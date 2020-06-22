Казанские цветочники vs коронакризис: цветы на мусорке, закрытие магазинов и рост онлайн-продаж

Флористы рассказали, что свадебных букетов в этом июне заказывают в два-три раза меньше

Цветочный бизнес во время самоизоляции продемонстрировал свою гибкость, сумев перестроиться и перейти на онлайн-продажи, которые выросли за этот период примерно на треть. Но и его не обошли потери: по предварительной оценке, некоторые сети в первые дни самоизоляции лишились месячной выручки, по сути, отправив вагоны цветов на мусорку. Разрешенные в узком кругу свадьбы и дистанционные «последние звонки» без привычного ароматно-пестрого атрибута также не загрузили работой цветочные магазины — продажи в конце мая во время школьных праздников по сравнению с прошлыми годами упали на 80%, а цены у поставщиков взвинтились вдвое. Подробнее о том, как цветочные сети адаптировались к продажам онлайн и укрощают цены на продукцию, — в материале «Реального времени».

«Спрос упал вполовину»

Пандемия заставила цветочный бизнес произвести перезагрузку и приспособиться к новым условиям. Но не сразу — на это ушло какое-то время. А первая неделя самоизоляции застала флористические сети врасплох.

Так, с началом ограничительных мер в стране компания «Аврора» закрыла в Казани все пять магазинов.

— Страшно было считать потери. Цветы — скоропортящийся продукт, не хранятся долго. Весь остаток, который должны были реализовать в первую неделю самоизоляции, утилизировали, выбросили — это много — потеряли примерно месячную выручку. А спрос упал вполовину, — вспоминает, беседуя с корреспондентом «Реального времени», исполнительный директор «Авроры» Анастасия Шевченко.

При этом она отметила, что из компании уволился только один человек, который планировал свой уход заранее. К тому же организация получила субсидию на выплату зарплаты и субсидию на поддержку малого бизнеса, а также скидки на аренду земли.



— Не скажу, что это нас супер выручает и мы чувствуем себя, как обычно, но поддержка хорошая, — добавила руководитель «Авроры».

«Цветы — скоропортящийся продукт, не хранятся долго. Весь остаток, который должны были реализовать в первую неделю самоизоляции, утилизировали, выбросили — потеряли примерно месячную выручку. А спрос упал вполовину», — вспоминает Анастасия Шевченко. Фото Олега Тихонова

Шоковым холодным душем стала самоизоляция и для других коллег по цветочному цеху, заставив их резко мобилизоваться.

— У нас в Казани три магазина, с начала пандемии пришлось закрыться. Оставили только один, который работал на доставку, сократили смены и у персонала, естественно, но людей не сокращали. Первую неделю самоизоляции были некоторые потери на списание, потому что произошло все внезапно, а цветы заказываются за 2 недели и отказываться от них нельзя, — пояснил нашему изданию Ильдар Тимербаев, сооснователь и директор казанской цветочной сети «Ботаника».

О каких-то мерах поддержки, которые полагаются для «Ботаники», у Тимербаева нет сведений.

Магазины удмуртской сети «Цветочный рай» расположены в Казани, Екатеринбурге, Нижневартовске, Армавире, населенных пунктах Марий Эл. Ее директор Ринад Агеев сообщил «Реальному времени», что в целом в пандемию продажи упали на 40%.

— Потери не считали. Хотя продажи сейчас наращиваются, пандемия еще не завершилась, не перешли на полноценный режим работы, но убытки чувствуются, конечно, — заявил руководитель «Цветочного рая».

В отношении мер поддержки Агеев сообщил:

— Честно, сам этим вопросом не занимался. На сотрудников получили выплаты, но это — копейки, четвертая часть от того, что мы сами им выплачиваем.

Стремительные события, которые накрыли всю страну в конце марта в компании «Флорист.ру», которая не прекращала свою работу, оценивают не как потери, а скорее, как «перестроение ритма и режима работы».

— Мы не рассчитывали особо на сторонние меры поддержки, старались все организовать и перестроить только собственными силами. И у нас, мы считаем, пока все идет в комфортном темпе, — заявила нашему изданию сотрудник пресс-службы «Флорист.ру» Ирина Дмитриенко.

Онлайн-продажи цветов выросли в среднем на треть

По словам Ильдара Тимербаева, несмотря на то, что офлайн-сегмент закрылся, спрос остался, поэтому многие ушли в онлайн. Все перешли на работу только по доставке: принимали заказы в соцсетях, по телефону, на сайте, в мобильных приложениях, курьеры доставляли заказы строго в масках и обработав руки антисептиком, сообщила Ирина Дмитриенко.

— И надо сказать, мы уже были настроены на развитие онлайн-торговли. Продвигали продукцию через «Инстаграм», «ВКонтакте», сайт развиваем. И именно в период пандемии доставка стала пользоваться большим спросом. Если раньше у нас на доставке был один курьер, то в период самоизоляции было по два курьера в смене. Условно у нас все уже было налажено для онлайн-торговли, закупки были выстроены, мы просто перестроились в течение первой недели. Благодаря этому резкого падения продаж не произошло, — подчеркнул руководитель «Ботаники».

