Пока Евросоюз закрыт: какой заграницей заменить поездку в ЕС

Топ мест, в которые нужно попасть, пока Европа закрыта

На прошлой неделе The New York Times обнародовал информацию, в соответствии с которой Евросоюз рассматривает возможность отказа во въезде на свою территорию жителям России, США, Бразилии и ряда других стран в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса. Европа — одно из ключевых «отпускных» направлений для россиян, выезжающих за границу — по сравнению с полетами на другие континенты это относительно недорого, там много красивых городов и природных мест, да и вообще, попасть в Евросоюз относительно просто. В этих условиях мы решили выяснить, какими странами и городами можно заменить поездки в Евросоюз — при условии, конечно, что границы с ними будут открыты.

Белград

Европа, но не Евросоюз — столица Сербии. Город довольно недорогой не только по меркам ЕС, но даже в сравнении с Россией и находящимися рядом прибрежными городами Черногории. Из-за истории страны — она, к сожалению, не раз подвергалась бомбежкам — в Белграде осталось не так много исторических достопримечательностей. Не отличается он и особой аккуратностью — страна все-таки небогатая. Но у Белграда, и у Сербии в целом, есть свой шарм и очарование — сюда стоит приехать, чтобы проникнуться культурой Балкан, вкусно и недорого поесть, окунуться в атмосферу «тусовок» на улицах и в тавернах. Внимания заслуживает Белградская крепость, набережная Дуная (и мосты через него), пешеходные улицы Скадарлия (считается местом концентрации местной богемы) и Князя Михаила.

Помимо столицы страны, в Сербии нужно посмотреть на красивейшее Джердапское ущелье — на границе с Румынией, горный национальный парк Шар-Планина (в центральной части Балкан), оздоровительный курорт Златибор и на множество церквей и монастырей, расположенных в разных точках страны. В обычное время в Белград можно улететь рейсами «Аэрофлота» и Air Serbia из Москвы. Виза для россиян не нужна.



Старый город тут больше и более помпезный. Сам залив, в окружении гор, напоминает фьорды. Фото: Островский Александр / wikipedia.org

Котор и Будва

Не нужна виза и в находящуюся рядом очень популярную среди россиян Черногорию. По большому счету, поездку в Сербию и Черногорию можно объединить в одну — поезд из Белграда в столицу Черногории — Подгорицу — идет около 10 часов. Однако привлекает Черногория туристов не своей столицей, а прибрежными городами — в первую очередь это Будва и Котор. Первая — своего рода курортный центр страны, расположена на берегу Адриатического моря. В городе, помимо множества пляжей, есть старый город и цитадель. Город долгое время входил в состав Венецианской республики, и потому архитектура центральной части очень напоминает Италию.

То же касается и Котора — города, находящегося на берегах залива. Старый город тут больше и более помпезный. Сам залив, в окружении гор, напоминает фьорды. О планируемой поездке в Черногории мы подробно писали в феврале. Черногория, как и Сербия, страна по меркам Европы недорогая, но все же цены в туристических местах будут заметно выше, чем в Белграде. Учитывая компактность страны и обилие разноплановых достопримечательностей в разных ее частях, здесь имеет смысл арендовать машину.

В обычное время рейсов в Черногорию много. В основном — из Москвы и Санкт-Петербурга (тут и «Аэрофлот», и S7, и «Победа»). Встречаются также рейсы, например, из Екатеринбурга. Перелет в Черногорию обычно стоит дешевле, чем в Сербию, за счет «раскрученности» направления. Кстати, в Черногории, в отличие от Сербии, валюта — евро, хоть страна и не входит в Евросоюз.

В столице — Тбилиси — стоит обратить внимание на старый город с дворцами и храмами, находящуюся рядом крепость Нарикала. Фото wikipedia.org

Тбилиси и Батуми

Одна из популярнейших у россиян стран — Грузия. Несмотря на периодическое напряжение в отношениях между правительствами стран и, как следствие, отмену авиасообщения между Россией и Грузией, люди по-прежнему едут туда различными способами. Например, с пересадкой в других странах, или на своих машинах.

Грузия — очень красивая и разнообразная страна. Здесь есть и горы, и побережье, и монастыри, и города — как старые и самобытные, так и новые, активно перестраиваемые. В столице — Тбилиси — стоит обратить внимание на старый город с дворцами и храмами, находящуюся рядом крепость Нарикала, фуникулер (соединяет центр с парком на горе Мтацминда), канатную дорогу (соединяет старый город и крепость Нарикала), современный Парк Рике.

Оказавшись в Грузии, не стоит упускать возможность посмотреть и второй по значимости город страны — Батуми. Добраться туда можно на скоростном поезде — время в пути около 5 часов. Город находится на берегу Черного моря, так что его можно воспринимать и как вариант для пляжного отдыха. Но все же Батуми интересен другим — здесь много необычной современной архитектуры. Кроме того, стоит посетить один из крупнейших в мире ботанических садов и прокатиться на самой длинной в стране канатной дороге.

В Грузии в целом очень недорого — в прошлом году трехзвездочная гостиница на неделю стоила около 10 тысяч рублей, поесть можно в пределах трехсот рублей, а если питаться в кафе и ресторанах с местной едой — то и того дешевле.

