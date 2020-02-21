Из Казани в Черногорию — как отдохнуть 10 дней за 46 тысяч рублей

Программа отпуска в сезон в безвизовой Черногории

Зима неуклонно движется к своему логическому завершению, пришло время задуматься о летнем отдыхе. К тому же февраль — это тот месяц, когда еще можно запланировать отдых по приемлемым ценам. Недавно мы планировали поездку в марте в Германию и Чехию, а также в апреле в Испанию. В этот раз корреспондент «Реального времени», увлекающийся планированием туристических вылазок в режиме эконом, подсчитал во сколько обойдется недорогой маршрут пляжного отдыха.

Не все в Турцию ездить

Речь будет идти о самом начале июля. Конечно, самым недорогим (да и простым) вариантом будет поездка на турецкое побережье туром из Казани. Это — и дешевле (за счет чартерного перелета), и проще (вылет будет из Казани), и питание будет входить в стоимость тура. Но все же за годы своей бешеной популярности турецкие регионы Анталия и Мугла могли «приесться», а потому хочется чего-то другого, но по-прежнему простого. Одним из самых интересных в этом плане мест может стать маленькая балканская страна Черногория.

Сюда, как и в Турцию, не нужно получать визу — достаточно будет лишь загранпаспорта. При этом есть и море (пусть и не такое лазурное и теплое, как в Турции), и исторические достопримечательности — территория страны долгое время находилась под протекторатом Венецианской республики, и здания в историческом центре городов отчасти напоминают итальянские.

Самым дешевым вариантом оказался рейс авиакомпании «Победа» из Москвы. Фото Максима Платонова

Дешевле «Победы» снова нет

При этом возможностей прямого перелета в Черногорию нет. В целом из России в эту балканскую страну можно улететь только из Москвы и Санкт-Петербурга, вылетов из «миллионников» нет. Самый дешевый вариант с пересадками получился у «дочки» главного авиаперевозчика страны «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия». Рассматривать мы будем начало пляжного сезона, так что речь идет о периоде примерно с 30 июня по 10 июля. С пересадкой в Санкт-Петербурге (одна из них — длительная, около 9 часов) за проезд придется отдать около 44 тысяч рублей на двоих. Это — тариф без багажа. У Turkish Airlines (они, в отличие от «России», прилетают в столицу страну Подгорицу, а не «курортный» аэропорт Тиват) стоимость составит вообще около 56 тысяч рублей.

Самым дешевым вариантом оказался рейс авиакомпании «Победа» из Москвы. Впрочем, и он не очень вписывается в контекст «дешевой» поездки. Пока стоимость составляет по 15,1 тысячи рублей в одну сторону за двоих. Тариф, соответственно, также не предусматривает перевозку багажа — за каждую единицу придется заплатить еще около 800 рублей в одну сторону, а за выбор каждого места в салоне самолета — 300—400 рублей. Дополнительно потребуется добраться до Москвы — для этого мы используем самый дешевый поезд из Круглого Поля. Билеты на нужные даты обойдутся примерно в 3,5 тысячи рублей на двоих в одну сторону — РЖД не начали продажу билетов на нужные даты, так что стоимость условная (рассчитана по ближайшему доступному дню). Соответственно, всего за проезды и перелеты придется отдать около 37,3 тысячи рублей.

Казань - Москва - Тиват и обратно: перелеты и переезды

Направление (туда-обратно) Перевозчик Даты/время Стоимость в рублях Оптимальный вариант Казань - Москва РЖД 29.06, 16:53-05:46 3 518 Продажи пока нет, указана стоимость ближайшей доступной даты Москва - Тиват Победа 30.06, 13:15-15:30 15 120 Тиват - Москва Победа 10.07, 16:20-20:40 15 120 Москва - Казань РЖД 10 июля 3 518 Продажи пока нет, указана стоимость ближайшей доступной даты 37 276 Более дорогие альтернативы Казань - Тиват - Казань Россия 30.06-10.07 44 216 Пересадки в Санкт-Петербурге - 9:05 и 1:30 Казань - Подгорица - Казань Turkish Airlines 1 - 10 июля 56 476 Пересадки в Стамбуле 2 и 9 часов

Проживание: мало гостиниц, много апартаментов



Проживание в Черногории традиционно стоит относительно недорого. Правда, в маленькой стране не так много крупных объектов размещения, потому дешевизна — в основном в небольших «виллах» и «апартаментах». Иногда это специально построенные здания, иногда — отдельные комнаты в зданиях, в которых также живут владельцы. Непосредственно гостиниц, в традиционном их понимании, здесь довольно мало, и они дорогие.

