«Уличные художники взрослеют, и подход к работам становится более глубоким»
Расписывающий многоэтажки художник рассказал, как выросло уличное искусство
Огромные тематические рисунки появляются на фасадах домов, жильцы которых сами делают запрос на такое искусство. На счету куратора творческих проектов арт-посольства «Супернова» Дмитрия Кудинова и его единомышленников множество изображений на зданиях в разных городах России. Среди них — и знаменитые портреты футбольных звезд в Казани, нарисованные к ЧМ-2018. Накануне Кудинов прочитал лекцию о теории и практике уличного искусства. Подробнее о том, что несут людям граффити, как меняют они функции объектов и городскую среду, — в материале «Реального времени».
Теория граффити от мастера
Площадка от, как они себя называют, «арт-посольства «Супернова» появилась недавно, рассказал руководитель проекта Дмитрий Кудинов, который начинал 20 лет назад с примитивных практик в родном Нижнекамске. Уличные художники «переквалифицировались в идеологов творческих проектов, взаимодействуют с администрациями городов, жильцами» и своими силами осуществляют городские проекты, «создают условия для реализации потребностей людей». Единомышленники «Суперновы» обмениваются опытом с коллегами, выезжая в Европу.
Дмитрий Кудинов рассказал, с чего начинали мастера граффити, структурировав сложную городскую субкультуру.
— Получилось дерево, которое делится ровно пополам. Есть интервенции согласованные и несогласованные. Первоначально субкультура зародилась неформально, как ни с кем не согласованная история. Есть два направления тэггинг и бомбинг. Тэггинг — написание своего имени аэрозолем либо маркером. Первопроходцем является ТАKI 183 — так он обозначал свое присутствие в городе, принадлежность к району. 183 — был его район. Бомбинг — более сложная форма, эгоцентричная вещь, когда ты заходишь в публичное пространство и тоже оставляешь свой никнейм. А потом появился стрит-арт. Поменялись цели, инструментарии. Граффити с росписями вагонов метро, железнодорожных вагонов позволяли максимально рассказать о себе — монолог со зрителями. Точно такой же человек в другом городе может увидеть этот же состав, — рассказал Кудинов о зарождении уличного искусства.
Прокуратура постановила закрасить рисунки, но это лишь сработало на PR
— Стрит-арт начал вовлекать человека в диалог. Его практики — максимально быстрые за счет тиражирования своих изображений, высказываний. Появлялись плакаты, трафареты, постеры, инсталляции. А дальше это все стихийно развивалось за счет внутренних правил. Есть правило простое: если ты выходишь в город, ты что-то делаешь, что-то несешь, — продолжал художник описывать развитие всевозможных направлений стрит-арта.
Куратор «Суперновы» рассказал, как американские художники собирались на несогласованной площадке нелегально, которую в итоге снесли. Но потом они выиграли суд, отстояв свое ремесло. Такие площадки, как правило, на заброшенной территории, появлялись в разных городах мира, где много людей делали свою работу, презентовали себя, позже это все выливалось в фестивали.
— Один из ярких примеров — Шепард Фейри с портретом рестлера, Андре Гиганта. Максимальное количество вовлеченных неподготовленных прохожих — это и есть основа. На этих площадках действует принцип респекта — уважения к своему коллеге: всегда находится место для работы. Появляются команды, формируются банды из разных городов. Смысл — заявить о себе и делать свой стиль. Интернет повлиял на эту культуру, давал больше возможностей и вовлекал больше людей — практики разрослись до невероятных масштабов, — преподал теоретический урок слушателям Дмитрий Кудинов.
По его словам, урбан-арт объединяет любые проявления уличных художников на заброшенных объектах, депрессивных территориях. А паблик-арат — публичное искусство, оно создается только согласованно. Арт-объект начинает самостоятельно жить, когда создает точки притяжения. В пример художник привел East Side Gallery под открытым небом в Берлине, где выставляются и реставрируются работы.
В 2012 году в Казани прошел фестиваль, на котором собрались 45 именитых и перспективных художников из девяти стран Европы. Фестиваль стал декорацией к Универсиаде 2013 года. Было создано огромное количество объектов: декорировали трансформаторные будки, стены домов, туалеты. На тот момент о Казани узнали многие художники, эффект был непредсказуемый. После этого даже было представление от прокуратуры — оттого, что рисунки несогласованные, хотели их закрасить, но это создало PR и дало еще больший толчок для развития.
Война в граффити
Кудинов представил свежий кейс крупномасштабного фестиваля — меморандума: на фасадах многоэтажек в Нефтекамске художники представили свое творчество. Проект планировался на несколько городов более глобально, но из-за пандемии проходит сейчас в усеченном варианте.
