Майский авторынок: до выхода из кризиса остался еще не один год

Показатели продаж машин в мае ожидаемо оказались лучше апрельских, но по-прежнему катастрофически ниже прошлогодних

Постепенный выход из самоизоляции, начавшийся в мае, дал определенный толчок автомобильному рынку, но цифры по-прежнему далеки от «докоронавирусных». В июне, когда открылся крупнейший рынок России — московский, — цифры, должно быть, вырастут еще, но, по ожиданиям экспертов, из кризиса автопроизводители будут выходить не один год. Виной тому как ожидаемое увеличение безработицы, так и снижение курса рубля.

Май не так плох, но по-прежнему провален

Судя по данным о продажах автомобилей в России в мае, этот месяц стал несколько более удачным для автопроизводителей, чем абсолютно провальный «самоизоляционный» апрель. Большинство брендов нарастили продажи машин по сравнению с апрелем на 60—80%. Конечно, по сравнению с прошлым маем цифры все равно очень печальные — «проседание» составляет от 20 до 83%.

Интересно, правда, что есть один производитель, который улучшил цифры год к году, — это китайский Haval. В прошлом мае было продано 712 машин под этим брендом, в апреле 2020 года — 425 штук, а в мае 2020 года — 747 штук, что даже на 5% лучше, чем год назад. Связано это с попытками экспансии на российском рынке — в марте, например, производитель вообще улучшил продажи год к году в 2,9 раза — Азат Тимерханов из «Автостата» тогда объяснял это эффектом «низкой базы» прошлого года. Активные продажи начались во второй половине 2019 года — после открытия завода Haval в Тульской области, на котором производят автомобили популярного в России сегмента SUV.

Есть один производитель, который улучшил цифры год к году, — это китайский Haval. Фото autostat.ru

По словам Евгения Еськова, главного редактора журнала «АвтоБизнесРевю», май действительно был лучше апреля.

«Было продано в полтора раза больше новых машин, согласно АЕБ. Но тем не менее относительно апреля и мая 2019 года каждый из этих двух месяцев в нынешнем году был провальным (-72 и -52% соответственно). В апреле продажи упали сильнее в том числе из-за того, что, с одной стороны, часть этих продаж дилеры успели провести в марте (потому март 2020 года оказался в общем-то неплохим). С другой стороны, в апреле были наиболее жесткие ограничения по работе официальных салонов, особенно в Москве — на самом крупном локальном рынке в России. В мае ограничения постепенно смягчались, поэтому результат оказался лучше», — говорит он.

Май к маю: Lada и Renault справляются лучше, чем Kia и Hyundai



Кроме Haval в топ-25 марок нет ни одного производителя, который бы улучшил продажи в мае по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Второе место по результату занимает производитель, который смог не увеличить продажи, а лишь не так сильно просесть по ним. Это — японский Suzuki с зафиксированным снижением на 20%.

Говоря про крупнейших по продажам автопроизводителей в России — наименее провальным март оказался для Lada и Renault. Они снизили свои продажи год к году лишь на 46 и 47% соответственно. Находящиеся на втором и третьем местах «корейцы» Kia и Hyundai просели сильнее — их результаты снизились на 59 и 56%. Примерно такое же снижение — на 58% — и у немецкого бренда Volkswagen.

Второе место по результату занимает производитель, который смог не увеличить продажи, а лишь не так сильно просесть по ним. Это — японский Suzuki с зафиксированным снижением на 20%. Фото auto.ru

Из производителей, которые снизили продажи не так сильно, как остальные, можно отметить (помимо уже упоминавшихся Haval и Suzuki) такие бренды, как Lexus и Chevrolet (28 и 29%). Последний, напомним, совсем недавно вернулся на российский рынок с массовыми моделями — именно с этим можно и связать успех Chevrolet. Относительно небольшое проседание также у китайских Chery (на 34%) и Geely (35%). На 37%, кроме того, просели коммерческие автомобили ГАЗ.

Наиболее провальным из топ-25 марок май оказался для Mitsubishi, который снизил продажи на 83%. Помимо этого, непростым оказался второй месяц весны для Ford — его продажи снизились на 78%. Тут, правда, надо помнить, что американский производитель еще в июне прошлого года прекратил производство легковых автомобилей в России. Помимо них значительное снижение — у Volvo и Subaru, цифры просели на 76 и 75%.

Марка январь-май 2020 январь-май 2019 Изменение апрель 2020 май 2020 май 2019 Изменение Изменение по отношению к апрелю Лада 104576 143.418 -27% 9.396 15.580 28.739 -46% 66% Kia 64.212 92.262 -30% 4.334 8.008 19.461 -59% 85% Hyundai 50.537 71.880 -30% 2.443 6.493 14.918 -56% 166% Renault 40.831 52.487 -22% 3.135 5.640 10.595 -47% 80% Toyota 34.282 37.954 -10% 2.565 4.486 7.880 -43% 75% Volkswagen 30.508 40.330 -24% 3.093 3.621 8.704 -58% 17% Skoda 26.935 32.774 -18% 3.041 2.893 6.982 -59% -5% Nissan 21.478 25.889 -17% 1.039 2.214 4.076 -46% 113% ГАЗ комм 16.088 21.164 -24% 2.272 2.719 4.309 -37% 20% Mitsubishi 9.937 16.715 -41% 168 503 2.959 -83% 199% УАЗ 9.514 13.650 -30% 862 1.359 2.471 -45% 58% Mazda 9.236 11.155 -17% 739 912 2.325 -61% 23% Lexus 6.514 7.606 -14% 677 1.274 1.764 -28% 88% Chevrolet 6.026 9.342 -35% 668 1.099 1.541 -29% 65% Datsun 5.902 8.777 -33% 171 854 1.877 -55% 399% Haval 5.219 2.767 89% 425 747 712 5% 76% Audi 5.196 5.988 -13% 650 605 1.217 -50% -7% Geely 3.457 3.088 12% 511 480 736 -35% -6% Ford 3.410 14.881 -77% 533 735 3.400 -78% 38% Suzuki 2.579 2.180 18% 301 349 434 -20% 16% Land Rover 2.462 3.213 -23% 189 274 568 -52% 45% Chery 2.228 2.253 -1% 236 303 457 -34% 28% Volvo 1.955 2.920 -33% 92 161 661 -76% 75% Subaru 1.954 2.683 -27% 96 137 546 -75% 43% Volkswagen комм 1.948 2.845 -32% 238 599 -60%