Анастасия Шевченко подтвердила востребованность доставки. Как она отметила, доля таких заказов превысила половину всех продаж до самоизоляции. А спрос на доставку в магазинах «Цветочного рая» на фоне прошлых лет подскочил в среднем на 30 процентов.



Ирина Дмитиренко рассказала, что абсолютное большинство сотрудников компании перевели на дистанционный режим работы:

— И они отлично справляются, на качество работы это никак не повлияло. Многие отмечают большой плюс в том, что экономится время, которое раньше тратилось на дорогу на работу и домой, а также нет трат на бензин и общественный транспорт. С выходом из самоизоляции мы вернули некоторое количество специалистов на наши цветочные производства, в основном это касается Москвы. Сотрудники офиса в своем большинстве продолжают работать из дома.

Во «Флорист.ру» в целом наблюдали скачки роста продаж:

«Если сравнивать с аналогичными периодами прошлого года, то никакого спада в любом из отрезков мы не увидим: либо на том же уровне, либо рост».

Спрос на доставку в магазинах «Цветочного рая» на фоне прошлых лет подскочил в среднем на 30 процентов. Фото Олега Тихонова

В пресс-службе компании выделяют Москву — там рост онлайн-заказов вырос больше, чем в каком-либо другом регионе. По мнению экспертов российской сети, Казань демонстрирует средние показатели в сравнении с другими регионами. «Можем отметить, что каждый пятый заказ в Казани в апреле, например, был оформлен с выбором услуги бесконтактной доставки (когда курьер оставляет букет у двери, полностью исключая контакт с получателем)», — обратила внимание Дмитриенко.

— Однозначно стали покупать онлайн больше, выросло количество заказов не только на сайте, но и в мобильных приложениях на 20—30 процентов, например, если брать в сравнении апрель этого и прошлого года. Значительно возросло количество звонков, общее количество заказов также подросло. В лидерах и здесь Москва, можно сказать, что в карантин в столице случился бум доставки цветов, так как это осталось чуть ли не единственным способом выразить свою любовь и внимание к своим близким в этот непростой период, — анализирует эксперт «Флорист.ру».

Любопытно, что по опыту «Цветочного рая», хуже всего продажи во время самоизоляции шли в Москве. На продажи в Казани кризис заметно не повлиял, отметил Ринад Агеев.

«Сейчас букет, скорее, заменят конфетами»

За последних два с половиной месяца цены у поставщиков успели упасть и снова взлететь.

— На первом этапе пандемии цены заметно упали. Сейчас очень сильно выросли закупки, почти на 100 процентов, потому что много тепличных хозяйств в «анабиозе», спрос растет, а предложений мало. Мы пока повысили цены по некоторым позициям от 20 до 60 процентов, в зависимости от региона, — сообщил директор «Цветочного рая».

Он пояснил, что в результате кризиса некоторые карго-агентства, которые занимаются авиаперевозками из Эквадора, Кении, не работают. Но аналоги эквадорской розы есть в Колумбии, а также в нашей стране. Поэтому в большей степени компания переключилась на российскую продукцию.

На вопрос «Реального времени» почему, раньше компания не отдавала предпочтение местным производителям, Ринад Агеев ответил:

— У Эквадора выгоднее покупать даже с учетом транспортировки. У импортной продукции лучше соотношение цены — качества, ассортимент шире.

— Да, были очень серьезные сбои и сейчас имеются. Если учесть, что 90 процентов цветов мы получаем из-за рубежа, то можете представить, насколько было сложно организовать логистику и сохранять при этом привычный нашему клиенту ассортимент, держать цены на уровне. На некоторые позиции в каталоге цены менялись, но это связано исключительно с положением дел у поставщиков. Нам пришлось в некоторых случаях оперативно искать новых поставщиков, так как с поставками из-за границы возникли серьезные трудности, — согласилась с коллегой Ирина Дмитриенко.

«Ботаника» закупает цветы в Эквадоре, Кении, Колумбии, Голландии, Франции, а также в России — в Краснодаре. Как сообщил Ильдар Тимербаев, поставки из-за границы все-таки идут, но, например, в Эквадоре многие плантации сократили свои объемы или закрылись совсем, а рынок восстанавливается потихоньку, и сейчас есть такой дефицит.



— Цены на эквадорские розы выросли, но пока это не так чувствительно при покупке большого ряда позиций — на несколько рублей в пересчете на один цветок. А кустовые розы подорожали почти в два раза в закупке. Поэтому и в магазинах цены повысились на некоторый ассортимент, — заметил руководитель «Ботаники».

