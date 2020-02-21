Из Казани в Черногорию — как отдохнуть 10 дней за 46 тысяч рублей
Программа отпуска в сезон в безвизовой Черногории
Зима неуклонно движется к своему логическому завершению, пришло время задуматься о летнем отдыхе. К тому же февраль — это тот месяц, когда еще можно запланировать отдых по приемлемым ценам. Недавно мы планировали поездку в марте в Германию и Чехию, а также в апреле в Испанию. В этот раз корреспондент «Реального времени», увлекающийся планированием туристических вылазок в режиме эконом, подсчитал во сколько обойдется недорогой маршрут пляжного отдыха.
Не все в Турцию ездить
Речь будет идти о самом начале июля. Конечно, самым недорогим (да и простым) вариантом будет поездка на турецкое побережье туром из Казани. Это — и дешевле (за счет чартерного перелета), и проще (вылет будет из Казани), и питание будет входить в стоимость тура. Но все же за годы своей бешеной популярности турецкие регионы Анталия и Мугла могли «приесться», а потому хочется чего-то другого, но по-прежнему простого. Одним из самых интересных в этом плане мест может стать маленькая балканская страна Черногория.
Сюда, как и в Турцию, не нужно получать визу — достаточно будет лишь загранпаспорта. При этом есть и море (пусть и не такое лазурное и теплое, как в Турции), и исторические достопримечательности — территория страны долгое время находилась под протекторатом Венецианской республики, и здания в историческом центре городов отчасти напоминают итальянские.
Дешевле «Победы» снова нет
При этом возможностей прямого перелета в Черногорию нет. В целом из России в эту балканскую страну можно улететь только из Москвы и Санкт-Петербурга, вылетов из «миллионников» нет. Самый дешевый вариант с пересадками получился у «дочки» главного авиаперевозчика страны «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия». Рассматривать мы будем начало пляжного сезона, так что речь идет о периоде примерно с 30 июня по 10 июля. С пересадкой в Санкт-Петербурге (одна из них — длительная, около 9 часов) за проезд придется отдать около 44 тысяч рублей на двоих. Это — тариф без багажа. У Turkish Airlines (они, в отличие от «России», прилетают в столицу страну Подгорицу, а не «курортный» аэропорт Тиват) стоимость составит вообще около 56 тысяч рублей.
Самым дешевым вариантом оказался рейс авиакомпании «Победа» из Москвы. Впрочем, и он не очень вписывается в контекст «дешевой» поездки. Пока стоимость составляет по 15,1 тысячи рублей в одну сторону за двоих. Тариф, соответственно, также не предусматривает перевозку багажа — за каждую единицу придется заплатить еще около 800 рублей в одну сторону, а за выбор каждого места в салоне самолета — 300—400 рублей. Дополнительно потребуется добраться до Москвы — для этого мы используем самый дешевый поезд из Круглого Поля. Билеты на нужные даты обойдутся примерно в 3,5 тысячи рублей на двоих в одну сторону — РЖД не начали продажу билетов на нужные даты, так что стоимость условная (рассчитана по ближайшему доступному дню). Соответственно, всего за проезды и перелеты придется отдать около 37,3 тысячи рублей.
|Направление (туда-обратно)
|Перевозчик
|Даты/время
|Стоимость в рублях
|Оптимальный вариант
|Казань - Москва
|РЖД
|29.06, 16:53-05:46
|3 518
|Продажи пока нет, указана стоимость ближайшей доступной даты
|Москва - Тиват
|Победа
|30.06, 13:15-15:30
|15 120
|Тиват - Москва
|Победа
|10.07, 16:20-20:40
|15 120
|Москва - Казань
|РЖД
|10 июля
|3 518
|Продажи пока нет, указана стоимость ближайшей доступной даты
|37 276
|Более дорогие альтернативы
|Казань - Тиват - Казань
|Россия
|30.06-10.07
|44 216
|Пересадки в Санкт-Петербурге - 9:05 и 1:30
|Казань - Подгорица - Казань
|Turkish Airlines
|1 - 10 июля
|56 476
|Пересадки в Стамбуле 2 и 9 часов
Проживание: мало гостиниц, много апартаментов
Проживание в Черногории традиционно стоит относительно недорого. Правда, в маленькой стране не так много крупных объектов размещения, потому дешевизна — в основном в небольших «виллах» и «апартаментах». Иногда это специально построенные здания, иногда — отдельные комнаты в зданиях, в которых также живут владельцы. Непосредственно гостиниц, в традиционном их понимании, здесь довольно мало, и они дорогие.
