Венера Камалова: «Первые результаты «Нашего двора» в Казани мы увидим уже в конце июня — начале июля»

Как выбирали первые в Татарстане дворы для ремонта, как будут обстоять дела с парковками, как бороться с вандалами в отремонтированных уже дворах — об этом «Реальному времени» рассказала куратор республиканской программы «Наш двор» Венера Камалова. Вместе с ней корреспондент издания посетил один из казанских дворов, в котором сейчас идет ремонт, и узнал, как именно он преобразится с завершением программы.

«Неблагополучный контингент» разгонят освещением

— Мы с вами находимся во дворе дома 5 по улице Дачной в Казани — что здесь будет по завершении работ по программе «Наш двор»?

— Сейчас на Дачной засилье стихийных парковок — вместо них будут организованные парковочные карманы. Расположение МАФов (малых архитектурных форм, в этом конкретном случае речь идет об объектах на детских площадках, — прим. ред.) останется прежним. Во дворе будет правильная трассировка — у нас основополагающий принцип в том, чтобы наладить пешеходные связи. Мы с вами видим все эти протоптанные территории, они будут заасфальтированы.

Везде планируем освещение — это обязательное требование, чтобы все детские площадки ночью были освещены. Во дворе, в котором мы с вами находимся, даже дети вечером не играют, но здесь любит собираться различный неблагополучный контингент — там, где нет света, но есть лавочка.

Во дворе, в котором мы с вами находимся, даже дети вечером не играют, но здесь любит собираться различный неблагополучный контингент — там, где нет света, но есть лавочка

— Да, здесь это заметно, судя по груде пустых пивных бутылок на скамейке.

— Да, верно. Когда мы эти места подсвечиваем, все лавочки обретают изначальное предназначение. Так что кроме МАФов здесь будут освещенные лавочки, даже больше, чем сейчас — чтобы взрослые могли следить за детьми, пока те играют.

Полностью меняется асфальт. Дополнительные парковочные места не создаются — просто организуются парковочные карманы. Наша задача — организовать пространства так, чтобы хаотично машины не парковались.

Максимально сохраняем существующие деревья. На плане нет красных кружочков, то есть удаляемых деревьев, значит все, что растет, мы сохраняем по максимуму. Для сохранения деревьев поменялась трассировка — мы выезжали сюда летом и посмотрели, что лавочки лучше перенести в одну зону.

Здесь будут освещенные лавочки, даже больше, чем сейчас — чтобы взрослые могли следить за детьми, пока те играют

— То есть проект получается такой «живой», под действительность меняется?

— Да, это так. Кроме того, когда мы делали общественные обсуждения в онлайн, люди, конечно, подали больше 3 тысяч комментариев, но не все выразили свое мнение. Сейчас они видят паспорт проекта во дворе, реагируют на него, замечают что-то важное.

На детской площадке будет песок. Это наша принципиальная позиция — должен быть песок, а не резина — 40 сантиметров песка для безопасного, нетравматичного приземления.

— Об этом в рамках «Нашего двора» даже лекция была, чем песок лучше резины.

— Именно. Сама площадка также изменится — все МАФы здесь будут новыми. Жители сами проголосовали за все формы, которые будут во дворе.

По всему дорожному полотну будет установлен бордюр. Это очень важно донести, чтобы жители перестали парковаться на бордюрах. Это культура придет со временем, надеюсь с ходом программы. Во дворе мы видим множество гаражей, но они зарегистрированы в установленном порядке и являются частной собственностью, сносу не подлежат.

— А часто сталкиваетесь с гаражами-самостроями?

— Нередко такое бывает, в таких случаях их демонтаж производится еще до начала работ по программе, либо на начальном этапе таких работ. Вообще демонтаж — это первый этап всех работ, нередко все МАФы демонтируют еще до начала дорожных работ. В этом дворе они пока остаются.

Когда мы делали общественные обсуждения в онлайн, люди, конечно, подали больше 3 тысяч комментариев, но не все выразили свое мнение. Сейчас они видят паспорт проекта во дворе, реагируют на него, замечают что-то важное

На что жалуются и за что благодарят жители дворов

— Вот этот двор, наверное, достаточно типичен для Казани. Состояние большинства дворов, попавших в програму — оно лучше или хуже?

