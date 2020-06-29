Фархат Хуснутдинов: «Изменения в Конституцию Татарстана следует вносить точечно»

К 20-летию Конституционного суда Татарстана — интервью его председателя

Ровно 20 лет назад был сформирован Конституционный суд Республики Татарстан, который заменил собой Комитет конституционного надзора. В день юбилея Фархат Гусманович Хуснутдинов, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики Татарстан, председатель Конституционного суда Татарстана, рассказал в интервью «Реальному времени» о том, какие функции выполняет его ведомство и каковы итоги работы за 20 лет.

20 лет повышения уровня защищенности конституционных прав и свобод граждан

— Конституционному суду Татарстана исполняется 20 лет. Каковы основные итоги работы суда за последние годы?

— Спасибо за вопрос. Основной итог работы за 20 лет — это повышение уровня защищенности конституционных прав и свобод граждан в республике. Важно учитывать, что, хотя правом на обращение в Конституционный суд Татарстана наделены и различные органы публичной власти, а также хозяйствующие субъекты, подавляющее большинство обращений исходит именно от граждан. Если на начальном этапе работы Конституционного суда было много дел о толковании Конституции Республики Татарстан, разрешался спор о компетенции между органами публичной власти, то в последние годы практически все дела связаны с проверкой конституционности законов и иных нормативных правовых актов по жалобам граждан. Поэтому прежде всего деятельность нашего суда направлена на защиту их прав и свобод.

В этой связи к основным итогам работы суда за последние годы можно отнести ежегодный рост количества принимаемых нами решений и поступающих в суд обращений, что свидетельствует о повышении доверия граждан к суду. В последние годы заметно увеличилось количество жалоб граждан на нарушение их конституционных прав и свобод нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Это мы связываем в том числе с введенной нами в последние годы практикой проведения выездных судебных заседаний в муниципальных районах республики.

Также в целях усиления гарантий реализации права на судебную защиту посредством конституционного судопроизводства на основе нашей законодательной инициативы в Закон Республики Татарстан «О Конституционном суде Республики Татарстан» были внесены изменения, предоставляющие право подачи обращения в Конституционный суд Республики Татарстан в электронном виде. Конституционный суд Республики Татарстан стал первым среди конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, обеспечившим такую дополнительную возможность реализации конституционного права граждан на судебную защиту.

Фото kpfu.ru

В последние годы практически все дела связаны с проверкой конституционности законов и иных нормативных правовых актов по жалобам граждан. Поэтому прежде всего деятельность нашего суда направлена на защиту их прав и свобод

Внедрение элементов «электронного правосудия» существенно облегчило осуществление конституционного судопроизводства в республике во время пандемии. Так, Конституционный суд Республики Татарстан стал единственным среди конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, провозгласившим постановление по делу в режиме онлайн с трансляцией на официальном сайте суда.

— Расскажите о роли Конституционного суда Татарстана в жизни республики.

— В Конституции Республики Татарстан закреплены цели конституционного судопроизводства — это защита конституционного строя Республики Татарстан, основных прав и свобод человека, поддержание верховенства в правовой системе Республики Татарстан и непосредственного действия Конституции Республики Татарстан на всей ее территории. Тем самым судебный орган конституционного контроля имеет, по сути, социальное предназначение.

Соответственно, и роль Конституционного суда Татарстана в жизни республики проявляется в первую очередь в защите основополагающих прав граждан. Кроме того, как известно, в Конституции заложен принцип разделения властей, являющийся базовой ценностью для демократического правового государства. В этой связи, несомненно, важна роль Конституционного суда Татарстана в обеспечении завершенности такого разделения ветвей власти в республике, а также реальности и эффективности системы сдержек и противовесов.

— В чем отличие от органа-предшественника — Комитета конституционного надзора?

— Комитет конституционного надзора формировался Государственным советом Республики Татарстан и был призван осуществлять надзор за соответствием Конституции Республики Татарстан законов и иных нормативных правовых актов. Несмотря на то, что все заключения комитета были направлены на защиту конституционных прав и свобод граждан, а также развитие обеспечения единства системы государственной власти и правовой системы в республике, эти заключения выносились без применения правил судебной процедуры и не носили окончательного характера, а механизм их исполнения в законодательстве не был урегулирован достаточно отчетливо.

