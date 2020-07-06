Шестеро больных коронавирусом, две сподвижницы BLM: как женская НБА готовится начать сезон

Белые европейки не готовы ехать в бунтующую Америку

Фото: Олег Тихонов

В конце июля запланирован старт чемпионата WNBA — пожалуй, лучшей лиги женского баскетбола на вчерашний день. Каковой она будет в этом году, покажут текущие события в Америке, оптимизма, впрочем, пока не внушающие. «Реальное время» разбирается в ситуации.

Перенос на два месяца



Обычные сроки для проведения чемпионата WNBA — с мая по октябрь. Это было вызвано тем, что играли в нем «шабашницы». У большинства спортсменок, если не у всех, контракты в клубах остального мира. Прежде всего в Европе, потом в Азии, Австралии.

В нынешнем мае Америке было не до спорта из-за коронавируса, а с июня — уже из-за вспышки расового самосознания у черного населения, родившей движение BLM. Но поскольку баскетбол — это бизнес, для Америки граничащий с религией, сезон все-таки планируют начать. О чем и было объявлено, и даже озвучены предварительные составы команд. Причем BLM вносит в них поправки не меньше, чем COVID-19. К примеру, Рене Монтгомери из «Атланты» (экс-«Надежда», Оренбург и «Чеваката», Вологда) и Наташа Клауд из «Вашингтона» отказалась от участия в чемпионате из-за «реализации инициатив в области социальной справедливости».

Из-за коронавируса не готовы сыграть Джонквел Джонс, «Коннектикут», американо-словачка Кристи Толивер, «Лос-Анджелес», Сидни Колсон, «Чикаго», австралийка Ребекка Аллен, «Нью-Йорк», американо-турчанка Латойа Сандерс, «Вашингтон» и итальянка Сесилия Зандалисини, «Миннесота». Как видим, «Вашингтон» пострадал больше всех, как от пандемии, так и от политической активности своих игроков.

Нас же должна волновать судьба Джонквел Джонс, поскольку баскетболистка с Багам провела прошлый сезон в УГМК из Екатеринбурга.

Баскетболистка с Багам провела прошлый сезон в УГМК из Екатеринбурга. Фото basket.ugmk.com

Правда, BLМ энд COVID-19 внесли изменения и в иностранный десант. В предварительных составах нет трех японок, обеих россиянок, а из Европы присутствуют в основном натурализованные американки. Из белых легионерок Старого Света свою готовность сыграть подтвердили пока только бельгийка Меесман, немка Гюлих и «израильтянка» Сью Берд. На самом деле, папа последней, Гершель Бурда, приехал в США из СССР, а затем дочка уехала из США в Россию, где успешно играла в московском «Динамо», «Спартаке» из Видного и УГМК. Сью приближается к своему сорокалетию, и в таком возрасте пропускать сезон смерти подобно.

Готовится сыграть и 32-летняя Эпифания Принс, «любимый игрок» телеведущего Владимира Соловьева, почему-то считающего, что это мужчина по имени Эпифаний. На самом деле это натурализованная россиянка, поигравшая у нас за курское «Динамо». 40-летняя Берд, 32-летняя Принс, плюс 33-летняя Кристал Ленгхорн (экс-УГМК и «Динамо», Москва) заявлены за «Сиэтл Сторм», лишний раз доказывая, что «русскую бабу» ничто не остановит: ни годы, ни китайская заразная дрянь, ни американский политический катаклизм, ни даже шторм, как переводится название команды.

В строю остается и 38-летняя Дайана Таурази (экс-«Динамо», Москва и «Спартак», Видное), завершившая свой последний сезон в России лесбийской свадьбой с Пенни Тейлор. Еще восьмерых баскетболисток нынешней WNBA любители баскетбола помнят по сборной США на Универсиаде-2013 в Казани (тут привет тем, кто считает, что в столице Татарстана семь лет назад соревновались студенты-неумехи).