10 ночей в Черногории, на наш взгляд, правильно было бы разделить на два города. Это центральный туристический центр Будва на побережье Адриатического моря и Котор — красивый средневековый город в Которской бухте, заливе того же Адриатического моря. В каждом из городов мы подготовили по 12 вариантов размещения — четыре «самых дешевых из приемлемых» (в пределах 3 километров от центра, с хорошей оценкой, но зачастую с общей ванной), четыре «оптимальных» — более дорогих, но комфортабельных, расположенных ближе к интересным точкам, и четыре настоящие гостиницы с соответствующим сервисом.
Самые подходящие из дешевых вариантов, на наш взгляд, Guesthouse Ljiljana в Будве и Apartman Staki в Которе. Первый из объектов стоит около 30 евро (2100 рублей при самом выгодном курсе на момент написания материала в 69,3 рубля за евро) за ночь, расположен неподалеку от центра, там есть свой балкон, холодильник, но нет кухни. Номер со своей кухней будет стоить уже 220 евро вместо 152 евро в случае отсутствия кухни. Вариант в Которе стоит 42 евро за ночь — это апартаменты со своей ванной и кухней неподалеку от центра. Суммарная стоимость проживания в этих двух объектах составит 362 евро, или около 25 тысяч рублей за 10 ночей.
Из более дорогих вариантов стоит выделить Apartmani Cupic по 40 евро за ночь — апартаменты, расположенные очень близко от центра Будвы, со своим балконом. Во втором городе интересный вариант — Apartments Baldic по 52 евро за ночь. Апартаменты с террасой расположены неподалеку от Котора — в поселке Доброта (там находится главная пляжная зона портового города). Проживание в этих двух вариантах размещения обойдется в 460 евро, или 32 тысячи рублей.
Наконец, самый дорогой вариант — проживание в гостиницах. Четырехзвездочный Hotel Aquamarin на окраине Будвы будет стоить по 85 евро за ночь — это самая дешевая гостиница с бассейном, при этом в стоимость проживания включен завтрак. В Которе проживание в гостинице уровня 4 звезды будет стоить по 63 евро за ночь — это Hotel Rendez Vous в старом городе. Здесь также есть завтрак, но нет бассейна. Итоговая стоимость «гостиничного» размещения составит 740 евро, или 51,3 тысячи рублей.
|Город
|Гостиница
|Даты
|Стоимость, руб
|Стоимость, евро
|Стоимость, за ночь в евро
|Стоимость, за ночь в рублях
|Примечание
|Самые дешевые из приемлемых вариантов
|Будва
|Guesthouse Ljiljana
|30 июня - 5 июля
|10 534
|152
|30
|2 107
|Недалеко от центра, свой балкон, холодильник, но кухни нет. Со своей кухней - 220 евро
|Будва
|Apartments Mary
|30 июня - 5 июля
|10 949
|158
|32
|2 190
|Еще ближе к центру, свой холодильник, общий балкон, но кухни нет
|Будва
|Villa D&B Budva
|30 июня - 5 июля
|11 642
|168
|34
|2 328
|Недалеко от центра, свой балкон, холодильник, но кухни нет. Со своей кухней - 192 евро
|Будва
|Apartment Podkosljun
|30 июня - 5 июля
|13 028
|188
|38
|2 606
|Апартаменты недалеко от центра
|Котор
|Vicky Apartments
|5-10 июля
|10 049
|145
|29
|2 010
|Самый центр Котора, но общая ванная и нет своей кухни. Своя ванна и кухня - 210 евро
|Котор
|Apartments Marković
|5-10 июля
|13 791
|199
|40
|2 758
|Поселок Мио в 2,5 км от Котора, общая ванная, своей кухни нет
|Котор
|Apartman Staki
|5-10 июля
|14 553
|210
|42
|2 911
|Апартаменты со своей ванной и кухней, недалеко от центра
|Котор
|Apartments Zenit
|5-10 июля
|14 553
|210
|42
|2 911
|Поселок Доброта, своя кухня и ванная, номер-студио
|Средние по цене варианты
|Будва
|Apartmani Cupic
|30 июня - 5 июля
|13 860
|200
|40
|2 772
