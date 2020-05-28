Nissan заявил об уходе Datsun с российского рынка

Руководство компании Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun уйдет с российского рынка. Снизить количество брендов в портфеле компании решили в рамках нового стратегического плана на 2020—2023 годы.

Компания планирует сосредоточиться на производстве основных моделей, пишет Autonews.



«К концу 2023 года мы полностью прекратим производство старых моделей и грузовиков. Мы также прекратим производство Datsun в России. Тем самым снизим количество моделей в нашем портфеле с 69 до менее чем 55», — сообщили в компании.

В России бренд Datsun появился в августе 2014 года.

В марте российский завод Nissan сообщил, что планирует за несколько месяцев перейти с двух смен на одну. Сократить выпуск авто в руководстве компании решили из-за того, что продажи упали на 20%.