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Конституционный суд Республики Татарстан решает исключительно вопросы права и при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств

Свыше 300 обращений в КС РТ каждый год

— Расскажите о текущей работе суда: как много дел приходится рассматривать ежедневно, насколько сложными бывают дела? Высока ли нагрузка судей?

— Здесь важно отметить специфику деятельности судебных органов конституционного контроля, заметно отличающуюся от деятельности судов общей юрисдикции, что влияет как на количество рассматриваемых дел, так и на сам процесс отправления правосудия. Так, Конституционный суд Республики Татарстан решает исключительно вопросы права и при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов.

Законом Республики Татарстан «О Конституционном суде Республики Татарстан» предусмотрено участие в заседаниях Конституционного суда Республики Татарстан целого ряда государственных органов, которые излагают позицию по рассматриваемым вопросам. Тем самым процесс отправления правосудия Конституционным судом Республики Татарстан предполагает комплексный подход к изучению рассматриваемого вопроса.

Важной отличительной чертой конституционного правосудия, получившей свое воплощение в практике Конституционного суда Республики Татарстан, является то, что, подавшее жалобу лицо фактически отстаивает не только свои собственные интересы, но также права и свободы целой группы лиц, которые затронуты оспариваемой нормой (например, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и т. д.). Таким образом, специфика конституционного судопроизводства предопределяет меньшее количество дел, рассматриваемых судебными органами конституционного контроля. Если называть конкретные цифры, то начиная с 2015 года в Конституционный суд Республики Татарстан ежегодно поступает свыше 300 обращений.

— Какие самые резонансные процессы за последние годы проходили в Конституционном суде республики?

— Как я уже сказал, каждое дело, рассматриваемое Конституционным судом Татарстана, затрагивает права широкого круга лиц и по-своему является резонансным. Например, последнее на сегодняшний день решение было принято по жалобе инвалида боевых действий, который был включен в список на получение безвозмездной субсидии на приобретение жилья. Однако реализовать это право он не мог, поскольку им не были представлены (по причине их отсутствия в его распоряжении) правоустанавливающий документ на соответствующее жилое помещение и финансовый лицевой счет. Оспоренные нормы возлагали на него обязанность по представлению документа, содержащего сведения обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с ним по месту жительства, и финансового лицевого счета.

Фото: kzn.ru

К наиболее резонансным можно отнести рассмотрение положений республиканского закона о митингах, вопросов очередности проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, законности оснащения многоквартирных домов видеонаблюдением

Конституционный суд Татарстана признал данную норму не соответствующей Конституции Республики Татарстан, поскольку эти документы должны быть получены органом, предоставляющим муниципальную услугу, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Можно приводить много примеров интересных дел. Так, в Конституционный суд Республики Татарстан обжаловали нормативный правовой акт на том основании, что он не был опубликован на татарском языке как государственном языке республики. Конституционный суд Татарстана указал, что в рамках конституционного принципа равноправия татарского и русского языков как государственных языков Республики Татарстан соблюдение порядка и разумных сроков официального опубликования принимаемых органами публичной власти нормативных правовых актов на обоих государственных языках Республики Татарстан является обязательным.

К наиболее резонансным можно отнести рассмотрение положений республиканского закона о митингах, вопросов очередности проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, законности оснащения многоквартирных домов видеонаблюдением.

31% нормативных правовых актов за 5 лет признаны не соответствующими Конституции Татарстана

— Часто ли нормативные акты республики противоречат Конституции республики? В чем причина того, что такие противоречия имеют место?

— Если обратиться к нашей статистике, то чаще все же Конституционный суд Республики Татарстан констатирует конституционность оспоренных нормативных положений. Так, например, за последние 5 лет (с 2016 по 2020 год) нормативные правовые акты признавались не соответствующими Конституции Республики Татарстан в 31% постановлений, соответствующими — в 69% постановлений.

Вместе с тем Конституционный суд Республики Татарстан в своей практике зачастую не менее эффективно решает задачу обеспечения защиты конституционных прав и свобод граждан, не признавая оспоренные нормы противоречащими Основному Закону республики. Это достигается путем выявления конституционно-правового смысла нормативных положений, который является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. Такой способ устранения неопределенности в вопросе о конституционности рассматриваемого нормативного положения позволяет находить необходимый и разумный баланс между желательной стабильностью правового регулирования и надлежащим правоприменением.

