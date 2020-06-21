«Почти женское» правительство, общие для мужчин и женщин казармы и равенство как инновация

К финской модели гендерного равноправия стоит присмотреться — возможно, к ней придет и Россия

Фото: wikipedia.org (члены правительства Финляндии: Ли Андерссон, Катри Кулмуни, Санна Марин и Мария Охисало)

Пожалуй, одним из самых популярных слов в современной Финляндии, после «сауны», «сису» (трудолюбие) и «калсарикяннит» (выпивать дома, сидя в одном белье), является «тасо-арво» — равноправие. С равноправием полов финны начали знакомиться еще во времена шведского господства. В далеких 1718—1772 годах, во времена так называемого «шведского века свободы» женщины, состоящие в различных гильдиях и платящие налоги, наряду с мужчинами обладали избирательным правом. О финской модели гендерного равноправия — в колонке постоянного автора «Реального времени» историка Булата Ногманова, живущего в Финляндии.

Немного истории



Можно сказать, что первые шаги к равенству между мужчинами и женщинами были сделаны в Финляндии задолго до обретения независимости, а именно начиная с первой половины XIX века, когда финские активистки начали агитировать за образование для девочек. Были открыты первые частные школы для девочек, среди которых наиболее известными были школы Кристины Крук, Анны Салмберг и Сары Ваклин. Конечно, эти школы были ориентированы в первую очередь на детей из состоятельных семей. Однако к 1845 году в Турку и Хельсинки были открыты уже государственные школы для девочек, и преподавание в них велось преимущественно на шведском языке. Движение финнов за право получать образование на родном языке — довольно обширная тема, поэтому о ней как-нибудь в другой раз.

Начиная с 1870 года, когда Мария Чечулина получила в Финляндии аттестат зрелости и сдала университетские вступительные экзамены, женщины получили возможность обучаться в университете — пока неофициально. Официальное же разрешение финские власти предоставили женщинам только в 1901 году.

В 1872 году в школах для девочек открываются продвинутые классы, которые готовят абитуриенток к поступлению в университет. В 1882 году женщинам было предоставлено право преподавать в гимназиях для девочек.



Мария Чечулина в 1870-х годах. Фото wikipedia.org

Начиная с 1880-х годов, после открытия школ и получения права женщин на высшее образование, в Великом Княжестве Финляндском создаются первые женские общественные организации. В 1878 году мужчинам и женщинам были предоставлены равные права наследования, а в 1886-м — открыта первая школа совместного обучения.

Политические права и женщины в парламенте

Движение женщин-активисток и работа женских общественных организаций начали приносить свои плоды — в 1906 году в Финляндии произошло эпохальное событие мирового масштаба: впервые женщинам были предоставлены полные политические права. Теперь они обладали не только активным, но и пассивным избирательным правом, то есть получили возможность баллотироваться в парламент в качестве народных представителей.

На парламентских выборах 1907 года в качестве депутатов было избрано 19 женщин-парламентариев. Именно они инициировали ряд законодательных реформ, которые заложили основы нынешней социальной политики Финляндии.

После пришествия в парламент женщины стали занимать высокие посты и в правительстве Финляндии. В 1926 году первой женщиной — министром социальных дел стала Мийна Силланпяя. В том же году был принят закон о праве женщин занимать государственные должности.

Председатель наблюдательного совета Мийна Силланпяя в 1945 году. Фото scandinews.fi (архив Miina Sillanpään Säätiö)

Женщины на работе и «падение оков»

В 1919 году, через два года после обретения независимости, финский парламент предоставляет замужним женщинам право на оплачиваемую работу, и для этого теперь не требуется согласия мужа. В 1930 году был принят новый закон о браке, который освободил замужних женщин от опеки их мужей.

В годы войны (1939—1944) женщины начинают работать на фабриках и заводах, в больницах и многих других учреждениях, занимают руководящие посты, управляют крупными сельскохозяйственными фермами. За это время женщины привыкли ходить на работу и уже не стали возвращаться к довоенному укладу, продолжив занимать различные посты наряду с мужчинами.

На сегодняшний день доля женщин в составе трудоспособного населения Финляндии от 15 до 74 лет составляет 51%. Традиционно женщины больше представлены в аграрном секторе. Доля женщин-предпринимателей в Финляндии составляет около 32%, и это довольно внушительный показатель в сравнении с другими странами ЕС.

На пути к социальному равенству

Несмотря на то, что женщины в Финляндии раньше других в Европе получили довольно широкие права, социальное неравенство между мужчинами и женщинами все еще не было полностью преодолено. Да и о том, что оно преодолено в наши дни, говорить тоже трудно. До сих пор остается открытым довольно болезненный вопрос оплаты труда. Хотя закон декларирует и регулирует равноправие в вопросах оплаты труда, мужчины в Финляндии традиционно зарабатывают чуть больше, чем женщины на той же должности.