— Тяжело сказать, так как я не вижу здесь состояние дорожного покрытия, оно уже снято. В этом году в Программу вошли дворы, где покрытие было достаточно плохим — как правило, до 80 процентов всех работ связано с ремонтом дорожного покрытия. Значит, здесь оно было довольно плохим. Плюс к этому, элементы детской площадки также нуждаются в обновлении.

— Жители в процессе работ дают обратную связь? Как реагируют?

— Для обратной связи у нас есть горячая линия, соцсети и WhatsApp. Истории там в целом повторяющиеся. Не всегда при проектировке получается удачно «посадить» проектные решения. Бывает такое, что по проекту дерево идет под снос, а жители против. И по таким поводам — озеленения, сохранения деревьев, кустов — жители очень активно к нам обращаются.

Еще много вопросов по дорогам — жалуются, например, что дорогу им якобы заужают. Но это тяжело понять в разгаре работ, вот сейчас — вы же не увидите, какой ширины будет в итоге дорога. Отсюда складывается мнение, что мы заужаем проезд, создавая тротуарные сети. Но для комфортного сосуществования пешеходов и автомобилистов такой ширины достаточно — чтобы автомобили спокойно, медленно передвигались по двору, пропуская пешеходов.

Здесь у нас будут парковочные карманы, так что у автомобилистов вопросов возникнуть не должно.

Мы отдаем себе отчет, что 100 процентов автомобилистов в рамках этой программы мы не сможем удовлетворить, просто в силу того, что количество машин гораздо больше, чем площадь дворов

Всех автомобилистов не удовлетворить

— А в целом, наверное, автомобилисты часто жалуются, что им будет парковок не хватать?

— Автомобилисты часто обращаются с этими вопросами. Мы отдаем себе отчет, что 100 процентов автомобилистов в рамках этой программы мы не сможем удовлетворить, просто в силу того, что количество машин гораздо больше, чем площадь дворов. Именно дворов — есть внешнеквартальные проезды, есть организованные парковки.

В Казани и в некоторых районах есть очень хорошие прецеденты, когда жители говорят: «нам машины во дворе вообще не нужны, мы закрываем двор для трафика, весь свой автомобильный парк — за территорию двора». Это максимально продвинутое решение, мы его всецело поддерживаем.

— В таком случае как это решается — шлагбаум ставится?

— По шлагбауму, кстати, есть ограничения. Просто планируется территория без парковок, чтобы машину было негде надолго оставить. Формируют только проездные дороги до подъезда и обратно.

Кроме того, в период карантина мы проехались и отсняли практически всю Казань — посмотрели, где как машины стоят, когда все сидят дома. Мы примерно понимаем, кто где паркуется, сколько действительно автомобилистов в том или ином дворе. Часто бывает ситуация, когда во дворе паркуются не те, кто живет, а те, кто приезжает работать где-то по соседству, и так далее. Наша задача — сконцентрироваться максимально на жителей домов.

Мы готовы принимать инициативы по дополнительным работам. Пока ведутся работы, их перечень можно дополнять. Но такой организованной воли со стороны жителей я еще не видела

— Предположим, жители двора решили, что им нужно еще что-то сверх работ, которые им проведут по программе «Наш двор». Готовы даже заплатить за это. Что им следует делать?

— Мы готовы принимать инициативы по дополнительным работам. Пока ведутся работы, их перечень можно дополнять. Но такой организованной воли со стороны жителей я еще не видела.

Мы создаем максимально комфортный, завершенный с проектной точки зрения двор. Но если жителям захочется его еще чем-то дополнить, то они обратиться могут на горячую линию.

— И с жалобами туда же?

— Конечно. Но горячая линия нужна не только для жалоб, но и в целом для сбора обратной связи, благодарностей в том числе. Когда мы видим, что вопрос, который поднимался, разрешен, нам жители отписываются. Мы же контролируем, получаем все сигналы, направляем их в районы для отработки и контролируем качество этой отработки. Сами включаемся тогда, когда район по каким-то причинам не отработал таким образом, чтобы жители были удовлетворены.

