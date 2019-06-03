Ford полностью прекратил производство в Татарстане

Ford Sollers завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, а также прекратил производство двигателей на заводе в Елабуге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При этом производство во Всеволожске еще продолжается. Предполагается, что Ford Sollers прекратит выпуск легковых автомобилей в России к концу июня, передает ТАСС.

В марте стало известно, что Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». В первом квартале Ford списал $174 млн в связи с закрытием заводов.