|Очень близко от старого города, апартаменты, балкон
|Будва
|Apartments Familia
|30 июня - 5 июля
|14 207
|205
|41
|2 841
|Апартаменты недалеко от центра
|Будва
|Guesthouse Maslina
|30 июня - 5 июля
|14 276
|206
|41
|2 855
|Номер с балконом с видом на море, кухни нет, очень хороший рейтинг
|Будва
|So rooms city centre
|30 июня - 5 июля
|13 860
|200
|40
|2 772
|Номер с балконом, кухни нет, очень близко от центра
|Котор
|Apartments Coso
|5-10 июля
|17 325
|250
|50
|3 465
|Поселок Доброта, апартаменты, балкон
|Котор
|Apartment Ana Paola
|5-10 июля
|17 325
|250
|50
|3 465
|Апартаменты, старый город
|Котор
|Apartments Baldic
|5-10 июля
|18 018
|260
|52
|3 604
|Апартаменты с террасой, Доброта
|Котор
|Urosevic Seaside Apartments
|5-10 июля
|18 018
|260
|52
|3 604
|Апартаменты с патио с видом на море, Доброта
|Гостиницы, а не апартаменты
|Будва
|Garni Hotel MB
|30 июня - 5 июля
|20 028
|289
|58
|4 006
|3*, почти центр Будвы, с завтраком
|Будва
|Hotel Aquamarin
|30 июня - 5 июля
|29 591
|427
|85
|5 918
|3*, окраина Будвы, самый дешевый вариант с бассейном (включен завтрак)
|Будва
|Hotel Magnolija
|30 июня - 5 июля
|31 462
|454
|91
|6 292
|3*, район Бечичи, включен завтрак
|Будва
|Hotel Lusso Mare
|30 июня - 5 июля
|33 818
|488
|98
|6 764
|4*, район Бечичи, с завтраком, 300 метров от пляжа
|Котор
|Hotel Rendez Vous
|5-10 июля
|21 691
|313
|63
|4 338
|4*, с завтраком, старый город
|Котор
|Pansion PANA
|5-10 июля
|26 958
|389
|78
|5 392
|3*, Доброта, завтрак по 8 евро
|Котор
|Guest House Forza Lux
|5-10 июля
|26 334
|380
|76
|5 267
|4*, старый город, завтрак по 5 евро
|Котор
|Hotel Splendido
|5-10 июля
|50 866
|734
|147
|10 173
|4*, поселок Прчань, самая дешевая гостиницы с бассейном, завтрак включен
Питание: дешевле, чем в Евросоюзе, и местный фастфуд
Что касается остальных расходов, то на них мы традиционно закладываем по 40 евро в сутки — то есть на 11 дней придется выделить еще 440 евро, или около 30 тысяч рублей. Питание в Черногории заметно дешевле, чем в странах Евросоюза, но, тем не менее, оно не такое дешевое, как в соседних балканских странах или, например, в Турции. К примеру, в одном из самых популярных недорогих заведений Будвы Grape Café куриный суп с лапшой будет стоить 2,2 евро, завтраки — от 2,5 евро, жаркое со свининой — 4 евро. Капучино обойдется в 1,4 евро, вино будет стоить от 1,5 евро за бокал.
Сэкономить можно, покупая еду в местных супермаркетах — благо, в большинстве предложенных нами вариантов есть своя кухня. В магазинах сосиски, к примеру, будут стоить от 2,2 евро за килограмм, курица — от 2 евро, яблоки — от 40 евроцентов, помидоры — от 1,4 евро, вино — от 2 евро за бутылку. В целом — цены вполне сравнимы с российскими, во многих случаях они даже ниже.
Есть вариант с более дешевым питанием и для тех, кто в отпуске не хочет заниматься готовкой: в Черногории распространены так называемые «месары» — по сути своей, мясные магазины с более чем щадящим ценником, в которых можно попросить это мясо сразу и пожарить. Большие бургеры, к примеру, обойдутся в 1,5 евро, в целом же готовка добавляет около 1 евро за каждый килограмм купленного мяса.
Что делать: и море, и экскурсии
Черногорию мы рассматриваем в первую очередь как «пляжный вариант». Предполагаем, что основная масса людей, поехавших сюда, действительно будут проводить время на море. Отметим, что в Будве море широкое, а в Которской бухте оно больше напоминает большое горное озеро, а многие люди даже считают его самым южным фьордом Европы.