Поставки из-за границы все-таки идут, но, например, в Эквадоре многие плантации сократили свои объемы или закрылись совсем. Фото Олега Тихонова

Объемы поставок остальных цветов в этой сети в основном сохраняют, как и их стоимость, а также цены на доставку. Средний букет можно купить здесь в пределах 1900 рублей.

Были проблемы с поставками цветов и у «Авроры», которая открыла свои магазины 2 недели назад. Ранее стабильные поставки из Эквадора и Голландии, конечно же, страдают — в кризис многие поставщики либо закрылись, обанкротились, либо просто сократили объемы производства. Хорошо, что в России есть местные поставщики: Краснодар, по Татарстану у нас выращивают — на их продукцию спрос больше стал. Сейчас ситуация более или менее нормализовалась. Объемы офлайн-торговли постепенно восстанавливаются, — описывает ситуацию Анастасия Шевченко.

Но в то же время она считает, что рынок пока не выровнялся. Спрос вернулся, а предложений меньше, чем обычно — цветы стали дороже. Местные поставщики цены держат, а Голландия цены подняла. Но у руководителя «Авроры» есть свой рецепт на этот случай.

— В Голландию свозят цветы со всех стран — там большой цветочный аукцион: из Эквадора, Израиля, Колумбии, возможно, что они закупают где-то еще. Мы сотрудничаем с Нидерландами. Но голландские цветы подорожали очень сильно, поэтому я просто перестала брать часть того ассортимента, который заметно вырос в цене. Берем те, которые в среднем повысились в закупке процентов на 30, соответственно и у нас в продаже их цена тоже поднялась. Те цветы, от которых отказались, заменили на продукцию местных производителей, в основном из Краснодара, или собственную. У меня свое производство, много позиций выращиваем сами, мы цены не поднимали на свои цветы. Не делаем наценку и на доставку. Поэтому в целом нельзя сказать, что сильно ощущается рост цен — в среднем они остались прежними. Делаем букеты и по 300, и по 4,5 тыс. рублей. Как брали у нас букеты на 700, 900, 1,5 тыс. рублей, так и берут. Просто состав букета, может, немного изменился. Цветы продолжают покупать, просто раньше их чаще покупали без особого повода. А сейчас, если хотят сделать приятный сюрприз, букет, скорее, заменят продуктами, например, конфетами, — заметила Шевченко.

Спрос вернулся, а предложений меньше, чем обычно — цветы стали дороже. Фото Олега Тихонова

«Последние звонки» без цветов

Заперт на массовые мероприятия добавляет свою ложку дегтя в флористический бизнес. Свадьбы и юбилеи, если и проводятся, то весьма скромно, в узком кругу. Хотя «последние звонки» в школах и провели дистанционно, но ведь не отменили же праздники, казалось бы, и спрос на онлайн-заказы мог бы сохраниться. Однако и в этом случае народ предпочел режим экономии. По словам Ринада Агеева, в этом году заказов в «Цветочном рае» на «последние звонки» было процентов на 80 меньше по сравнению с прошлым годом.

— У меня обычно во всех пяти магазинах были продажи на «последние звонки». А в этом году только в одном магазине, где совсем рядышком две школы, мы ощутили, что был «последний звонок». В остальных школах обошлись без цветов. Очень многие, как всегда в любой кризис, конечно, думают, куда потратить деньги. И, когда денег меньше, больше тратят на предметы первой необходимости, те же продукты, например. Цветы — это первое, на чем экономят, — считает исполнительный директор «Авроры».

Исходя из ситуации, больших надежд на продажи цветов в конце мая, когда проходят школьные праздники, «Ботаника» даже не возлагала.



— В этом году заказов на выпускные практически не было по сравнению с прошлым годом. На предыдущие «последние звонки» в среднем один клиент заказывал от 5 до 15 букетов. В этом году — на одного посетителя пришлось в среднем по паре букетов на школьный праздник, — прокомментировал Ильдар Тимербаев.

Кроме того, анализируя продажи последних лет, он отметил, что «в этом году наблюдается меньше свадебных заказов, примерно в два раза. В прошлом июне в неделю собирали от 5 до 10 свадебных букетов, а сейчас в среднем — 2-3 букета, бывает, до пяти».

По наблюдению сотрудников «Флориста.ру», для многих в это непростое время букет цветов — едва ли ни единственный способ показать свои чувства, уважение и внимание другому человеку. Поэтому немало клиентов этой сети заказывали во время школьных праздников доставку цветов для педагогов на сайте, по звонку или в соцсетях.



Правда, Ирина Дмитриенко обратила внимание на то, что «очень скучали во время карантина по своим клиентам флористы, привыкшие получать индивидуальные заказы от оффлайн-посетителей. Они остались без этой творческой составляющей своей работы: нет свадебных заказов и прочих заказов на оформление мероприятий. Флористам пришлось в основном работать в этот период со стандартными заказами, оформлять букеты строго в соответствии с составом и фотографией на сайте. Очень редко клиенты просили собрать букет на вкус флориста».