В татарстанский завод «Аммоний» могут вложить 12 млрд рублей за два года

Фото: Максим Платонов

Глава СДС «Азот» Роман Троценко заявил, что завод по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний» из Татарстана требует 12 млрд дополнительных вложений.

По его словам, их нужно сделать в ближайшие два года, пишет «Интерфакс».



В конце августа стало известно, что новым инвестором завода по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний» (Менделеевск, Татарстан) станет Роман Троценко, владелец СДС «Азот». ВЭБ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору — КАО «Азот» (Кемерово, входит в СДС «Азот» Троценко, — прим. ред.) за $900 миллионов.

Троценко отметил, что сделка, которая сделает «Азот» единственным владельцем «Аммония», закроется в этом году.