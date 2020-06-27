«Пусть увидят нас»: открытые представители ЛГБТ в мировой политике

Началось 10 лет назад с Йоханны Сигурдардоттир

Ровно 10 лет назад, 27 июня 2010 года, в Исландии вступил в силу закон об однополых браках. В тот же день премьер-министр этой страны Йоханна Сигурдардоттир, уже состоявшая в фактическом однополом браке, поженилась официально — и это был первый подобный случай для глав правительств в мире. Об однополых парах и одиночках «на высшем уровне» или близко к нему — в фотоистории «Реального времени».

Йоханна Сигурдардоттир



Вот она, первопроходец/первопроходица — Йоханна Сигурдардоттир, 1942 г. р., первая в истории открытая бисексуалка, возглавившая правительство.

В молодости долгое время работала стюардессой, а потом увлеклась политикой. Была профсоюзным деятелем, в 1987—1994 годах занимала пост министра социального обеспечения в различных составах правительства. В 2009 году возглавила социал-демократическое правительство Исландии и попала в сотню самых влиятельных женщин мира по версии Forbes (75-е место). Среди своих главных целей Сигурдардоттир называла вступление Исландии в ЕС в течение года (не реализована до сих пор) и присоединение к еврозоне до 2012 года (тоже нет). В 2013-м ушла из политики.

У Йоханны Сигурдардоттир два собственных сына и один приемный. В 2002 году она заключила гражданский брак с журналисткой Йониной Леосдоттир, а спустя 8 лет, как только это стало возможно, — и официальный.

Две дочери исландского народа — Йоханна Сигурдардоттир и Йонина Леосдоттир.

Фото facebook.com/johannasig

Сторонники традиционных ценностей в данном случае могут не переживать — это не приемный ребенок однополой пары, а внучка Сигурдардоттир. «Седьмой внук, замечательная девочка», — так подписано это фото.

Фото facebook.com/johannasig

Фото facebook.com/johannasig

Клаус Воверайт

Экс-бургомистр Берлина, бывший председатель бундесрата, который периодически упоминается как потенциальный кандидат от СДПГ на пост канцлера Германии, родился в 1953 году младшим в семье из пятерых детей. Рос без отца. В 1970-х получил юридическое образование и вступил в ряды Социал-демократической партии Германии, позже трудился муниципальным чиновником и депутатом.

За время его мэрства (2001—2014) столица Германии стала третьим по посещаемости городом Европы, уступая только Парижу и Лондону. Однако экономические показатели города за это время ухудшились. Именно Воверайту принадлежит знаменитое определение Берлина: «Бедный, но сексуальный».

О своей гомосексуальности Воверайт заявил в 2001 году («Я гей, и это хорошо!» — в Германии это выражение тоже стало крылатым). С 1993 года живет с нейрохирургом Йорном Кубицки, который младше его на 12 лет. В своей автобиографии Воверайт писал, что с Йорном у них любовь с первого взгляда. Когда тот уезжал к родителям, 40-летний Воверайт «скучал, как самый настоящий тинейджер».

Фото wikimedia.org

Фото gettyimages.com

С президентом России Владимиром Путиным, сентябрь 2001 года. Фото wikimedia.org

Анна Гродская



Анна Гродская родился — поскольку сделал он это еще мальчиком — в 1954 году. В возрасте 11 лет Кшиштоф Гродски осознал, что в душе он девочка. Тем не менее к 2007 году, когда он приступил к трансгендерному переходу (завершившемуся через 3 года), Кшиштоф успел получить профессию психолога, жениться, вырастить сына и развестись. Сын, к слову, полностью поддержал отца в его решении скорректировать пол.

До прихода в политику Анна занималась бизнесом, много лет работала в издательской, рекламной и полиграфической отраслях. Она первая открытая трансгендерная женщина, которая была избрана в европейский государственный парламент — в данном случае Сейм (2011). Придерживается социал-демократических взглядов. Основала и возглавляет фонд Trans-Fuzja, занимающийся защитой прав трансгендеров.

Анна с собачкой. Фотографий с животными у Гродской много.

Фото facebook.com/ania.aina.grodzka

«Помните кампанию против гомофобии «Пусть увидят нас»?»

