Имамов Марсель Мукатдисович
Общая информация
Родился 27 февраля 1967 года в г. Казань Татарской АССР.
Образование:
1991 год — Казанский государственный университет.
1998 год — защита диссертации в «Кеннеди Вестерн Университете» (США), получил ученую степень доктора делового администрирования (финансы).
2004 год — аспирантура в Казанском государственном университете (степень кандидата юридических наук )
Трудовая деятельность:
1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1988 — 1989 гг. — работа в Татарском обкоме ВЛКСМ.
1990 — 2003 гг. — руководитель предприятий и организаций образовательной сферы РТ.
2003 — 2005 гг. — глава Казанского филиала ЗАО «Московская акционерная страховая компания».
2005 — 2007 г. — председатель Совета директоров филиала страховой компании ЗАО «Московская акционерная страховая компания».
С июля 2007-2015 гг. — управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Некрасова, 21
- Телефон: (843) 238-80-05
- Email: info@makc.ru
- Сайт: www.makc.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018