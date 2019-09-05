В татарстанский завод «Аммоний» могут вложить 12 млрд рублей за два года
Глава СДС «Азот» Роман Троценко заявил, что завод по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний» из Татарстана требует 12 млрд дополнительных вложений.
По его словам, их нужно сделать в ближайшие два года, пишет «Интерфакс».
В конце августа стало известно, что новым инвестором завода по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний» (Менделеевск, Татарстан) станет Роман Троценко, владелец СДС «Азот». ВЭБ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору — КАО «Азот» (Кемерово, входит в СДС «Азот» Троценко, — прим. ред.) за $900 миллионов.
Троценко отметил, что сделка, которая сделает «Азот» единственным владельцем «Аммония», закроется в этом году.
Справка
«Аммоний» заработал в 2015 году. Общая стоимость проекта, по данным 2016 года, составила $2,15 млрд. Основную сумму — $1,8 млрд — предоставил ВЭБ. Из-за девальвации рубля и снижения цен на азотные удобрения относительно заложенных в проект параметров завод работает с убытком и не может обслуживать долг. ВЭБ, крупнейший кредитор и владелец 22,8% акций предприятия, инициировал процесс привлечения инвестора в «Аммоний». Процесс был начат весной, организатором отбора выступил «Газпромбанк».
Выручка «Аммония» в первом полугодии 2019 года составила 10,2 млрд рублей.
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