Тихий бойкот

Предварительные составы команд на сезон, тем временем, демонстрируют замаскированный бойкот нынешнего сезона со стороны европеек и японок. У последних могут быть свои причины, поскольку Юко Ога, Микико Хагивара, «Финикс» и Раму Токасики, «Сиэтл» могут уже сейчас вести целенаправленную подготовку в составе сборной к летней Олимпиаде-2021 в Токио, где национальная команда хозяек способна произвести фурор, поскольку сразу три ее игрока получают опыт в командах лучшей лиги мира. Но никак не скроешь массовый демарш европейских, преимущественно белых баскетболисток. Сейчас Европа фигурирует по минимуму. Наших совсем нет, Испанию будет представлять Асти Ндур, одна из восьми игроков. Только вот она темнокожая, поскольку родом из Сенегала. Из Швеции готова приехать мулатка Аманда Zahui (так ее фамилия пишется в оригинале, так воспроизведем ее и мы во избежание недоразумений), отец которой родом из Кот-д’Ивуар. Когда Аманда стала защищать цвета оренбуржской «Надежды», тамошний менеджмент использовал ее вторую фамилию — Базоку.

Когда Аманда стала защищать цвета оренбуржской «Надежды», тамошний менеджмент использовал ее вторую фамилию — Базоку. Фото orenbasket.ru

Другие «европейки» — Кортни Вандерслут (Венгрия), Глори Джонсон (Черногория), Крис Вог (Чехия), Элиша Кларк (Израиль), Киа Стокс (Турция) и Бриа Хартли (Франция), являются, как нетрудно догадаться, американками, натурализованными в местных сборных. Хартли, кстати, также играла за студенческую сборную США у нас в Казани. Правда, темнокожая Тиффани Хейс, выбравшая себе новую сборную «в лице» Азербайджана, отказалась играть за океаном «без объяснения причин».

На фоне тихого бойкота Старого Света англосаксонский мир демонстрирует сплоченность. Весь квартет австралиек и канадок, дуэт англичанок — все в строю команд WNBA. К примеру, упомянутая австралийка Тейлор готова уже с тренерской скамейки поддерживать свою жену-мужа Таурази, с которой она находится в рядах одного клуба «Феникс Меркури».

Спортивный эффект

«Прямо сейчас» женская НБА — это мерило ценностей европейского баскетбола. Доказывают этот тезис итоги женского чемпионата Европы 2019 года. В итоговой таблице сборные расположились по мере того, сколько в их составе нынешних и бывших игроков WNBA. Испания (8), Франция (5), Сербия (4), Бельгия (3), Швеция (4), Венгрия (3), Россия (2 — Евгения Белякова и Мария Вадеева). В символической пятерке чемпионата Европы все игроки — из клубов WNBA.

Сейчас мы восьмые в Европе, уступая даже Британии, которая за последние два года стала открытием в мире женского баскетбола. В 2018 году ВВС назвала ее командой года, это при футбольной сборной, в кои-то веки добравшейся до полуфинала чемпионата мира. Но женщины сделали, казалось бы, невозможное, обыграв на Играх Содружества сборную Австралии, однозначно вторую сборную мира. Затем стали четвертыми на чемпионате Европы, получив прямую путевку на Олимпиаду. И это без серьезного представительства в WNBA (всего два игрока), будучи на ЧЕ-2015 последними в Европе, двадцатыми из двадцати.

В итоге УГМК — сильнейшая команда Европы, в которой россиянки полируют скамейку запасных. Фото basket.ugmk.com

Но в Британии всерьез взялись за свои чемпионаты, и женская сборная уже дает серьезную отдачу. А у нас только недоумевают, как мы докатились до жизни такой? А как еще, если у нас в сборной пять баскетболисток из суперклуба УГМК, в котором, помимо них, еще восемь легионерок. Трое из которых, натурализованная венгерка Вандерслот, Меесман из Бельгии и Торренс из Испании, также поиграли в WNBA. В итоге УГМК — сильнейшая команда Европы, в которой россиянки полируют скамейку запасных. Если мы и дальше будем двигаться к пропасти такими темпами, то в будущем нас могут обогнать еще и Германия с Португалией, игроки которых активно приглашаются в WNBA.

