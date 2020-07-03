«Уличные художники взрослеют, и подход к работам становится более глубоким»

Расписывающий многоэтажки художник рассказал, как выросло уличное искусство

Фото: Дмитрий Резнов

Огромные тематические рисунки появляются на фасадах домов, жильцы которых сами делают запрос на такое искусство. На счету куратора творческих проектов арт-посольства «Супернова» Дмитрия Кудинова и его единомышленников множество изображений на зданиях в разных городах России. Среди них — и знаменитые портреты футбольных звезд в Казани, нарисованные к ЧМ-2018. Накануне Кудинов прочитал лекцию о теории и практике уличного искусства. Подробнее о том, что несут людям граффити, как меняют они функции объектов и городскую среду, — в материале «Реального времени».

Теория граффити от мастера

Площадка от, как они себя называют, «арт-посольства «Супернова» появилась недавно, рассказал руководитель проекта Дмитрий Кудинов, который начинал 20 лет назад с примитивных практик в родном Нижнекамске. Уличные художники «переквалифицировались в идеологов творческих проектов, взаимодействуют с администрациями городов, жильцами» и своими силами осуществляют городские проекты, «создают условия для реализации потребностей людей». Единомышленники «Суперновы» обмениваются опытом с коллегами, выезжая в Европу.

Дмитрий Кудинов рассказал, с чего начинали мастера граффити, структурировав сложную городскую субкультуру.

— Получилось дерево, которое делится ровно пополам. Есть интервенции согласованные и несогласованные. Первоначально субкультура зародилась неформально, как ни с кем не согласованная история. Есть два направления тэггинг и бомбинг. Тэггинг — написание своего имени аэрозолем либо маркером. Первопроходцем является ТАKI 183 — так он обозначал свое присутствие в городе, принадлежность к району. 183 — был его район. Бомбинг — более сложная форма, эгоцентричная вещь, когда ты заходишь в публичное пространство и тоже оставляешь свой никнейм. А потом появился стрит-арт. Поменялись цели, инструментарии. Граффити с росписями вагонов метро, железнодорожных вагонов позволяли максимально рассказать о себе — монолог со зрителями. Точно такой же человек в другом городе может увидеть этот же состав, — рассказал Кудинов о зарождении уличного искусства.

Проект в Старо-Татарской слободе. Фото vk.com/lildeecom

Прокуратура постановила закрасить рисунки, но это лишь сработало на PR

— Стрит-арт начал вовлекать человека в диалог. Его практики — максимально быстрые за счет тиражирования своих изображений, высказываний. Появлялись плакаты, трафареты, постеры, инсталляции. А дальше это все стихийно развивалось за счет внутренних правил. Есть правило простое: если ты выходишь в город, ты что-то делаешь, что-то несешь, — продолжал художник описывать развитие всевозможных направлений стрит-арта.

Куратор «Суперновы» рассказал, как американские художники собирались на несогласованной площадке нелегально, которую в итоге снесли. Но потом они выиграли суд, отстояв свое ремесло. Такие площадки, как правило, на заброшенной территории, появлялись в разных городах мира, где много людей делали свою работу, презентовали себя, позже это все выливалось в фестивали.

— Один из ярких примеров — Шепард Фейри с портретом рестлера, Андре Гиганта. Максимальное количество вовлеченных неподготовленных прохожих — это и есть основа. На этих площадках действует принцип респекта — уважения к своему коллеге: всегда находится место для работы. Появляются команды, формируются банды из разных городов. Смысл — заявить о себе и делать свой стиль. Интернет повлиял на эту культуру, давал больше возможностей и вовлекал больше людей — практики разрослись до невероятных масштабов, — преподал теоретический урок слушателям Дмитрий Кудинов.



Mural Festival «Like It. Art». Фото vk.com/lildeecom

По его словам, урбан-арт объединяет любые проявления уличных художников на заброшенных объектах, депрессивных территориях. А паблик-арат — публичное искусство, оно создается только согласованно. Арт-объект начинает самостоятельно жить, когда создает точки притяжения. В пример художник привел East Side Gallery под открытым небом в Берлине, где выставляются и реставрируются работы.

В 2012 году в Казани прошел фестиваль, на котором собрались 45 именитых и перспективных художников из девяти стран Европы. Фестиваль стал декорацией к Универсиаде 2013 года. Было создано огромное количество объектов: декорировали трансформаторные будки, стены домов, туалеты. На тот момент о Казани узнали многие художники, эффект был непредсказуемый. После этого даже было представление от прокуратуры — оттого, что рисунки несогласованные, хотели их закрасить, но это создало PR и дало еще больший толчок для развития.

Война в граффити

Кудинов представил свежий кейс крупномасштабного фестиваля — меморандума: на фасадах многоэтажек в Нефтекамске художники представили свое творчество. Проект планировался на несколько городов более глобально, но из-за пандемии проходит сейчас в усеченном варианте.