10 ночей в Черногории, на наш взгляд, правильно было бы разделить на два города. Это центральный туристический центр Будва на побережье Адриатического моря и Котор — красивый средневековый город в Которской бухте, заливе того же Адриатического моря. В каждом из городов мы подготовили по 12 вариантов размещения — четыре «самых дешевых из приемлемых» (в пределах 3 километров от центра, с хорошей оценкой, но зачастую с общей ванной), четыре «оптимальных» — более дорогих, но комфортабельных, расположенных ближе к интересным точкам, и четыре настоящие гостиницы с соответствующим сервисом.

Самые подходящие из дешевых вариантов, на наш взгляд, Guesthouse Ljiljana в Будве и Apartman Staki в Которе. Первый из объектов стоит около 30 евро (2100 рублей при самом выгодном курсе на момент написания материала в 69,3 рубля за евро) за ночь, расположен неподалеку от центра, там есть свой балкон, холодильник, но нет кухни. Номер со своей кухней будет стоить уже 220 евро вместо 152 евро в случае отсутствия кухни. Вариант в Которе стоит 42 евро за ночь — это апартаменты со своей ванной и кухней неподалеку от центра. Суммарная стоимость проживания в этих двух объектах составит 362 евро, или около 25 тысяч рублей за 10 ночей.

Из более дорогих вариантов стоит выделить Apartmani Cupic по 40 евро за ночь — апартаменты, расположенные очень близко от центра Будвы, со своим балконом. Во втором городе интересный вариант — Apartments Baldic по 52 евро за ночь. Апартаменты с террасой расположены неподалеку от Котора — в поселке Доброта (там находится главная пляжная зона портового города). Проживание в этих двух вариантах размещения обойдется в 460 евро, или 32 тысячи рублей.

Наконец, самый дорогой вариант — проживание в гостиницах. Четырехзвездочный Hotel Aquamarin на окраине Будвы будет стоить по 85 евро за ночь — это самая дешевая гостиница с бассейном, при этом в стоимость проживания включен завтрак. В Которе проживание в гостинице уровня 4 звезды будет стоить по 63 евро за ночь — это Hotel Rendez Vous в старом городе. Здесь также есть завтрак, но нет бассейна. Итоговая стоимость «гостиничного» размещения составит 740 евро, или 51,3 тысячи рублей.

Проживание в Будве и Которе с 30 июня по 10 июля (10 ночей), по курсу евро 69,3 руб.

Питание: дешевле, чем в Евросоюзе, и местный фастфуд



Что касается остальных расходов, то на них мы традиционно закладываем по 40 евро в сутки — то есть на 11 дней придется выделить еще 440 евро, или около 30 тысяч рублей. Питание в Черногории заметно дешевле, чем в странах Евросоюза, но, тем не менее, оно не такое дешевое, как в соседних балканских странах или, например, в Турции. К примеру, в одном из самых популярных недорогих заведений Будвы Grape Café куриный суп с лапшой будет стоить 2,2 евро, завтраки — от 2,5 евро, жаркое со свининой — 4 евро. Капучино обойдется в 1,4 евро, вино будет стоить от 1,5 евро за бокал.

Сэкономить можно, покупая еду в местных супермаркетах — благо, в большинстве предложенных нами вариантов есть своя кухня. В магазинах сосиски, к примеру, будут стоить от 2,2 евро за килограмм, курица — от 2 евро, яблоки — от 40 евроцентов, помидоры — от 1,4 евро, вино — от 2 евро за бутылку. В целом — цены вполне сравнимы с российскими, во многих случаях они даже ниже.

Есть вариант с более дешевым питанием и для тех, кто в отпуске не хочет заниматься готовкой: в Черногории распространены так называемые «месары» — по сути своей, мясные магазины с более чем щадящим ценником, в которых можно попросить это мясо сразу и пожарить. Большие бургеры, к примеру, обойдутся в 1,5 евро, в целом же готовка добавляет около 1 евро за каждый килограмм купленного мяса.

Что касается экскурсий и возможностей поездок по стране, то Черногория предлагает огромный выбор разноплановых интересных мест

Что делать: и море, и экскурсии

Черногорию мы рассматриваем в первую очередь как «пляжный вариант». Предполагаем, что основная масса людей, поехавших сюда, действительно будут проводить время на море. Отметим, что в Будве море широкое, а в Которской бухте оно больше напоминает большое горное озеро, а многие люди даже считают его самым южным фьордом Европы.