В Будве в основном известны три пляжа — длинный «Славянский пляж» (протяженностью около 1,5 километра), песчаный пляж «Яз» в 3 километрах от города и мелкогалечный «Могрен» около старого города. В Которе с пляжами сложнее — чаще всего там нет широкой песчаной или галечной зоны, зачастую вход в воду осуществляется с помостов. Тем не менее места очень красивые, вода — прозрачная, и можно понаблюдать за огромными заходящими в порт Котора круизными лайнерами. Основной пляж города, как уже упоминалось, находится в поселке Доброта.
Что касается экскурсий и возможностей поездок по стране, то Черногория предлагает огромный выбор разноплановых интересных мест. Отметим, что, в отличие от стран Евросоюза, в Черногории, мягко говоря, не все идеально с общественным транспортом: его много, но иногда его регулярность «хромает», не все понятно с навигацией. Лучшим вариантом в Черногории можно считать аренду машины — здесь это не очень дорого, местные сервисы аренды довольно нетребовательны к наличию международного водительского удостоверения (во многих странах Европы эта дополнительная «книжечка» нужна для аренды машины), а также к залогу — достаточно оставить небольшую сумму (около 100 евро), в то время как «большие» прокатчики в Евросоюзе обычно блокируют на банковской карте около 1000 евро. Сама аренда машины в сезон будет стоить от 29 евро в сутки за Mazda 2 — это определенно стоит того, учитывая очень красивые пейзажи, которые буду окружать вас по пути практически в любую достопримечательную точку страну.
Например, по пути в старую столицу Черногории Цетине из Будвы можно насладиться панорамным видом на море и город. Сам Цетине позволит вам посмотреть на «другую» Черногорию, без моря, но с интересной застройкой и историческими зданиями. Из Цетине можно подняться на гору Ловчен, на которой расположен национальный парк и мавзолей правителя Черногории XIX века Петра Негоша. С горы Ловчен можно спуститься по серпантину уже в Котор, по пути будет одна из самых известных обзорных площадок Черногории с видом на Которский залив (также известный как Бока Которска).
На побережье за Будвой один за одним расположены интересные города и поселки — с непохожими друг на друга пляжами и интересными строениями. Явно стоят посещения Свети-Стефан, Петровац, Бар, а со стороны Которской бухты, помимо Котора, стоит внимания Пераст, Херцег-Нови и, собственно, Тиват, где расположен аэропорт.
Кроме того, в Черногории много церквей и монастырей — например, Острог и Цетинский монастырь. Не стоит обходить вниманием также национальный парк «Дурмитор» с каньоном реки Тара и огромное Скадарское озеро на границе Черногории и Албании. Подробнее об интересных местах можно узнать, перейдя по ссылкам в таблице. Помимо этого, предлагается большое количество организованных экскурсий — с ними можно ознакомиться и по интернету, но в некоторых случаях дешевле будет купить «на месте». При покупке заранее, например, экскурсия «Сердце Черногории», в которую входит посещение Цетине, села Негуши, Пераста, острова Богородицы на Рифе (также известного как Госпа-од-Шкрпьела), вместе со входом на остров и поездкой на катере будет стоить 50 евро с человека. Морская экскурсия по Которской бухте обойдется в 25 евро с человека.
Что делать в Черногории
- 5 городов Черногории
- Гид по Черногории
- Маршрут по Черногории на 7 дней
- Отчет о двух неделях в Черногории
- Пляжи Будвы
- Пляжи Котора
- Месары в Будве
- Транспорт в Черногории
Итог — от 93 тысяч на двоих
В итоге за поездку на двоих «в сезон» в Черногорию придется отдать от 93 до 119 тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет «Победой» и проезд до Москвы в плацкартном вагоне, 10 ночей в двух разных городах Черногории и 40 евро в день на расходы.
Итоговая сумма, конечно, может значительно отличаться в зависимости от трат внутри страны. За аренду машины, например, придется отдать по 30 евро в день плюс нужно будет ее заправлять — а стоимость бензина в Черногории вполне европейская. Проезды на общественном транспорте будут стоить заметно меньше, но не позволят увидеть ряд интересных мест, да и очень комфортным такой способ перемещения по стране не назовешь. Питание в Черногории стоит вполне недорого, но можно «удешевить», питаясь в апартаментах.
В конечном итоге, конечно, традиционная Турция окажется дешевле — но и набор впечатлений будет совсем другим. Кроме того, стоит учитывать, что мы рассматривали именно поездку в июле. Если перенести ее хотя бы на сентябрь, это снизит и стоимость перелета, и стоимость проживания, и даже стоимость аренды машины — страна «заточена» под туризм, поэтому снижение потока сильно влияет на уровень цен.
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