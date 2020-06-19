Лечь в больницу, провести ЭКО, купить лекарство онлайн: «антиковидное» в медицинском законодательстве

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы РФ от Татарстана, доктор медицинских наук Борис Менделевич в своей колонке для «Реального времени» рассказывает о некоторых изменениях в законодательстве в сфере здравоохранения, которые недавно вступили в силу.

Тестируют всех?



В июне вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 мая 2020 г. №513н. Он касается правил плановой госпитализации в условиях коронавирусной пандемии. В соответствии с ним, всем пациентам не ранее чем за 7 дней до поступления в стационар, должно быть проведено лабораторное исследование биоматериала (мазок из носа и ротоглотки) на наличие COVID-19. Анализ проводится методом амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР) за счет средств ОМС.

Непосредственно при госпитализации пациента должен осмотреть терапевт (детей — педиатр). Врач также обязан провести бесконтактное измерение температуры тела и пульсоксиметрию (замер насыщения крови кислородом).

всем пациентам не ранее чем за 7 дней до поступления в стационар, должно быть проведено лабораторное исследование на наличие COVID-19. Фото Максима Платонова

При наличии медицинских показаний (повышенная температура, сниженный уровень кислорода, иные симптомы) врач может направить пациента на рентгенографию или компьютерную томографию легких, а также на дополнительное лабораторное исследование на COVID-19.

Важно помнить, что все эти анализы проводятся за счет ОМС, то есть пациент дополнительно за них платить не должен. Если вдруг в медучреждении все же просят оплатить данную услугу, то рекомендую позвонить в страховую компанию, номер которой указан на полисе медицинского страхования.

Изменился и временный порядок приема пациентов и сопровождающих лиц, направляющихся на санаторно-курортное лечение. Для получения подобного лечения необходима справка (заключение) врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданная не позднее чем за 14 календарных дней до даты отъезда. Также понадобятся результаты лабораторного исследования биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученные не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.

Прием пациентов и сопровождающих лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в санаторно-курортную организацию осуществляется не ранее чем через 14 календарных дней с даты выздоровления.

Проведение ЭКО возобновляется в некоторых регионах

Согласно Письму Министерства здравоохранения РФ от 21 мая 2020 г. №15-4/И/2-6902, разрешено возобновить оказание амбулаторной медпомощи при бесплодии, в том числе проведение ЭКО. Но только при поэтапном снятии ограничительных мероприятий в регионах с благоприятной санэпидобстановкой и только для ряда пациентов.

Пациенты с диабетом, заболеваниями почек, печени, легких, сердечно-сосудистыми, иммунологическими болезнями и ВИЧ-положительные должны подождать окончания эпидемии.

При этом надо строго соблюдать «антиковидные» меры. Так, весь персонал и все пациенты отделения Вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) должны иметь справку о COVID-статусе, переболевшие или контактировавшие с инфекцией должны принести документы о завершении карантина, при входе в медорганизацию пациент/сотрудник должен быть в маске, в одноразовых перчатках (если в регионе введен масочный режим), надеть бахилы и обработать руки/перчатки дезинфицирующим раствором. Если у пациента поднялась температура до 37 градусов или появились симптомы ОРВИ, то ВРТ откладывается, а самому пациенту нужно обратиться за соответствующей медпомощью. В холлах и местах ожидания должна соблюдаться социальная дистанция между пациентами. При этом медперсоналу в графике приема пациентов рекомендуется делать 15—30-минутные перерывы между ними для санитарной обработки и проветривания помещений, а работу со спермой нужно проводить как с потенциально инфицированным биологическим материалом (ВИЧ).

Фото zkpc-chita.ru

Дистанционная продажа лекарств

Еще весной Владимир Путин подписал так называемый закон об онлайн-продаже лекарств. Теперь в России можно дистанционно продавать безрецептурные препараты. Онлайн-продажа лекарств, отпускаемых по рецепту, наркотических, психотропных и спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта более 25% по-прежнему не допускается. Но в случае ЧС допускается дистанционный отпуск также и рецептурных лекарств.

Однако для реализации данного закона необходимы подзаконные акты, которые сейчас уже приняты.

Итак, что нужно знать покупателям?

Заказать препараты можно через сайт (мобильное приложение) аптеки, по телефонам службы заказа лекарственных препаратов, справочной службы или другого структурного подразделения аптеки, осуществляющего прием заказов. При этом сотрудник аптеки должен:

предупредить покупателя о показаниях к применению приобретаемого им лекарства, его розничной цене, сроке годности, условиях отпуска, правилах хранения, взаимодействии с другими лекарственными препаратами;

заключить договор розничной купли-продажи с условием доставки, указав в нем срок формирования, стоимость заказа и его доставки, возможность получения товара по месту нахождения аптечной организации либо доставки покупателю на дом или по указанному им адресу, а также способ и место оплаты заказа;

согласовать с покупателем необходимость представления документов, подтверждающих качество лекарственных препаратов, при их доставке вне места нахождения аптечной организации.

При доставке товара его может получить не только сам покупатель, но и его близкие. Правда, для этого надо предъявить оригиналы или копии (в том числе в электронном виде) квитанции или иного документа, подтверждающего заключение договора купли-продажи, оплату заказа или оформление его доставки.

Получая товар, нужно проверить целостность транспортной упаковки, самостоятельно вскрыть ее, сверить содержимое заказа с описью вложения, проверить отсутствие повреждений вторичной и первичной упаковки лекарства. При возможности следует обратить внимание на надлежащий вид лекарственного препарата. После этого покупатель расписывается в получении заказа, подтверждая отсутствие претензий к аптечной организации и службе доставки.

Если препарат ненадлежащего качества (например, если доставленный заказ не соответствует заказанному по количеству или составу), то возможен возврат без оплаты самого заказа и услуги по его доставке.

Да, это неполный перечень всех изменений. Готов ответить на вопросы в комментариях.

Желаю всем читателям «Реального времени» здоровья! Берегите себя и своих близких!