Больше всех «повезло» Марии Шараповой. Она вовремя ушла

Сезон тенниса, переболев коронавирусом, может умереть от BLM

В эти дни ожидается решение по дальнейшему календарю сезона в международном теннисе, который взял паузу на три месяца. Его представители, живущие на гонорары от турниров, пострадали едва ли не больше своих коллег из других спортивных дисциплин. «Реальное время» разбирается в ситуации.

Стоп игра!



Теннис застыл на три месяца. Прислушиваясь к новостям о том, что в том или ином игровом виде спорта срезали зарплаты игрокам по обоюдному согласию, либо переборов жадность несогласных, мы как-то упускали из виду целый пласт спортсменов, для которых коронавирус принес не просто секвестр гонораров, а настоящие убытки. Даже шахматисты, чем-то схожие с теннисистами по способу заработка, нашли выход из ситуации, принимая участие в виртуальных турнирах. В конце концов жертвой коронавируса пал Уимблдон, отмененный впервые с 1945 года. 75 лет после Второй мировой войны корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета служили для того, чтобы узнать: кто станет очередным неофициальным чемпионом мира по игре на травяном покрытии, пока не наступил сезон 2020 года.

Приостановка произошла в середине марта. В розыгрыше Кубка Дэвиса успели сыграть матчи первого круга, в столице Татарстана, на международном турнире «Казан Кремлин Кап» определились четвертьфиналисты, в число которых вошли члены сборной Татарстана Полина Кудерметова и Марат Шарипов, и с 14 марта наступил всемирный «конец света».

Организаторы Уимблдона оказались дальновиднее всех, решив не «париться» с переносом своего турнира на конец лета — начало осени, понимая, что капризная лондонская погода может просто замучить участников. Хотя их парижские соседи, организаторы Открытого чемпионата Франции, объявили о переносе «Ролан Гарроса» на период с 20 сентября по 4 октября.

В столице Татарстана, на международном турнире Kazan Kremlin Cup определились четвертьфиналисты, и с 14 марта наступил всемирный «конец света». Фото filminrussia.ru

И в этом скрывается сразу несколько локальных «подводных камней». Десятилетиями создаваемый международный календарь приучил не только болельщиков и сильнейших теннисистов мира, но и организмы последних к тому, что начало года они проводят на хардовом покрытии, вслед за этим начинают краткосрочный грунтовый сезон, по времени напоминающий межсезонье, венцом которого является «Ролан Гаррос», затем резвятся на травке «Уимблдона», после чего снова возвращаются на хард через ряд турниров в Америке, главный из которых — открытый чемпионат США. Получается, что сейчас возвращение на корты может произойти через турниры на харде, далее US Open (31 августа — 14 сентября) и через неделю Париж. Притом, что теннисисты уже три месяца без игры, и когда они вернутся к обычной соревновательной практике, не знает никто.

А жизни белых теннисистов имеют значение?

Дополнительные опасения внушает нынешняя ситуация в Америке. Трудно сказать, как там все будет развиваться через два с половиной месяца, но банальный факт, что к концу августа на финишную прямую выйдет предвыборная кампания по избранию президента США, не добавляет оптимизма. Ведь не смертью же Джорджа Флойда вызваны те беспорядки, которые трясут «оплот демократии» весь июнь. Это в 2016 году даже не ставилось под сомнение, что «мухи» (Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, боровшиеся за пост 45-го президента США) отдельно, а «котлеты» (Стэн Вавринка и Анжелика Кербер, победившие в одиночных разрядах на кортах «Флэшинг Мидоуз») — отдельно. А сейчас складывается отличная ситуация для того, чтобы половить рыбку в мутной воде, и каждого из рыбаков ожидает свой улов. Кого-то украденный телевизор из торгового центра, а кого-то кресло в Белом доме.

К тому же, надо помнить, что к Открытому чемпионату США его участники идут через ряд турниров Атланте, Вашингтоне, Цинциннати, Нью-Хейвене. Пока что из перечисленных городов в центре внимания Вашингтон и Атланта, что ожидаемо. Столица «черного» штата Джорджия не могла остаться в стороне, когда «Черные жизни имеют значение», и буквально 14 июня там застрелили двоих во время проведения акции протеста против смерти третьего. И, конечно, Нью-Йорк «в огне», и гарантий того, что участников US Open через два месяца не будут принуждать к тому, чтобы преклонить колено, нет никаких. Заставить встать на колени австралийца Ника Кирьоса — задача достаточно сложная.

Заставить встать на колени австралийца Ника Кирьоса — задача достаточно сложная. Фото еurosport.com

Рейтинги заморозили

Пока в руководстве международных организаций ATP и WТА сделали единственное, что было в их силах — заморозили текущие рейтинги спортсменов. Как известно, теннисные рейтинги наиболее жестокие из всех, которыми ранжируют спортсменов в мире. В шахматах можно было надолго выпасть из соревновательного процесса, сохраняя рейтинг, нажитый непосильным трудом. В теннисе уже должны были бы сгореть очки, заработанные спортсменами с марта по июнь прошлого года, включая те, что завоевали на Уимблдоне-2019. Нет, пока изменений не происходит, и текущая ситуация выглядит несколько фантастически.

