Ильсияр Тухватуллина: «Законодательство в части нематериального наследия находится в зачаточном состоянии»

В Казани обсуждают проблему сохранения культурного кода города

Фото: Ринат Назметдинов

В эти дни в Казани проходит форум «Модель идентичности города». Главной его темой стало сохранение нематериального наследия — уникального культурного кода города. В отличие от Европы, российское законодательство в этой части пока находится в зачаточном состоянии, а его первое масштабное обсуждение начнется с площадки, развернувшейся сегодня в столице Татарстана. Подробно о проблемах сохранения нематериального культурного наследия «Реальному времени» рассказали главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и профессор МАРХИ Алексей Крашенинников.

«Еще десять лет назад в Казани каждая четвертая крыша текла»

На площадке форума «Модель идентичности города» собрались более 120 участников. Среди них — архитекторы, художники, урбанисты и другие специалисты и эксперты из десяти российских регионов и нескольких зарубежных стран. Форум продлится до 9 февраля, старт ему дал мэр Казани Ильсур Метшин:

— Радует, что мы дошли до обсуждения таких проблем, как идентичность и нематериальное наследие наших городов. Еще десять лет назад, когда в Казани каждая четвертая крыша текла, половина лифтов в домах была на грани остановки, были плохие дороги, сама идея проведения такого форума показалась бы как минимум странной. Но сейчас Казань при поддержке федерального центра и президента нашей республики приведена в порядок. И появился вопрос — что нужно строить в ближайшие 20 лет? Что должно быть приоритетом для наших архитекторов, дизайнеров общественных городских пространств? Нужно ли кого-то копировать или нужно пытаться сохранять свою индивидуальность? Уверен, что обсуждение, которое состоится на нашем форуме, важно для многих российских городов, — сказал мэр.

В понятие нематериального культурного наследия, по определению ЮНЕСКО, включаются «обычаи, язык, знания и навыки, связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами или отдельными лицами в качестве части их культурного наследия». Три дня эксперты будут обсуждать законодательство в этой части и попытаются обдумать способы закрепления нематериального наследия в юридических документах.

На площадке форума «Модель идентичности города» собрались более 120 участников. Среди них — архитекторы, художники, урбанисты и другие специалисты и эксперты из десяти российских регионов и нескольких зарубежных стран

«Реальное время» расспросило об этом главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллину и профессора МАРХИ Алексея Крашенинникова.

«У застройщика, архитектора, девелопера должен быть доступ к мягким рекомендациям в отношении нематериального наследия»

— Какова ситуация с российским законодательством в части сохранения нематериального наследия и реально ли вообще регламентировать такие «тонкие» материи?

Ильсияр Тухватуллина: Пока законодательство в части нематериального наследия находится в зачаточном состоянии. Это первый разговор подобного масштаба [в нашей стране] на эту тему. В рамках форума мы будем обсуждать, каким образом его зафиксировать, а уже летом, я надеюсь, будут какие-то результаты.

На мой взгляд, жестко регламентировать такие вещи будет очень сложно и, может быть, и не нужно. Но доступ к каким-то мягким рекомендациям, который будет у любого застройщика, архитектора, девелопера, нужен. Понимание формы, скорее всего, появится уже на третий день работы форума, но уже сегодня у нас пройдет юридический блок, посвященный этому вопросу. Но в целом, повторюсь, этот разговор только начинается.

— Даже если учесть то, что мы пока находимся в начале пути, наблюдаете ли вы какие-то противоречия между регулированием в регионах и на федеральном уровне?

Алексей Крашенинников: Пока нет даже самого предмета, но есть проблема. Охрана памятников начиналась с того, что мы находили уникальные объекты и говорили, что их надо охранять. Со временем появилась зона охраны. А в данный момент вся Европа уже перешла к третьей стадии, когда вся ее территория — это культурный ландшафт. У такого объекта есть и более, и менее важные части, но каждый раз нам необходимо оценивать: повышаем мы своей новой деятельностью его культурную составляющую или же понижаем.

С нематериальным наследием то же самое: сначала мы выясняем места — где-то, к примеру, вкусная пицца, где-то люди ходят в национальной одежде. Это начальный момент истории. Потом мы говорим о том, что люди, которые разрисовывают гаражи, — они тоже являются нашей историей, они оставляют в ней след. За этим встает вопрос интеграции совершенно разных сторон, и в этом вся проблема — для этого пока не существует законодательного инструментария.

Алексей Крашенинников: «Профессия архитектора заключается в том, чтобы выявлять, проявлять интерес и снимать конфликтность. В этом его уникальная позиция». Фото krasnodarmedia.su

И.Т.: Добавлю от себя, что противоречий нет, поскольку разговор только начинает формироваться.

«Говорить о памяти, а не об экономии на плитке»

— То есть с сегодняшнего форума в нашей стране наконец начинается диалог о нематериальном наследии?

А.К.: Пожалуй, да. Особенно на таком уровне. Я сейчас скажу принципиально важную вещь: об этой проблеме говорят много разных специальностей, но технически и по факту только архитекторы являются суммирующим элементом. Это сравнимо с дирижером в оркестре. Каждый инструмент важен, но кто-то должен собрать их воедино.

Профессия архитектора заключается в том, чтобы выявлять, проявлять интерес и снимать конфликтность. В этом его уникальная позиция. Если мы правильно расположим этих людей в организационном плане, это будет очень здорово.

Это не случайное заявление. У меня есть много литературных источников, которые свидетельствуют о том, что все эти разговоры не имеют смысла без архитектора. Нам следует правильно организовать деятельность, чтобы повысить статус этой профессии. А она сейчас в ужасном состоянии. Она совсем не там, где должна быть, и поэтому все социальные вопросы просто пролетают мимо. Человек, который должен за это отвечать, просто отсутствует в системе.



В понятие нематериального культурного наследия, по определению ЮНЕСКО, включаются «обычаи, язык, знания и навыки, связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами или отдельными лицами в качестве части их культурного наследия». Фото tatar-inform.ru

И.Т.: В этом смысле архитектор в Европе — абсолютный авторитет, которого беспрекословно слушаются. Обычно то, что он говорит, не обсуждается. Во всяком случае, его позиция не подвергается такой критике, как у нас. У нас архитектор может сделать очень хорошие вещи, но заказчик не понимает, меняет идею, затем застройщик вносит свои изменения, и в итоге мы получаем совершенно другой продукт. В Европе это невозможно.

— А где, на ваш взгляд, берет свое начало такое отношение к архитектору в нашей стране?

А.К.: Это наследие советской власти. В нормальной практике архитектор выступает как представитель заказчика. Он похож на врача или юриста — он знает, как здорово все решить в интересах заказчика. В советское время архитектора с этой позиции убрали. На его место встали строительно-монтажные организации и управление капитального строительства.

Это люди, которые являются менеджерами. Как только мы даем менеджерам право решать, тут же возникают проблемы, связанные с оптимизацией стоимости — больше квадратных метров и подешевле. Когда мы говорим о ценности, то приятно работать с частным клиентом, который говорит, что ему важно, чтобы на выходе получилось что-то, что останется в память его детям, а не об экономии на плитке.

— Но ситуация меняется в лучшую сторону?

И.Т.: В Казани однозначно меняется.

А.К.: И в целом в стране, к счастью, тоже. Архитекторов начали замечать и брать их на ведущие позиции, что очень важно.

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов