Список персон

Имамов Марсель Мукатдисович

Финансы, Страховые компании
Имамов Марсель Мукатдисович

Общая информация

Родился 27 февраля 1967 года в г. Казань Татарской АССР.

Образование:

1991 год — Казанский государственный университет.

1998 год — защита диссертации в «Кеннеди Вестерн Университете» (США), получил ученую степень доктора делового администрирования (финансы).

2004 год — аспирантура в Казанском государственном университете (степень кандидата юридических наук )

Трудовая деятельность:

1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1988 — 1989 гг. — работа в Татарском обкоме ВЛКСМ.
1990 — 2003 гг. — руководитель предприятий и организаций образовательной сферы РТ.
2003 — 2005 гг. — глава Казанского филиала ЗАО «Московская акционерная страховая компания».
2005 — 2007 г. — председатель Совета директоров филиала страховой компании ЗАО «Московская акционерная страховая компания».
С июля 2007-2015 гг. — управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Некрасова, 21
  • Телефон: (843) 238-80-05
  • Email: info@makc.ru
  • Сайт: www.makc.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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