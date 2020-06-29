Рейсы из Казани в Стамбул и Прагу откроются со 2 августа

Рейсы из Казани в Стамбул и Прагу возобновляются со 2 августа. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

По ее словам, у турецких авиалиний уже открылись продажи билетов в Стамбул. Также «оптимистично настроена» чешская авиакомпания Smartwings.

Пока казанцы могут перемещаться по 35 направлениям внутри страны. Так, с 16 июля запускаются рейсы из Казани в Калининград. С 4 июля возобновляются рейсы в Геленджик.

