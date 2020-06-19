Ключевая ставка ЦБ на историческом минимуме. Но эффект — через несколько кварталов

ЦБ РФ сегодня снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,5%

ЦБ РФ сегодня снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,5%, опустив ее сразу на 100 базисных пунктов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что эффект от поэтапного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ проявится с временным лагом в три-шесть кварталов.

Историческое решение

Сегодняшнее решение регулятора опустило ключевую ставку до рекордно низких значений: ЦБ РФ дошел до исторического минимума в 4,5%, опустив ставку сразу на 100 базисных пунктов. Курс на смягчение политики регулятора продолжается, но не стоит ждать моментального положительного эффекта:

— Эффект для экономики проявится с временным лагом в три-шесть кварталов, — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она рассказала, что рубеж по ставке мог быть взят раньше — еще весной, но курс на смягчение был прерван «из-за волатильности на рынках». Как мы помним, волатильность была связана с двумя факторами: турбулентностью на нефтяных рынках и пандемией коронавируса.

Цель по инфляции составляет 4% в годовом выражении, а, по данным на 15 июня, она была около 3,1%. В ближайшие месяцы ее будет дополнительно сдерживать укрепление рубля в мае-июне.



Дезинфляционные факторы оказались сильнее

После объявления радикального решения совета директоров об историческом снижении ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с развернутым комментарием для прессы.

Продолжение курса на смягчение кредитно-денежной политики во многом объясняется выходом экономики из режима самоизоляции и необходимостью стимулирования спроса, пояснила она. Дезинфляционные факторы продлились дольше, чем ожидалось, — ограничительные меры в России и в мире затянулись.

— Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, — сказала Набиуллина.

Выход экономики из «коронавирусной» ситуации может растянуться на более долгий срок, чем планировалось. Падение ВВП может оказаться больше прогнозируемых 8%, но «ниже 10% не упадет». Правда, базовый макроэкономический сценарий ЦБ не предполагает второй волны коронавируса, сообщила Набиуллина.

«Низкие темпы экономики — это та реальность, с которой мы еще долго будем считаться», — отметила она, добавив, что Всемирный банк ухудшил прогноз мировой экономики на 2020 год. По ее словам, падение спроса оказалось глубже, чем ожидалось, тогда как на мировых финансовых рынках доминируют отрицательные ставки.



Что после 4,5%?

Разумеется, федеральные СМИ больше волновало, готовится ли ЦБ к дальнейшему снижению ставки. Глава регулятора ответила уклончиво:

— ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки при реализации базового макроэкономического сценария.

Зато она четко дала понять, что сегодняшнее резкое решение нельзя рассматривать как переход к новым стандартам.

— Принятое на заседании совета директоров решение о резком снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов не нужно рассматривать как переход к новому стандарту принятия решений в сфере денежно-кредитной политики (ДКП), — сказала Набиуллина. — Мы будем дальше оценивать целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей денежно-кредитной политики, снижению ставки. Тем не менее вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию.

Прибыль банков сильно снизилась, но все-таки она будет

Был затронут и вопрос о самочувствии банков, испытавших мощный шок. Российские банки в мае 2020 года сократили чистую прибыль до 0,5 млрд рублей. Тем не менее глава ЦБ смотрит оптимистично на их будущее:

— Майские показатели были одними из самых низких по уровню прибыли. Июнь (мы еще данные не получили) может быть чуть-чуть лучше, — признала она.

По итогам года убытков ЦБ не ожидает:

— Мы не ожидаем убытков по банковской системе в целом, может быть небольшая прибыль. И с учетом того, что в первые месяцы банки заработали достаточные объемы прибыли и что все-таки экономика постепенно восстанавливается, мы считаем, в конечном счете по итогам года прибыль у банков будет, — прогнозирует Набиуллина.

При этом она допускает, что в процессе реструктуризации долгов крупные банки могут обрасти непрофильными активами, которые окажутся на их балансе при докапитализации заемщиков. «Может быть целесообразна конверсия долга в капитал», — допустила она. При этом создавать фонд плохих долгов не планируется.

Депозитная база банков после трех месяцев застоя выросла за июнь на 0,4%.