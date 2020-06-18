Челнинского предпринимателя поймали со взяткой в 3,6 миллиона «под «Газпром»

Следком по РТ разбирается с историей коррупционной платы за подключения к газовым сетям

В СИЗО Казани накануне водворили директора и учредителя челнинской фирмы «Газтеплолюкс» Айзата Хусаинова, пойманного борцами с коррупцией при получении 3,6 млн рублей. По версии Следкома по РТ, эта сумма должна была ускорить подключение к голубому топливу целого тепличного комплекса — после передачи денег неустановленным должностным лицам ООО «Газпром трансгаз Казань». Пока в деле фигурирует лишь обвиняемый в посредничестве, который признался — просто хотел заработать.

В деле о взятке подозреваемых нет, лишь предполагаемый посредник



Передача денежных пачек на 3 миллиона 600 тысяч рублей происходила 15 июня под вечер в самом центре Казани — на улице Бутлерова, в салоне автомашины «Фольксваген Туарег». После получения средств 39-летний Айзат Хусаинов был задержан сотрудниками экономической полиции, сообщают источники «Реального времени».

В тот же день во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ возбудили дело о посредничестве взяточничеству в особо крупном размере в отношении Хусаинова, а также дело о весомой взятке в отношении неустановленных должностных лиц структурного подразделения «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Казань».

Фото Максима Платонова

Как уверяют источники «Реального времени», эта история началась с желания бизнесменов от агропрома подключить к газовым сетям новый тепличный комплекс в Нижнекамском районе. Без этого выращивание что овощей, что фруктов в круглогодичном режиме невозможно. Однако процедура согласования и получения разрешения на технические условия присоединения затянулась, и в процессе заинтересованным намекнули, какая сумма может поспособствовать ускорению...

Коррупционный подход возмутил бизнесменов. В итоге дальнейшие мероприятия проходили уже в рамках оперативного эксперимента силовиков.

Версия защиты: взятки не было

В Советский райсуд Казани директора и учредителя компании «Газтеплолюкс» Айзата Хусаинова доставили вчера, после двух ночей в полицейском изоляторе. В здании его встречали два адвоката — Адель Япеев и Марат Сиразеев. Днем ранее Хусаинову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество взяточничеству в особо крупном размере). Вину в коррупции он не признал. Поделился своей версией событий — просто хотел обманом получить деньги, а никому передавать их не собирался.

В Советский райсуд Казани директора и учредителя компании «Газтеплолюкс» Айзата Хусаинова доставили вчера, после двух ночей в полицейском изоляторе

На заседании суда защитники и обвиняемый просили суд не избирать самую строгую меру пресечения. Однако ходатайство Следкома поддержала представитель прокуратуры Советского района. Судья Эрик Хабибуллин дал санкцию на арест.

Защитники обвиняемого планируют обжаловать решение суда. С квалификацией действий своего клиента они также не согласны. «Мы полагаем, что никакого посредничества во взяточничестве нет, а имеет место состав мошенничества», — пояснил «Реальному времени» адвокат Марат Сиразеев.

Компания «Газтеплолюкс» зарегистрирована в Набережных Челнах, работает с 2018 года в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. В госпоставках не участвовала, в скандалах не замечена, из судебных дел — лишь взыскание 200 рублей в пользу налоговиков. Айзат Булатович Хусаинов является единственным владельцем микропредприятия и его руководителем.

Компания «Газтеплолюкс» зарегистрирована в Набережных Челнах, работает с 2018 года в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Фото vk.com/ayzz1981

На личной страничке арестованного в соцсетях вместо личного фото — узнаваемый логотип российской газовой монополии. И тут же предложение услуг — «газоснабжение и отопление объектов под ключ». Производственную тему продолжает и подборка фотографий пользователя — установка газового котла, прокладка трубопровода, обустройство котельной. Из личного — лишь упоминание об учебе в челнинской гимназии да любимый фильм «Зеленая миля».

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.