— С учетом того, что в программе почти 7 тысяч дворов — наверное за этим большая команда следит.

— Всегда говорю, что команда «Нашего двора» — это вся команда Республики Татарстан. У нас 43 муниципальных района плюс два крупных города. Есть Минстрой, Минтранс, ГДС и ГИСУ. Все, что касается дорожных работ, подотчетно ГДС и, соответственно, Минтрансу. Поставка МАФов контролируется через ГИСУ по качеству, срокам поставки и оплате. Все, что связано с качеством работ, районы делают самостоятельно. Наша задача — проектирование, авторский надзор и работа с обращениями.

Не скажу, что мы сейчас получаем обращения по всем 6 775 дворам. Сейчас на этапе строительства находится около 350 дворов. Вообще на этот год запланировано порядка 1 100 дворов, а запроектировано около 1 800 дворов (в это число входит 1 100 дворов).

Сейчас на контроле как раз эти 350 дворов — это, как уже было сказано, те дворы, где было наихудшее состояние дорожного покрытия плюс в первую очередь брались те дворы, где проектные решения вызывали меньше всего вопросов у жителей.

Сейчас на этапе строительства находится около 350 дворов. Вообще на этот год запланировано порядка 1 100 дворов, а запроектировано около 1 800 дворов (в это число входит 1 100 дворов)

Первые обновленные дворы уже на подходе

— Когда можно будет увидеть первый полностью отремонтированный двор?

— Вообще он уже есть — в Нижнекамске, его уже показывали. Двор со всеми тротуарными связями, парковкой, освещением. В Казани, думаю, к концу июня — началу июля будут появляться эти дворы. Сейчас мы ездим с пониманием, что очень быстро работают дорожные службы, быстро устраняются замечания.

На прошлой неделе мы были во дворах на улице Шамиля Усманова — дома 13, 13а, 15, 15а — дворы уже завершены, необходимо обеспечить поставку оборудования. В целом цикл дорожных работ завершается в течение месяца, полутора. Дальше вопрос только за поставкой оборудования.

— Республиканские производители поставляют продукцию для «Нашего двора»?

— Да, надеюсь, что они справятся с объемами и зайдут в программу. Лавки, урны — такие небольшие по сложности изделия будут по максимуму заказываться у наших производителей. Разработаны технические требования — не скажу, что они непреодолимые. Главное требование по детскому оборудованию, чтобы оно проходило сертификацию ЕАЭС. Это к сожалению (или к счастью), тяжелый барьер, но те, кто такой сертификат имеют, уже понимают, что надо делать с детским оборудованием — начиная от швов и заканчивая гарантийным обслуживанием.

— А какая гарантия на детские площадки?

— Минимум 5 лет.

— Наверное, у жителей возникают вопросы о, так скажем, «негарантийных случаях» — опасения, что придут вандалы и разнесут все достижения программы?

— Знаю, что видеонаблюдение стоит уже во многих дворах республики. Некоторые администрации совмещают программу «Наш двор» и программу установки видеокамер.

Никто жителей на самом деле не ограничивает в праве поддерживать порядок в своем дворе. В одном из районов я познакомилась с жительницей — вы знаете, у них там до того доходит, что введено поименное распределение парковок. Причем приоритет при распределении отдается жителям старшего возраста. Заходим в подъезд — в нем цветы, все очень аккуратно, жители за свой счет все это делают. А организовала все жительница, которая раньше была учительницей. Прекрасный двор, прекрасное озеленение, идеальный порядок. Это возможно, это не из области фантастики. Я понимаю, что могут не все, многие работают, но, когда есть жители, которые готовы это делать, — их инициативу бы поддержать.

Фото yandex.ru

В целом цикл дорожных работ завершается в течение месяца, полутора. Дальше вопрос только за поставкой оборудования

— Каким образом?

— Такие люди всегда есть, их видно во дворе, они очень активны. И в этот момент им нужно не противостоять, а направить их энергию в нужное русло.