В Будве в основном известны три пляжа — длинный «Славянский пляж» (протяженностью около 1,5 километра), песчаный пляж «Яз» в 3 километрах от города и мелкогалечный «Могрен» около старого города. В Которе с пляжами сложнее — чаще всего там нет широкой песчаной или галечной зоны, зачастую вход в воду осуществляется с помостов. Тем не менее места очень красивые, вода — прозрачная, и можно понаблюдать за огромными заходящими в порт Котора круизными лайнерами. Основной пляж города, как уже упоминалось, находится в поселке Доброта.

Что касается экскурсий и возможностей поездок по стране, то Черногория предлагает огромный выбор разноплановых интересных мест. Отметим, что, в отличие от стран Евросоюза, в Черногории, мягко говоря, не все идеально с общественным транспортом: его много, но иногда его регулярность «хромает», не все понятно с навигацией. Лучшим вариантом в Черногории можно считать аренду машины — здесь это не очень дорого, местные сервисы аренды довольно нетребовательны к наличию международного водительского удостоверения (во многих странах Европы эта дополнительная «книжечка» нужна для аренды машины), а также к залогу — достаточно оставить небольшую сумму (около 100 евро), в то время как «большие» прокатчики в Евросоюзе обычно блокируют на банковской карте около 1000 евро. Сама аренда машины в сезон будет стоить от 29 евро в сутки за Mazda 2 — это определенно стоит того, учитывая очень красивые пейзажи, которые буду окружать вас по пути практически в любую достопримечательную точку страну.

В Черногории много церквей и монастырей — например, Острог и Цетинский монастырь

Например, по пути в старую столицу Черногории Цетине из Будвы можно насладиться панорамным видом на море и город. Сам Цетине позволит вам посмотреть на «другую» Черногорию, без моря, но с интересной застройкой и историческими зданиями. Из Цетине можно подняться на гору Ловчен, на которой расположен национальный парк и мавзолей правителя Черногории XIX века Петра Негоша. С горы Ловчен можно спуститься по серпантину уже в Котор, по пути будет одна из самых известных обзорных площадок Черногории с видом на Которский залив (также известный как Бока Которска).

На побережье за Будвой один за одним расположены интересные города и поселки — с непохожими друг на друга пляжами и интересными строениями. Явно стоят посещения Свети-Стефан, Петровац, Бар, а со стороны Которской бухты, помимо Котора, стоит внимания Пераст, Херцег-Нови и, собственно, Тиват, где расположен аэропорт.

Кроме того, в Черногории много церквей и монастырей — например, Острог и Цетинский монастырь. Не стоит обходить вниманием также национальный парк «Дурмитор» с каньоном реки Тара и огромное Скадарское озеро на границе Черногории и Албании. Подробнее об интересных местах можно узнать, перейдя по ссылкам в таблице. Помимо этого, предлагается большое количество организованных экскурсий — с ними можно ознакомиться и по интернету, но в некоторых случаях дешевле будет купить «на месте». При покупке заранее, например, экскурсия «Сердце Черногории», в которую входит посещение Цетине, села Негуши, Пераста, острова Богородицы на Рифе (также известного как Госпа-од-Шкрпьела), вместе со входом на остров и поездкой на катере будет стоить 50 евро с человека. Морская экскурсия по Которской бухте обойдется в 25 евро с человека.

Что делать в Черногории

Итог — от 93 тысяч на двоих

В итоге за поездку на двоих «в сезон» в Черногорию придется отдать от 93 до 119 тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет «Победой» и проезд до Москвы в плацкартном вагоне, 10 ночей в двух разных городах Черногории и 40 евро в день на расходы.

Итоговая сумма, конечно, может значительно отличаться в зависимости от трат внутри страны. За аренду машины, например, придется отдать по 30 евро в день плюс нужно будет ее заправлять — а стоимость бензина в Черногории вполне европейская. Проезды на общественном транспорте будут стоить заметно меньше, но не позволят увидеть ряд интересных мест, да и очень комфортным такой способ перемещения по стране не назовешь. Питание в Черногории стоит вполне недорого, но можно «удешевить», питаясь в апартаментах.

В конечном итоге, конечно, традиционная Турция окажется дешевле — но и набор впечатлений будет совсем другим. Кроме того, стоит учитывать, что мы рассматривали именно поездку в июле. Если перенести ее хотя бы на сентябрь, это снизит и стоимость перелета, и стоимость проживания, и даже стоимость аренды машины — страна «заточена» под туризм, поэтому снижение потока сильно влияет на уровень цен.