В Самарканде расположена известнейшая площадь Регистан с тремя медресе и комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Фото Ekrem Canli / wikipedia.org

Самарканд и Бухара

Одно из самых недооцененных направлений при поездках в страны бывшего СССР — Узбекистан. Эта страна редко приходит на ум при планировании отпуска, но ей явно есть, чем удивить. В обычное время, кстати, сюда есть прямые перелеты Uzbekistan Airways из Казани — раз в неделю — в Самарканд, а четыре раза в неделю можно улететь в столицу страны — Ташкент.

Центр Ташкента был почти полностью разрушен в 1966 году в результате землетрясения, поэтому старых зданий здесь практически не встретить. Тем не менее, это — крупнейший город страны с населением около 2,5 миллионов человек. Как следствие — здесь большая концентрация кафе, хостелов и гостиниц, музеев и художественных галерей. И все же за настоящим восточным колоритом стоит отправиться в Самарканд (два часа на скоростном поезде) и Бухару (3,5 часа).

В Самарканде расположена известнейшая площадь Регистан с тремя медресе и комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Интересен здесь и так называемый «Русский Самарканд» — западная часть города с архитектурой, больше похожей на российскую. Бухара — город в два раза меньше по населению, чем Самарканд, но тут весь центр — сплошная историческая достопримечательность. Кстати, заслуживает внимания и город Хива, но сюда добраться уже проблематичнее.

Город долгое время находился в составе Польши, поэтому архитектура центра города — соответствующая. Фото wikipedia.org

Львов

Город с, пожалуй, самым «европейским обликом» на территории бывшего СССР — украинский Львов. Город долгое время находился в составе Польши, поэтому архитектура центра города — соответствующая. Его можно сравнить, например, с Краковом. Исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Говорить про конкретные достопримечательности Львова несколько странно — здесь очень приятны даже обычные прогулки по городу без конкретной цели. Тем не менее, стоит отметить главную площадь — площадь Рынок, где расположена и городская Ратуша. Внимания заслуживают многочисленные церкви, относящиеся к разным религиям, красивейший оперный театр, необычные музеи (например, музей пива), а также парк Высокий замок — он находится на склонах горы на месте крепости, разобранной в XIX веке — оттуда открывается отличный панорамный вид. Во Львове очень много приятных кафе и ресторанов, а стоимость трехзвездочной гостиницы с завтраком в центре города — примерно от 2700 рублей.

Учитывая затянувшиеся уже на много лет плохие отношение между Украиной и Россией, прямых рейсов ни сюда, ни в столицу страны — Киев — нет. Тем не менее, добраться сюда можно с пересадкой, а из Москвы до кризиса, связанного с коронавирусом продолжали ходить поезда.

Каждый найдет здесь что-то по душе: тут можно днями напролет ходить по безграничному городу, восхищаться восточной архитектурой прошлых веков, или удивляться красоте современных парков. Фото pixabay.com

Стамбул

Интереснейший, доступный, разнообразный и необычный — все это о крупнейшем городе Турции, Стамбуле. Рейсы сюда из Казани возобновятся 2 августа, и, если Европа будет по-прежнему закрыта, то Стамбул однозначно на одном из первых мест в списке «куда поехать». Каждый найдет здесь что-то по душе: тут можно днями напролет ходить по безграничному городу, восхищаться восточной архитектурой прошлых веков, или удивляться красоте современных парков. Можно устроить и пляжный отдых на Принцевых островах, а можно недорого улететь в любую точку Турции: Стамбул со своими двумя аэропортами — крупнейший транспортный хаб в стране.

Сеул

Самая далекая из отобранных нами альтернатив Европе — столица Южной Кореи, Сеул. Город, не похожий ни на один из приведенных выше — настоящая развитая Азия. Главный недостаток — лететь сюда откровенно дорого, что и неудивительно, учитывая расстояние. Билеты на двоих в обе стороны в былые времена стоили от 80 тысяч рублей, при этом полет будет с пересадкой — например, в Новосибирске.

Тем не менее, сама страна на удивление недорогая — по крайней мере, в плане проживания (еда здесь стоит уже скорее как в недорогих странах Европы). Гостиницу с завтраком в центре Сеула, например, можно найти в пределах 2,5 тысяч рублей за ночь — в несколько раз дешевле, чем в находящейся рядом японской столице Токио. И, что особенно приятно, для россиян виза в Южную Корею не нужна.

Город, не похожий ни на один из приведенных выше — настоящая развитая Азия. Фото pixabay.com

В городе есть пять королевских дворцов — построены они в классическом корейском стиле. Интересное место — ручей Чхонгечхон, вокруг которого сделано 11-километровое общественное пространство — ландшафтный парк с фонтанами и 22 мостами. В городе, кроме того, есть «классическая деревня» — Букчон, где можно посмотреть, как раньше жили корейцы. Помимо этого, в городе — огромное количество небоскребов, на многих из которых есть смотровые площадки, также стоит посмотреть на городские парки. В Сеуле есть и национальный парк — Пукхансан — площадью в 80 квадратных километров. Территория расположена на одноименном горном хребте высотой в 836 метров.