К примеру, на 40-й строчке сильнейших теннисисток стоит словачка Доминика Цибулкова, которая заявила об уходе из тенниса, после чего родила ребенка. Также довольным нынешние ситуацией «стоп-игры» может чувствовать себя грузин Николоз Басилашвили. Победитель казанского турнира на грунте в 2013 году, когда он еще выступал под российским флагом, Басилашвили решает проблемы в другой «Джорджии» — Грузии, где участвует в судебном процессе с супругой. В Тбилиси даже «размечтались» о том, чтобы привлечь к этому делу в качестве свидетеля Новака Джоковича, но, думаю, серб даже в условиях относительного безделья не приехал бы в Тбилиси по такому поводу.

А вот кому заморозка может категорически не понравиться, так это Хуан Мартину Дель Потро. Аргентинец, приближающийся к 32-летию, ценой громадных усилий выбрался из теннисного подвала, куда угодил из-за череды травм — и во время вынужденного безделья сгорели его рейтинговые очки. Сейчас он выходил на пик формы, который вынужден коротать в простое. Не в кайф вынужденный простой швейцарцу Роджеру Федереру, которому в начале августа исполнится 39 лет, и его постоянному противнику Рафе Надалю, стоящему на пороге 34-летия.

Заморозка может категорически не понравиться Хуану Мартину Дель Потро. Фото vbetnews.com

В этом плане продуманным выглядит шаг Марии Шараповой, которая объявила об уходе из тенниса незадолго до 33-летия, поскольку уже отчаялась перезапустить свою карьеру после простоя, связанного с надуманным поводом в виде приема мельдония.

Как не разругаться с международной федерацией?

От общего к частному. Вернувшись в соревновательный процесс, ATP и WТА рискуют вступить в конфликт с ITF, международной федерацией тенниса. Последней необходимо завершить турниры Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, который пока вообще не стартовал. Времени для проведения этих турниров становится все меньше. В последнее время эти турниры все меньше интересовали элиту, и топ-теннисисты участвовали в них только на уровне решающих встреч, либо опасаясь шантажа от международной федерации, которая требовала участия в своих турнирах как необходимого условия для дальнейшего старта на Олимпиаде. Правда, Олимпиада-2016 в Рио не выглядела привлекательной из-за достаточно надуманного предлога, связанного с вирусом Зика. Им запугивали буквально полгода до олимпийского старта и ни разу не вспомнили ни во время Олимпиады, ни после нее, поскольку вирус никак не проявился.

Но Токио-2021, в свете текущих событий, становится еще более притягательным. Трехмесячный (на данный момент) простой комфортно может пережить только теннисная элита. Всем, кто не входит в топ-100, нужно задумываться о призовых. Содержание команды из тренера, физиотерапевта, спарринг-партнера, если речь идет о девушках, бьет по карману не хуже, чем самый лучший бекхэнд Джоковича.

Нынешний список топ-100 теннисистов, к слову, зашкаливает от русских имен и фамилий, при том, что реальных россиян там всего трое. Немца Александра Зверева и грека Стефаноса Циципаса в новые для них страны увезли родители, Александр Зверев-старший и Юлия Сальникова, бывшие в прошлом игроки сборной СССР. Канадец Денис Шаповалов и австралиец Алексей Попырин — русские только по именам, родившиеся и полностью сформировавшиеся на новых землях. А вот упомянутый грузин Басилашвили или казахстанец Александр Бублик — это бывшие россияне, кстати, оба успешно выступавшие на казанских кортах. Экс-питерец Бублик выигрывал в Казани «Кубок Ельцина», но затем его переманили в Казахстан, как, кстати, и экс-волгоградца Михаила Кукушкина. И вот Бублик с Кукушкиным, так или иначе, будут сориентированы на участие в Кубке Дэвиса, поскольку казахстанская федерация тенниса берет на себя оплату их расходов.

Экс-питерец Бублик выигрывал в Казани «Кубок Ельцина», но затем его переманили в Казахстан. Фото vesti.kz

Точно такими же «новыми казахами» являются Елена Рыбакина и Анна Путинцева, и тут ситуация выглядит еще более печальной для российских болельщиков. Если сильнейшее трио мужчин — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев — входит в элиту, то среди девушек сильнейшая — Екатерина Александрова — сейчас только 27-я. Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова стоят чуть выше Путинцевой, но казахстанка на четыре года моложе Павлюченковой и на десять — Кузнецовой. Тут скорее надо делать ставку на Веронику Кудерметову, старшую дочь экс-хоккеиста «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова, и потерявшую стабильность Дарью Касаткину, которой случившийся перерыв может пойти на пользу. Регресс у недавней первой ракетки России очевиден.