Фото imgur.com (e-finland.ru)

Наряду с равноправием традиционных полов в 70-е годы прошлого столетия в Финляндии начали обсуждать и права ЛГБТ-сообществ, что привело к декриминализации гомосексуальных связей. Представители сексуальных меньшинств стали занимать и государственные посты. К примеру, нынешний министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто является открытым геем. Хотя ходит много разговоров о том, что именно этот факт помешал ему победить на президентских выборах в феврале 2012 года, так как большинство финнов «консервативно-молчаливы».

В 1970-х годах были созданы институты гендерного равенства, в том числе в 1972-м появился Совет по вопросам гендерного равенства. Годом ранее закон о трудовых договорах запретил дискриминацию по признаку пола. В 1986 году Финляндия ратифицировала Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а в 1987 году в стране была учреждена первая должность омбудсмена по вопросам равенства.

В целом можно с уверенностью сказать, что строительство государства всеобщего благосостояния, включая, среди прочего, развитие социального обеспечения и пенсионной системы, принесло в Финляндии большую пользу женщинам и укрепило гендерное равенство общества в целом.

Женщины — военнослужащие и «священницы»

Кроме того, были предприняты и другие шаги в этом направлении. Закон об именах позволил женщинам сохранять свои фамилии в браке, а детям по достижении определенного возраста — выбирать фамилию одного родителей, а также, если у ребенка несколько имен (такое очень часто практикуется в Финляндии) выбрать одно наиболее понравившееся (или оставить все как есть).

Другим интересным моментом на пути установления социального равенства является совместное содержание заключенных обоих полов под стражей, которое стало возможным в 1983 году. Похожей темой, которая обсуждается в наши дни, служит вопрос о совместном проживании военнослужащих обоих полов в одних казармах. Экспериментальные казармы в финской армии появились в мае 2020 года. Отметим, что женщины в Финляндии могут по желанию нести военную службу, ну и добавим, что первой женщиной — министром обороны не только в Финляндии, но и в мире в 1990 году стала Элизабет Рен.

Кроме того, женщины стали проявлять активность не только в предпринимательстве, государственной и военной службе, но и в также считавшейся традиционно мужской религиозной сфере. В 1980-х годах в Финляндии появились первые женщин-священники.

Конечно же, это касается в первую очередь лютеранской и римско-католической церквей, где эти процессы вошли в повестку дня с конца прошлого столетия. Православная церковь в Финляндии пока придерживается традиционных устоев.

Фото e-finland.ru

XXI век

В новом тысячелетии в Финляндии появилась первая женщина-президент, ею в 2000 году стала Тарья Халонен. Три года спустя Аннели Яэттенмяки стала первой женщиной-премьер-министром. Далее в 2006 году впервые женщина заняла пост председателя Верховного суда страны. В 2011 году Ютта Урпилайнен стала первой женщиной, назначенной министром финансов Финляндии. Славные традиции своих предшественниц ныне продолжают самая молодая женщина — премьер-министр Санна Марин и ее «почти женское» правительство (12 из 19 министров). Кроме того, 47% членов парламента, а также 45% послов и больше половины из 560 дипломатов Финляндии — женщины.

На сегодняшний день Финляндия одна из ведущих стран мира в деле поощрения гендерного равенства. В год празднования 100-летия независимости Финляндии здесь даже была учреждена специальная международная премия за гендерное равенство. В стране наблюдается активное желание и дальше развивать это наследие. Так как, по мнению руководства Финляндии, гендерное равенство — это социальная инновация, которая привела к социальному обновлению и процветанию государства за счет обеспечения равных возможностей для женщин и мужчин, вкладывающихся в развитие своей страны.

В XXI веке разрушение гендерных стереотипов и обсуждение и анализ понятий женственности и мужественности стали важными темами в Финляндии. Модели и роли женщин и мужчин стали менее устойчивыми, общественное мнение перешло от половой бинарности к гендерной дисперсии. 1 марта 2017 года вступил в силу закон о гендерном нейтральном браке. Помимо прочего, он позволяет однополым партнерам усыновлять детей. Насколько данное решение оправданно, покажет время — в масштабах отдельно взятой Финляндии, с оглядкой на общемировые тренды, это может оказаться как вполне работающей схемой, так и полнейшим провалом. Как бы то ни было, дискуссия о гендерном равенстве в настоящее время распространяется уже и на дошкольное образование и школьную сферу.

