций составила 4,1% (152 тысяч), то в 2018 году — уже 7,1% (208 тысяч). При этом более чем в два раза за этот период вырос и объем возвращенных населению денег по пенсионному направлению — с 0,5 млрд в 2016 году до 1,1 млрд в 2018 году, — продолжает спикер.

Чем ближе пенсия, тем интереснее реинвестиции

Полученными средствами можно либо распорядиться по своему усмотрению либо вложить обратно в НПФ. Согласно опросу, так поступает больше одной трети клиентов «Сафмар». И здесь позиция женщин и мужчин разнится: если среди первых реинвестировать готовы 32%, то среди вторых — 39%. Точно не будут вкладывать налоговый вычет обратно на счет 29% мужчин и 35% женщин.

Интересная динамика наблюдается и по возрастным группам. Опрос показывает, что реинвестиции рассматривают 41% людей в старшем возрасте и 33% в молодом и среднем возрастах. Таким образом, старшее поколение охотнее готово направить полученные обратно 13% в пенсионный фонд, что может быть связано с приближением перспективы выхода на пенсию и желанием получать более высокий доход.