— Задача фестиваля — переосмысление Дня Победы. Собрались крутые ребята, решали задачу — «глазами современных поколений». Эстетика, которая визуально существует, Георгиевские ленты не говорят о наследии, — подчеркнул художник.
Он сообщил, что работа «Потерянное детство» — «переосмысление тыла: как дети работали в тылу, на заводах. Архивные фотографии использовались и фрагменты из местного краеведческого музея». Первым делом художники обращаются к краеведам и историкам.
Автор другого изображения «Работа до востребования» подошел немного по-другому, заметил лектор. «Здесь архитектура здания реальная, а правый кусок — подшучивание над архитектурой — дорисованные окна. Он использовал контекстуальные моменты: элементы солдатской жизни, фронтовой, есть красноармейская книжка», — объяснил Кудинов.
В граффити на Городском центре культуры в Нефтекамске использована тема духового оркестра, которые играли на танцплощадках и во время войны тоже.
— Уличные художники взрослеют и подход к работам становится более глубоким. В другой работе художник пошел по пути детской игры в «войнушку»: дети бегают по двору с палками. Фасад здания смотрит на сквер Славы в Нефтекамске. Люди остро на это реагируют. Тема войны очень острая, — отметил художник.
Из водонапорной башни сделали снежную вершину и скалодром
Работа с контекстом началась в 2013 году с проекта в Старо-Татарской слободе в Казани, когда художники изобразили исторический сюжет: фрагмент из жизни татарского поселения в Казани на брандмауэрной стене, дом возле которой не сохранился. При этом мастера сохранили атмосферную структуру кирпичной кладки XVII века: потеки, высолы. Изображение создавали на основе старых фотографий и музейных документов.
Преобразили художники и заброшенную водонапорную башню в подмосковном городе Солнечногорске, которую собирались снести. В этом граффити они использовали образ горной вершины. Это изображение вдохновило местных руководителей: они сделали на ней скалодром, а внутри обзорные балкончики — балкончики, с которых открывается шикарный вид на лес и озеро Сенеж. Получилось крутое пространство. С этим проектом неожиданно для себя взяли международную награду в Милане. Такие объекты, никому не нужные, могут преобразиться и с минимальными вложениями поменять свою функцию.
Там же, в лагере художники оформили будку КПП как вход в загадочный портал, создав псевдоиллюзию, усыпали подсолнухами трансформаторную будку, территория возле которой стала фотозоной. Единомышленники работали над объектами в Артеке и Иннополисе, зоопарком в Москве. Галерею в казанской «Меге» создавали вместе с детьми и взрослыми, которые закрашивали пиксели на стене. На одном из старинных домов в столице Татарстана на Сенной площади, где оконные проемы заложены кирпичом, художники изобразили окна и детали быта дореволюционной Казани.
«Эта история бомбанула»
Оказались художники и в гуще событий 2017 — 2018 годов, когда в Казани проходил Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу: на фасадах зданий изобразили Роналду, Месси, Неймара, Игоря Нетто.
— Эта история бомбанула во всех СМИ, наверное, из-за популярности к медийным личностям спорта. Все поняли, что надо это использовать. Туристы ломанулись на эту территорию для фотографирования и чтобы подтвердить, что «мы здесь были», — обратил внимание Кудинов.
— Люди замечали, капитана чьей сборной мы не нарисуем, те вылетают из чемпионата. СМИ писали: к финальным играм надо этим воспользоваться, давайте нарисуем Модрича. Но перед матчем Россия — Хорватия я не успел до конца матча нарисовать. Потом ссылались на то, что поэтому и проиграла Россия, — вспомнил курьез из своей практики художник.
Он рассказал, что в родном городе Нижнекамске сделал свой первый фасад с пандами.
— Но через пару лет дом попал под капремонт и фасад зашили пенопластом. И эта работа была восстановлена поверх пенопласта. Она создает общее настроение на детской площадке, люди полюбили этих персонажей, — заметил мастер граффити.
— Очень важна инициатива, в первую очередь обычного жителя, художника — неважно, чем ты занимаешься. Нужно учитывать, что решаешь всегда какую-то задачу. Важно изучить пространство, понять, как оно используется. Пусть идея кажется какой-то сумасшедшей сейчас, но наступит то время, когда она, одна из десяти, но выстрелит. Любая задача городского проекта — показать возможности как для исполнителя, так и для обычных жителей: конструктивное предложение может поменять ваш город и вашу жизнь, — подытожил Дмитрий Кудинов.
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