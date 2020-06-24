Давид Ибрагимов — татарин, запечатлевший в кинохронике Великую Отечественную войну

Автор кадров «Обыкновенного фашизма», «Берлина» и «Разгрома милитаристской Японии»

«Берлин», «Разгром милитаристской Японии», «Сталинград», «Обыкновенный фашизм» — многие известные кадры военной кинохроники принадлежат руке выдающегося советского оператора Давида Ибрагимова. Ко дню проведения в стране парада Победы казанский историк Лилия Габдрафикова написала для «Реального времени» колонку о татарине, который запечатлел в кинопленке важнейшие этапы Великой Отечественной войны и последующий разгром Квантунской армии. За свою отважную работу на фронте Ибрагимов был удостоен Сталинской премии.

Докоронавирусная командировка в Саратов неожиданно открыла для меня имя одного советского кинооператора. Его звали Давид Михайлович Ибрагимов. В Татарстане о нем практически ничего не известно, поэтому я сочла нужным восполнить данный пробел и обратить внимание на биографию и профессиональные заслуги этого славного сына татарского народа.

Из татарских мещан Саратова

В Саратове очень дорожат памятью о кинооператоре Давиде Ибрагимове, в Саратовском областном краеведческом музее есть специальная экспозиция, посвященная ему. Так кто же он?

Он снимал документальные фильмы, а особенно много работал на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе снимал в небе, прямо в ходе воздушного боя. И сегодня вызывает восхищение и удивление то, как смелый оператор ради кадров боевых действий каждую секунду отважно рисковал своей жизнью.

Конечно, о профессиональных достижениях кинооператора Давида Ибрагимова сотрудники саратовского музея готовы были рассказать многое (отдельное спасибо им за это), но о его татарских корнях информация оказалась крайне скудной. Но все же попытаемся восстановить некоторые детали его жизни.

Родился будущий советский кинооператор Давид Михайлович Ибрагимов в губернском городе Саратов в 1914 году. Судя по всему, по-татарски звали его Дауд, а вот татарское отчество в советских делопроизводственных материалах нигде не зафиксировано. Так и осталось во всех документах Михайлович. В советское время это была распространенная практика, когда некоторые татары меняли имя в документах на русский лад. Для города со смешанным населением, как Саратов, это, наверное, характерное явление советской эпохи.

Давид Ибрагимов родился в суровое время года — в феврале 1914 года в семье бедных татарских мещан. О своем татарском происхождении он всегда указывал во всех личных делах. Также Давид Ибрагимов отмечал, что родители работали по найму. Уже через 5 месяцев после его рождения началась Первая мировая война, всеобщий дефицит, рост цен и другие трудности военной поры, поэтому рос маленький Дауд в очень тяжелое время.

Возможно, отца Дауда сразу призвали на фронт. Ведь в первое время на Великую войну отправляли запасных солдат, а запасными в большинстве своем были как раз отслужившие в царской армии крестьяне и мещане. Мать Дауда до 1917 года зарабатывала на хлеб как грузчица. Это какой сильной женщиной надо быть, чтобы трудиться грузчицей? Можно смело переиначить некрасовские строки и сказать о татарской женщине, что она и «коня на скаку остановит», и если надо, справится с любой работой. Особенно, когда речь идет о женщине-матери. Мать Давида Ибрагимова, видимо, была одной из таких смелых татарок.

Если обратиться к истории дореволюционного Саратова, то проживавшие в этом городе татары, действительно, были преимущественно чернорабочими. Богатых татар, активных купцов, там было крайне мало. Только несколько человек. Из-за этого в Саратове в эпоху джадидизма и книжного бума не издавались никакие татарские газеты и журналы. Тогда как ближайшие Астрахань, Симбирск и Самара в этом отношении старались не отставать от казанских издателей.

Снял подписание акта о капитуляции Японии

Невзирая на все испытания и социальные катаклизмы, Давид Ибрагимов выжил в суровых условиях войн, революций, эпидемий начала ХХ века. Более того, к 1927 году 13-летний татарский мальчик выучился в школе киномехаников. Путь Ибрагимова к своей главной профессии был тернистым. Работал сначала учеником киномеханика, электромонтером, осветителем, проявщиком кинопленки, лаборантом.

Но, наконец-то, он попал на Нижне-Волжскую студию кинохроники. Сначала трудился на различных вспомогательных должностях, был ассистентом оператора. А позднее сам уже освоил работу оператора. В официальных документах Ибрагимов указывал, что с 1936 года работал по специальности оператора. Его сюжеты стали брать не только для показа на местных экранах, но и для союзной кинохроники. Уже к 1939 году Давид Ибрагимов окончил курсы операторов при ВГИКе, его практические навыки и уже имевшийся профессиональный опыт были усилены еще и теоретическими познаниями.

Во время Великой Отечественной войны со своей кинокамерой он побывал на многих участках фронта: Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Центральном, 1-м Украинском, 1-м Белорусском, 2-м Приморском. Старательно, смело и талантливо продолжал фиксировать героические будни своих соотечественников. Ибрагимов снимал боевые действия, на земле и в воздухе, снимал короткие минуты затишья между боями. 2 сентября 1945 года он зафиксировал на кинокамеру окончание Второй мировой войны — снял процесс подписания документа об официальной капитуляции Японии.

В фильмографии Давида Ибрагимова — такие документальные картины, как «Сталинград», «Орловская битва», «Битва за нашу Советскую Украину», «Освобождение Гомеля», «Мозырь — Калинковичи», «Майданек — кладбище Европы», «От Вислы до Одера», «Берлин», «Разгром милитаристской Японии». Все они сняты в 1943—1945 годах. Боевые кадры, которые он снял, вошли в различные документальные фильмы, созданные уже в послевоенное время. В их числе двухсерийный «Обыкновенный фашизм» (1965) киностудии «Мосфильм».



«Человек, которого жизнь ломала, била»

В 1943 году Давид Михайлович Ибрагимов за фронтовые съемки был удостоен высокой награды — Сталинской премии 2-й степени. Уже к тому времени он имел 12 боевых вылетов, а ведь это была только середина Великой Отечественной войны. А сам Давид Михайлович оказался на фронте с 1942 года.

В послевоенные годы он вернулся в родные края, трудился на Нижне-Волжской студии кинохроники. Всю жизнь Давид Михайлович Ибрагимов сохранил верность своему профессиональному призванию, как и подобает настоящему татарину. Умер отважный кинооператор в 1984 году, в Саратове.

Коллеги и ученики, просто знакомые, вспоминают как о его высоком профессионализме, так и о прекрасных человеческих качествах Давида Ибрагимова. Один из его учеников Юрий Попов сказал: «Давид Михайлович человек, которого жизнь ломала, била. Постоянно. Но он не озлобился». А еще он подчеркнул следующие слова своего учителя «Любовь возвращает миру красоту» (цитируется по материалу А. Дубко). И мы с ним полностью согласны.

Лилия Габдрафикова