Фото facebook.com/ania.aina.grodzka

«Коронавирус — это нынешняя катастрофа. А климатическая катастрофа — это та, что может наступить, если мудрость не возьмет верх над глупостью».

Фото facebook.com/ania.aina.grodzka

Фото facebook.com/ania.aina.grodzka

Лео Варадкар

Действующий премьер-министр Ирландии родился в 1979 году в семье индийского врача и ирландской медсестры. Сам тоже стал доктором, как и его партнер Мэтью Барретт.

Лео занялся политикой еще в молодости — уже в 20 лет он участвовал в местных выборах в Малуддарте, потерпев на них неудачу. В июне 2017 года стал самым молодым главой правительства в истории страны и первым премьером-геем (камин-аут совершил еще в 2015 году в интервью одной из ирландских телекомпаний).

В первый же день своего премьерства Варадкар заявил о необходимости референдума по вопросу легализации абортов в Конституции Ирландии. Референдум состоялся менее чем через год, сторонники абортов в нем победили.

С герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Фото facebook.com/leovaradkar

На переговорах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по вопросам Brexit.

Фото facebook.com/leovaradkar

На открытии нового здания Святой семейной школы в Кутхилле.

Фото facebook.com/leovaradkar

Ана Брнабич



«Премијерка» Сербии (с июня 2017 года) Ана Брнабич родилась в 1975 году в Белграде, но высшее образование получала в США и Великобритании. После возвращения на родину в 2001 году работала в основном в организациях и компаниях иностранного происхождения. Не была членом какой-либо партии, при этом состоит в белградском объединении East West Bridge, входящем в Трехстороннюю комиссию.

Брнабич — первая женщина-премьер-министр Сербии и первая открытая лесбиянка на этом посту. Жената (гражданским браком, так как однополые в стране запрещены) на враче Милице Джурджич. В феврале прошлого года у пары благодаря искусственному оплодотворению родился сын, выносила его Джурджич.

Брнабич ставит своей целью проведение реформы образования и модернизацию страны. В сентябре 2017 года присоединилась к участию в сербском гей-прайде.

С Дмитрием Медведевым (тогда — премьер-министром РФ), 19 октября 2019 года. Фото government.ru

Фото government.ru

С премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым. Фото flickr.com

Эрик Фэннинг



Министр армии США Эрик Фэннинг (род. в 1968 году) возглавлял сухопутные войска страны в течение всего восьми месяцев 2016—2017 гг., но долгое время до этого работал в экспертных структурах США, связанных с обороной и безопасностью, а затем в штате американских оборонных ведомств.

На должность главкома его предложил тогдашний президент США Барак Обама, Сенат утвердил эту кандидатуру единогласно. Фэннинг состоял в руководстве организации Gay & Lesbian Victory Fund, цель которой — увеличить представительство открытых геев в органах власти.

«Встречайте нового главу военной службы США Эрика Фэннинга».

Фото facebook.com

«С бойфрендом».

Ксавье Беттель



Еще один действующий премьер-министр нетрадиционной ориентации и один из немногих в нашем списке, кто женат не на медике. Его муж бельгиец Готье Дестне — архитектор.

Сам же Беттель по образованию юрист. Родился он в 1973 году в семье торговца вином, его мать — француженка, внучатая племянница Сергея Рахманинова. С 1999 года участвовал в муниципальных выборах, в 2011-м был выбран мэром Люксембурга. С самого начала политической карьеры не скрывал своей сексуальной ориентации.

Правительство Люксембурга он возглавил в 2013 году, став, таким образом, третьим в мире национальным лидером — открытым гомосексуалом после Йоханны Сигурдардоттир и бельгийского премьера Элио ди Рупо. До этого был третьим действующим геем-мэром европейской столицы (после Бертрана Деланоэ в Париже и Клауса Воверайта в Берлине).

В 2015 году Беттель вступил в брак с Дестне, с которым уже 7 лет состоял в гражданском союзе. В 2017 году последний участвовал в официальной встрече первых леди «Большой семерки». Детьми пара пока не обзавелась.

С Готье Дестне.

Фото facebook.com/XavierBettelPM

https://web.facebook.com/XavierBettelPM/

С послом США в Люксембурге Робертом Манделом, его супругой и Готье Дестне.

Фото photos.state.gov

В Варшаве.

Фото facebook.com/XavierBettelPM