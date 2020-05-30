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Девочку с жалобами на сексуальные домогательства в приюте «Акчарлак» отдали бабушке

16:40, 30.05.2020
Девочку с жалобами на сексуальные домогательства в приюте «Акчарлак» отдали бабушке
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

63-летней жительнице Казани Ирине Гавриловой разрешили забрать из детского дома внучку.

Дочь пенсионерки, Екатерина Сафина, была лишена родительских прав на обеих дочерей. Младшую девочку сразу же удочерили. Старшая же попала в приют «Акчарлак» Рыбно-Слободского района РТ. Там ребенок под видеозапись пожаловался матери на домогательства инструктора по труду.

Позже девочка попала в Елабужский детский дом. Все это время через суд бабушка пыталась добиться опеки над внучкой.

Вчера, 29 мая, было подписано постановление о передаче опеки Ирине Гавриловой — бабушке девочки, сообщил «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Он добавил, что вопрос был взят на личный контроль прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым.

Все подробности истории — читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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