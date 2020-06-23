СМИ: жителей России и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Евросоюз рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию жителям России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.

По данным The New York Times, сейчас в Брюсселе обсуждают «два потенциальных списка» стран, по которых будет разрешен въезд в Евросоюз. В оба перечня включили Китай, Вьетнам и Уганду. Россия, США и Бразилия не входят в список.

Списки составляются на основе данных о заражении коронавирусом в государствах за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. По данным газеты, в Евросоюзе зафиксировали 16 случаев заражения на 100 тыс. человек, в России было 80 случаев, в США — 107, а в Бразилии — 190.

Уточняется, что списки еще не утвердили, это может произойти на следующей неделе. Перечни будут пересматриваться каждые 2 недели.

Недавно Евросоюз в очередной раз продлил ограничительные меры против Крыма и Севастополя из-за воссоединения полуострова с Россией. Санкции продлены до 23 июня 2021 года. Они затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы.