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Были внесены изменения в «закон о тишине», увеличивающие период ночного времени, в течение которого запрещается совершать действия, нарушающие тишину и покой граждан, в Положение об открытии школьного автобусного маршрута

Только за последние годы можно привести множество примеров, когда конституционно-правовое истолкование Конституционным судом Республики Татарстан нормативных положений обеспечило защиту таких конституционных прав граждан, как право на жилище, на свободу мирных собраний, на общедоступное основное общее образование, социальное обеспечение.

Важным инструментом воздействия Конституционного суда Татарстана на правовую систему республики является формулирование в своих решениях рекомендаций по дальнейшему совершенствованию правового регулирования в целях обеспечения защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Благодаря конструктивному взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления в республике сложились благоприятные условия для использования Конституционным судом Республики Татарстан данного механизма. Так, например, были внесены изменения в «закон о тишине», увеличивающие период ночного времени, в течение которого запрещается совершать действия, нарушающие тишину и покой граждан, в Положение об открытии школьного автобусного маршрута, устанавливающие требование о передаче акта комиссионного обследования дорожных условий в органы, на которые возложены полномочия по контролю за исполнением указанного положения.

Что касается конкретных причин противоречия нормативных правовых актов Конституции Республики Татарстан, то к ним можно отнести проблемы при приведении правового регулирования в соответствие с вышестоящим законодательством, внутренняя несогласованность положений нормативного правового акта, противоречие положений, содержащихся в разных нормативных правовых актах, в том числе разной отраслевой природы, ошибки юридико-технического характера, несоблюдение требования об официальном опубликовании нормативных правовых актов, неясность правового регулирования, придание правоприменительными органами нормативным положениям неконституционного смысла и др.

Как популяризировать Конституцию

— Насколько, по вашему мнению, жители Татарстана знакомы со своей Конституцией?

— Еще в 2016 году на I Конституционных чтениях Республики Татарстан, проведенных Конституционным судом Республики Татарстан, первый президент Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев обратил внимание на то, что в республике назрела необходимость активизировать работу по обучению широких слоев населения основам конституций Республики Татарстан и Российской Федерации. В этой связи была проделана большая работа по ознакомлению граждан с основными конституционными положениями с участием всех ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной, а также научного сообщества.

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Мы со своей стороны популяризируем Конституцию также посредством проведения различных конкурсов для подрастающего поколения

Проводились обучающие семинары, были созданы специальные лекторские группы, в которые входили в том числе все судьи Конституционного суда Республики Татарстан. На лекциях, проходивших на всей территории республики во всех муниципальных районах и городских округах, рассказывалось об истории принятия Основного Закона республики, его значении в судьбе татарстанского народа, основополагающих конституционных принципах и нормах, правах и свободах граждан.

Мы со своей стороны популяризируем Конституцию также посредством проведения различных конкурсов для подрастающего поколения. В частности, это конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей», конкурс студенческих работ по вопросам конституционной (уставной) юстиции субъектов Российской Федерации, конкурс на лучший видеоролик, посвященный Конституции Республики Татарстан, конкурс на знание основ конституционного строя «Знатоки Конституции» среди студентов. Данные конкурсы востребованы у населения: ведь наряду с непосредственными участниками конкурса в процесс изучения Конституции оказываются вовлечены их родители, воспитатели, педагоги. Так что, на мой взгляд, в вопросе ознакомления жителей нашей республики с Основным Законом мы продвинулись вперед, однако, очевидно, этого еще недостаточно, и необходимо и впредь выстраивать эту работу на системной основе.

Поправки о судейском сообществе усовершенствуют систему сдержек и противовесов

— Уже скоро нас ожидает голосование по поправкам в Конституцию России — довольно масштабным и значительным. Эти поправки в том числе напрямую затрагивают судейское сообщество — в частности, судей Конституционного и Верховного судов России. Как, по-вашему, насколько эффективен будет новый механизм назначения судей и освобождения их от должности?

— Думаю, что поправки имеют целью совершенствование системы сдержек и противовесов, чтобы судьи не могли своим авторитетом в судейском сообществе повлиять на принятие решения о прекращении своих полномочий. Во всяком случае, если в ходе общероссийского голосования поправки будут одобрены, надо будет дождаться принятия федерального конституционного закона, в котором будет прописан соответствующий механизм.

