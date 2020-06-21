Видео недели: агитация от Гном Гномыча, десантник от Киркорова и драка на Баумана

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Гном Гномыч агитирует за голосование

На уходящей неделе одним из самых обсуждаемых роликов стала еще одна реклама общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. На этот раз в ней снялась семья фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Центральным персонажем видео стал их сын Саша, известный как Гном Гномыч.

Широкое обсуждение вызвал вопрос о допустимости использования детей в политической агитации. Он породил множество мемов и пародий. Одну из них снял известный в YouTube комик Илья Соболев.

Десантников оскорбил ролик Киркорова

Эстрадный певец Филипп Киркоров еще в конце мая выложил в Instagram скетч, в котором изобразил десантника. По сценарию звезде приходит предложение сняться в видео в роли бывшего бойца ВДВ. По ходу записи его преследуют гомоэротические ассоциации, и в итоге он отказывается от участия в «проекте».

Ролик оскорбил настоящих десантников, и волна этого возмущения достигла пика на уходящей неделе. Свое мнение о певце высказали и офицеры, вплоть до бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова, и некогда отслужившие в десантных войсках срочную службу, как, например, казанский правозащитник Еркен Сарсембаев.

Массовая драка в центре Казани

На прошлых выходных в Казани произошла драка между двумя группами подростков. Они стали выяснять отношения на улице Баумана. По данным пользователей соцсетей, в конфликте участвовали 8 человек, однако полиция задержала лишь пятерых. Уголовного дела не будет, поскольку любители помахать кулаками не стали писать друг на друга заявления. Однако к административной ответственности их могут привлечь.

Последний звонок Загитовой

Школа «Самбо-70» показала, как прошел последний звонок олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Из-за сборов она не смогла участвовать в церемонии лично, однако сделала это виртуально.

Ссора Соколова и Ещенко

СМИ опубликовали видео, снятое историком Олегом Соколовым на телефон. В нем запечатлена ссора с Анастасией Ещенко. Через считанные часы после нее аспирантка вернулась в квартиру экс-доцента, где и была убита. Ролик ужасает контрастом между банальной любовной драмой и леденящими душу последствиями, которые еще не известны ее участникам.

Белорусский школьник

Ученик минской гимназии стал героем соцсетей после того, как на выпускном произнес речь о необходимости перемен в Белоруссии. Перед грядущими президентскими выборами там были арестованы или задержаны уже несколько оппозиционеров, в том числе считающиеся главными конкурентами Александра Лукашенко кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.

Могилы на пляже Копакабана

В Бразилии активисты решили привлечь внимание к пандемии коронавируса в стране. Для этого они выкопали 100 символических могил на одном из самых известных пляжей мира — Копакабана, расположенном в Рио-де-Жанейро. Бразилия давно удерживает второе место в мире по количеству заболевших, их число на сегодня перевалило за миллион.

Возвращение на Галапагосы

Биологи вернули в естественную среду обитания 15 галапагосских черепах, проживавших в неволе. Среди них оказался и самец по кличке Диего, который считается спасителем своего вида. За десятки лет он стал отцом почти 800 черепах, что позволило восстановить популяцию исчезающего вида Chelonoidis hoodensis. На видео можно посмотреть, сколь трудным был путь этих рептилий в родные места.

Китайский «Король ритма»

На Западе в соцсетях активно обсуждают танцевальные способности четырехлетнего мальчика из Китая по имени Лян Лян. Один из роликов с участием юной звезды набрал более 60 млн просмотров.