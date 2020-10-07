Хуснутдинов Фархат Гусманович

Общая информация

Родился 18 ноября 1964 года в д. Б. Кукмор Кукморского района РТ.

Образование

Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение».

Трудовая деятельность

1987-1989 гг. — лаборант Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.

1989-1993 гг. — юрисконсульт Республиканской аптечной базы предприятия «Фармация», молодежного объединения «Смена», малого предприятия «Астат».

1993-2000 гг. — младшие юридические должности, заведующий информационно-правовым бюро в Министерстве юстиции РТ.

2000-2003 гг. — помощник генерального директора по юридическим вопросам ОАО «Татэнерго».

2003-2005 гг. — директор АНО «Третейский энергетический суд».

2005-2006 гг. — помощник премьер-министра РТ — руководитель секретариата премьер-министра РТ.

2006-2010 гг. — руководитель секретариата Премьер-министра РТ.

2010-2011 гг. — управляющий делами президента РТ.

С декабря 2014 г. — председатель Конституционного суда РТ.

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ (2016 г.).

Судья первого квалификационного класса (2014 г.).

Член Ассоциации юристов России (с 2015 г.). Президент филиала Российского Союза Боевых Искусств по РТ. Председатель местной Казанской общественной организации «Кукморское землячество» (с 2015 г.).

Награжден медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» РТ (2010 г.), «За укрепление боевого содружества» (2011 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», медалями «За заслуги перед обществом» (2014 г.), «150 лет судебной реформы в России» (2015 г.), памятной медалью «Казанский юридический институт МВД России», знаком «Отличник физической культуры и спорта РТ» (2016 г.), благодарственным письмом президента РТ (2009, 2011 гг.), благодарностью президента РТ (2014 г.), почетной грамотой Совета судей РФ (2019 г.), благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребенка в РТ (2019 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан (2019 г.).

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