Фото: haber10.com

При выработке своей правовой позиции мы активно используем общепризнанные принципы и нормы международного права, а также прецедентную практику Европейского суда по правам человека

— С новыми поправками Конституционный суд России в порядке, установленном законом, решает, какие постановления международных судов исполнять, а какие — нет. А случалось ли в практике Конституционного суда Татарстана сталкиваться с решениями международных судов (того же ЕСПЧ), которые противоречили бы Конституции Татарстана или решениям КС РТ?

— Нет, в практике Конституционного суда Республики Татарстан такое не встречалось. Разрешение вопроса о возможности исполнения решений международного суда, налагающего обязанности на Российскую Федерацию, относится к федеральному уровню и не может входить в полномочия Конституционного суда Республики Татарстан.

Вместе с тем в рамках конституционного судопроизводства подлежит исследованию обширный массив правовых норм, конституционный, международный, федеральный и региональный уровни правового регулирования, нормативные акты органов местного самоуправления, а также правоприменительная, в первую очередь судебная практика. Это обусловлено в том числе тем, что Конституционный суд Республики Татарстан принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным или иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе нормативных правовых актов.

В этой связи при выработке своей правовой позиции мы активно используем общепризнанные принципы и нормы международного права, а также прецедентную практику Европейского суда по правам человека.

— В целом, что, на ваш взгляд, самое значимое из поправок в Конституцию России?

— Изменений достаточно много, всего 46 поправок, которые затрагивают все главы Конституции Российской Федерации, кроме 1, 2 и 9. Конституция — это основополагающий документ нашей страны, поэтому я не стал бы выделять какую-либо одну поправку, следует отнестись внимательно и ответственно к каждой из них.

Фото kstu.ru

Основной Закон республики содержит немало норм, аналогичных закрепленным в Конституции России. Это предопределено, в частности, единством основ конституционного строя

Будут ли вноситься поправки в Конституцию Татарстана

— Если в случае принятия поправок в Конституцию РФ будут вноситься изменения в Конституцию РТ, то какова процедура внесения поправок в Конституцию РТ?

— Порядок внесения изменений в Конституцию Республики Татарстан закреплен в разделе VII Конституции Республики Татарстан. Согласно статье 123 Конституции Республики Татарстан, положения статьи 1 и статьи 123 могут быть изменены только по результатам референдума Республики Татарстан. В другие статьи изменения могут быть внесены Государственным советом Республики Татарстан, если за них проголосует большинство, не менее двух третей от установленного числа депутатов.

— Необходимы ли в целом Конституции Татарстана какие-либо изменения, раз изменения в Конституцию России назрели?

— Конституция Республики Татарстан, равно как и конституции и уставы иных субъектов Российской Федерации, образует непосредственное смысловое единство с Конституцией Российской Федерации, развивает и обогащает закрепленные в ней положения. Основной Закон республики содержит немало норм, аналогичных закрепленным в Конституции России. Это предопределено, в частности, единством основ конституционного строя, общими принципами организации системы органов государственной власти и местного самоуправления, едиными правовыми стандартами обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Вместе с тем важно помнить, что Конституция Республики Татарстан, принятая на год раньше Основного Закона Российской Федерации, стала прочным фундаментом всех сфер государственной и общественной жизни. Стабильность общественно-политических отношений, сформированных на основе Конституции, позволила Татарстану сохранить межнациональные и межконфессиональные мир и согласие, реализовать масштабные проекты в области промышленного строительства и новых технологий, стать инвестиционно привлекательным регионом. В этой связи изменения в Конституцию следует вносить точечно, бережно относясь к конституционному тексту.

— Как эти поправки повлияют на взаимоотношения федерального центра и Татарстана в правовом плане?

— Не думаю, что здесь стоит ждать каких-либо серьезных изменений. В нашей республике система взаимоотношений с федеральным центром выстроена. Руководство республики в лице президента Рустама Нургалиевича Минниханова умеет налаживать конструктивный диалог, находить те решения, которые в первую очередь направлены на защиту интересов татарстанцев. Количество программ социально-экономической направленности, в которых наш регион принимает участие, их отражение в жизни каждого жителя Татарстана является тому подтверждением. У нас в республике сделан упор на человеческий капитал, что, безусловно, отвечает закрепленному в статье 2 Конституции Татарстана положению, согласно которому человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

Пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив суда, судей в отставке, работников аппарата, вышедших на заслуженную пенсию, постоянных представителей государственных органов в Конституционном суде, а также всех, кто причастен к процессу отправления конституционного правосудия в республике, с 20-летием Конституционного суда Республики Татарстан!