Skoda снизилась даже к апрелю

Однако попробуем посмотреть на эту грустную статистику несколько под другим углом. Май был непростым месяцем, но явно менее плохим для производителей, чем апрель. Сравнивая с ним, мы обнаружим в топе по продажам лишь трех производителей, которые снизили продажи даже по сравнению с первым месяцем весны. Это — Skoda, Geely и Audi. Их продажи снизились на 5, 6 и 7% соответственно.

Показатели остальных брендов из топ-25 выросли на величину от 16% до гигантских 399%. Последнее — пятикратный рост — касается «дочки» Nissan, бренда Datsun, об уходе которого с рынка объявили в конце мая. Помимо него, трудно не обратить внимание на двукратный рост Mitsubishi, а также на рост в 1,7 раза показателя Hyundai. В случае с Datsun и Mitsubishi такой рост, вероятно, связан со значительным апрельским проседанием.

Лидер рынка — Lada — увеличил продажи в мае по сравнению с апрелем на две трети. Фото tarantas.news

Лидер рынка — Lada — увеличил продажи в мае по сравнению с апрелем на две трети, Kia — на 85%. У Renault число проданных машин выросло на 80%, а у Toyota — на 75%. Последняя, кстати, за период с января по май просела меньше всех из первой десятки производителей, благодаря чему за этот период оказалась на пятом месте, впереди Volkswagen.

Впрочем, Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» говорит, что сравнивать результаты мая-2020 с апрелем-2020 — некорректно.

«Корректно обратиться к динамике по отношению к 2019 году. Но в любом случае нынешняя ситуация настолько уникальная, что тенденции успешности или неуспешности того или иного бренда выводить пока рано. Среди факторов, которые могли стать преимуществом марок, можно назвать развитость онлайн-технологий до пандемии, которые позволяли с большей эффективностью взаимодействовать с клиентами удаленно, широта дилерской сети (ограничения от региона к региону отличались), уровень цен. Рынок попал в новую яму, которой раньше не встречал. Помимо коронавируса, есть и другие серьезные проблемы, в том числе падение курса рубля, сокращающийся в последние годы платежеспособный спрос и другие. Поэтому восстанавливаться авторетейл будет долго и тяжело. Кризис не закончится в один момент. Пожалуй, он только начинается. Да, ограничения, связанные с COVID-19 снимают, и отложенный спрос так или иначе поддержит рынок. Но в марте курс рубля упал, из-за карантина многие потеряли работу и доходы, поэтому покупка нового автомобиля для жителей нашей страны стала еще более сложной задачей. Думаю, что из этого кризиса выходить нам не один год», — считает он.

Впрочем, есть на этот счет и более оптимистичное мнение. Например, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель рассказал, что рассчитывает, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится.

«Это положительно повлияет на устойчивость дилерской сети. Реализация первого пакета мер государственной поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии», — надеется он.

Модель январь-май 2020 январь-май 2019 Изменение май 2020 май 2019 Изменение Лада Гранта 38.444 52.373 -27% 5.726 11.095 -48% Лада Веста 34.173 46.838 -27% 4.475 8.818 -49% Kia Rio 28.291 39.149 -28% 3.655 8.365 -56% Hyundai Creta 23.137 28.674 -19% 3.243 5.781 -44% Volkswagen Polo 16.350 22.395 -27% 2.158 4.929 -56% Hyundai Solaris 14.633 24.687 -41% 1.924 5.296 -64% Toyota RAV4 13.422 10.657 26% 1.226 2.519 -51% Лада Ларгус 12.151 16.281 -25% 1.981 3.204 -38% Volkswagen Tiguan 11.296 13.060 -14% 1.199 2.915 -59% Renault Logan 9.962 13.401 -26% 1.396 2.305 -39% Renault Duster 9.529 15.166 -37% 1.470 3.278 -55% Лада 4x4 9.408 12.773 -26% 1.664 2.392 -30% Toyota Camry 9.282 13.319 -30% 1.103 2.454 -55% Kia Sportage 8.768 13.221 -34% 745 2.860 -74% Nissan Qashqai 8.698 9.193 -5% 792 1.664 -52% Renault Sandero 8.461 12.432 -32% 1.256 2.588 -51% Skoda Octavia 8.024 9.309 -14% 844 1.879 -55% Skoda Rapid 7.983 14.312 -44% 550 3.088 -82% Nissan X-trail 7.625 8.607 -11% 786 1.194 -34% Skoda Kodiaq 7.231 8.595 -16% 678 1.907 -64% Лада ИксРэй 6.879 11.162 -38% 1.094 2.427 -55% Mazda CX-5 6.868 7.484 -8% 697 1.644 -58% Renault Kaptur 6.733 10.734 -37% 815 2.190 -63% Kia Optima 6.007 9.880 -39% 697 2.009 -65% Hyundai Tucson 5.903 9.445 -38% 584 1.776 -67%