Регресс сборной России, которая теперь не может бороться за призовые места на чемпионате Европы и осталась без путевки на Олимпиаду, весьма логично подтверждается невостребованностью наших игроков в сильнейшей лиге мира. В 90-е годы все было очень хорошо: Баранова, Бунатьянц, Закалюжная, Торникиду, Шакирова. В нулевые хуже, но с нынешней точки зрения вполне терпимо: Абросимова, Водопьянова, Корстин, Осипова, Степанова.

Понятно, что тут очень серьезный вопрос к руководству российских клубов. Может, пора уже собственный баскетбол развивать, как это получается, к примеру, у коллег из волейбола, женского гандбола, а не кормить встречных-поперечных, радуясь клубным евро-цацкам, завоеванным чужими руками и ногами на российские деньги?

А вот участие большого количества американских игроков российской Суперлиги в сезоне WNBA может вызвать впоследствии «конфликт интересов». Также, кстати, как и в Китае, где существует WСBA, в составах команд которой американские баскетболистки проводят большую часть сезона, свободного от игр на родине. Мало того, что они будут востребованы за океаном на два месяца дольше — плюс еще карантин, могут ограничить выход на площадку до конца года. И зачем они тогда нужны?

Регресс сборной России, которая теперь не может бороться за призовые места на чемпионате Европы и осталась без путевки на Олимпиаду, весьма логично подтверждается невостребованностью наших игроков в сильнейшей лиге мира. Фото vk.com/womens_basketball_team

Экономический эффект

Женская НБА, образованная в 1996 году, приближается к своей 25-летней годовщине. Жизнеспособность свою она за это время вполне показала. На старте в WNBA было восемь команд, сейчас их 12. С другой стороны было еще 11 команд, шесть из которых расформировали, а пять мигрировали, меняя хозяев и места базирования. Так Юта оказалась в Лас-Вегасе, транзитом через Сан-Антонио, а Детройт, через Талсу, стал Далласом.

Проводить летние чемпионаты — это привычная для североамериканского спорта практика. В свое время так проводили чемпионат США по футболу, умещая его в летний, «отпускной» период. Северо-американская соккер-лига (NASL) к середине 70-х настолько раскрутилась, что стала заманивать к себе престарелых звезд мировой величины, таких как Пеле, Беккенбауэр, Бест, Кройф. Но дело даже не в этом, NASL стала практиковать летние контракты, заманивая таким образом футболистов, желающих подшабашить. Этому стали способствовать так называемые «кредитные отношения» с английской лигой, которая разрешила использовать своих футболистов в Новом Свете.

Но постепенно это «сотрудничество» сошло на нет, возможно, сразу по нескольким причинам. Во-первых, за океаном стали развивать мини-футбол, тем самым задействовав футболистов на весь сезон. Во-вторых, начали приглашать на постоянной основе действующих суперзвезд, поднимая контракты игроков. К примеру, лучший игрок Европы Кевин Киган получил предложение побегать в США за «Вашингтон Дипломатс», но его тогдашнему клубу «Гамбург» предстояло выступление в сезоне, включая старт в Кубке европейских чемпионов. Пришлось немцам дополнительно раскошелиться, чтобы удержать Кигана от заокеанского вояжа.

Наконец, в игровых видах спорта летний сезон отдан на откуп международным федерациям, проводящим Олимпиады, чемпионаты мира, Европы и т.д. В итоге NASL умерла после 16 лет существования. Летняя лига WNBA уже пережила своих коллег на восемь лет, но нынешний сезон может поставить перед ней неразрешимые проблемы.