— Задача фестиваля — переосмысление Дня Победы. Собрались крутые ребята, решали задачу — «глазами современных поколений». Эстетика, которая визуально существует, Георгиевские ленты не говорят о наследии, — подчеркнул художник.

Он сообщил, что работа «Потерянное детство» — «переосмысление тыла: как дети работали в тылу, на заводах. Архивные фотографии использовались и фрагменты из местного краеведческого музея». Первым делом художники обращаются к краеведам и историкам.

На фасадах многоэтажек в Нефтекамске художники представили свое творчество. Фото proneftekamsk.ru

Автор другого изображения «Работа до востребования» подошел немного по-другому, заметил лектор. «Здесь архитектура здания реальная, а правый кусок — подшучивание над архитектурой — дорисованные окна. Он использовал контекстуальные моменты: элементы солдатской жизни, фронтовой, есть красноармейская книжка», — объяснил Кудинов.

В граффити на Городском центре культуры в Нефтекамске использована тема духового оркестра, которые играли на танцплощадках и во время войны тоже.

— Уличные художники взрослеют и подход к работам становится более глубоким. В другой работе художник пошел по пути детской игры в «войнушку»: дети бегают по двору с палками. Фасад здания смотрит на сквер Славы в Нефтекамске. Люди остро на это реагируют. Тема войны очень острая, — отметил художник.

Из водонапорной башни сделали снежную вершину и скалодром

Работа с контекстом началась в 2013 году с проекта в Старо-Татарской слободе в Казани, когда художники изобразили исторический сюжет: фрагмент из жизни татарского поселения в Казани на брандмауэрной стене, дом возле которой не сохранился. При этом мастера сохранили атмосферную структуру кирпичной кладки XVII века: потеки, высолы. Изображение создавали на основе старых фотографий и музейных документов.



«Уличные художники взрослеют и подход к работам становится более глубоким», — говорит Кудинов

Преобразили художники и заброшенную водонапорную башню в подмосковном городе Солнечногорске, которую собирались снести. В этом граффити они использовали образ горной вершины. Это изображение вдохновило местных руководителей: они сделали на ней скалодром, а внутри обзорные балкончики — балкончики, с которых открывается шикарный вид на лес и озеро Сенеж. Получилось крутое пространство. С этим проектом неожиданно для себя взяли международную награду в Милане. Такие объекты, никому не нужные, могут преобразиться и с минимальными вложениями поменять свою функцию.

Там же, в лагере художники оформили будку КПП как вход в загадочный портал, создав псевдоиллюзию, усыпали подсолнухами трансформаторную будку, территория возле которой стала фотозоной. Единомышленники работали над объектами в Артеке и Иннополисе, зоопарком в Москве. Галерею в казанской «Меге» создавали вместе с детьми и взрослыми, которые закрашивали пиксели на стене. На одном из старинных домов в столице Татарстана на Сенной площади, где оконные проемы заложены кирпичом, художники изобразили окна и детали быта дореволюционной Казани.

«Эта история бомбанула»

Оказались художники и в гуще событий 2017 — 2018 годов, когда в Казани проходил Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу: на фасадах зданий изобразили Роналду, Месси, Неймара, Игоря Нетто.

— Эта история бомбанула во всех СМИ, наверное, из-за популярности к медийным личностям спорта. Все поняли, что надо это использовать. Туристы ломанулись на эту территорию для фотографирования и чтобы подтвердить, что «мы здесь были», — обратил внимание Кудинов.

Когда в Казани проходил Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу: на фасадах зданий изобразили Роналду, Месси, Неймара, Игоря Нетто. Фото Максима Платонова

— Люди замечали, капитана чьей сборной мы не нарисуем, те вылетают из чемпионата. СМИ писали: к финальным играм надо этим воспользоваться, давайте нарисуем Модрича. Но перед матчем Россия — Хорватия я не успел до конца матча нарисовать. Потом ссылались на то, что поэтому и проиграла Россия, — вспомнил курьез из своей практики художник.

Он рассказал, что в родном городе Нижнекамске сделал свой первый фасад с пандами.

— Но через пару лет дом попал под капремонт и фасад зашили пенопластом. И эта работа была восстановлена поверх пенопласта. Она создает общее настроение на детской площадке, люди полюбили этих персонажей, — заметил мастер граффити.

— Очень важна инициатива, в первую очередь обычного жителя, художника — неважно, чем ты занимаешься. Нужно учитывать, что решаешь всегда какую-то задачу. Важно изучить пространство, понять, как оно используется. Пусть идея кажется какой-то сумасшедшей сейчас, но наступит то время, когда она, одна из десяти, но выстрелит. Любая задача городского проекта — показать возможности как для исполнителя, так и для обычных жителей: конструктивное предложение может поменять ваш город и вашу жизнь, — подытожил Дмитрий Кудинов.

Фото Максима Платонова