ЧМ-2018: первая пресс-конференция в Казани и первый прокол оргкомитета «Россия-2018»

Австралийцы рассказали о своих первых впечатлениях от Казани

Сборная Австралии по футболу стала «первооткрывателем» казанской части чемпионата мира-2018. Едва прилетев, она уже опробовала роскошную базу «Ак Барса», расположенную совсем рядом со стадионом «Трудовые резервы», на котором будет тренироваться как минимум две недели. Гости дипломатично хвалили прием и саму Казань, однако уже на стартовой пресс-конференции австралийские и российские журналисты столкнулись с недоработкой организаторов. Побывавший на ней корреспондент «Реального времени» узнал, с какими чувствами «соккеруз» заселились на базу хоккейных чемпионов, как чувствуют себя в третьей столице России и что думают о своих будущих соперниках.

Первый провал местного отделения оргкомитета Russia 2018

На первую пресс-конференцию своей сборной уже за полчаса до начала собралась внушительная толпа австралийских журналистов. Жесткий досмотр на входе на стадион «Трудовые резервы», к которому казанцы привыкли как к некоему обязательному атрибуту семейного времяпрепровождения, теперь превратился в настоящую крепость с серьезной охраной.

На самой же пресс-конференции, на которой два пресс-секретаря сборной Австралии объясняли своей прессе, как будет проходить рабочий день и как и где можно будет провести время между тренировками, стало понятно, что русскую речь сегодня услышать не удастся. Ибо русскоговорящего переводчика оргкомитет прислать не потрудился.

Так в итоге и прошло мероприятие — «только для своих, чужие не поймут», как поется в песне известных рэп-исполнителей. Нет, ваш корреспондент, конечно, разобрался с переводом, поскольку английский язык знает. Но такого нельзя было сказать обо всех журналистах. И это можно назвать первым провалом казанского отделения оргкомитета Russia 2018. В конце концов, даже на самых мелких международных соревнованиях, проходивших в Казани, переводчиков хватало.

Не говоря уже о том, что в пресс-центре, где работали австралийские медиа, им совсем не предоставили помощников. И с кофе-машиной, которая никак не хотела работать, приходилось разбираться пресс-секретарям, доливать туда воду и искать причины, почему она не хочет работать. Создавалось впечатление, что австралийцев просто привезли на стадион «Трудовые резервы», а дальше — «разбирайтесь сами».

Создавалось впечатление, что австралийцев просто привезли на стадион «Трудовые резервы», а дальше — «разбирайтесь сами».



Когда корреспондент «РВ» спросил у одного из двух пресс-атташе австралийской команды, почему отсутствует русскоговорящий переводчик, тот ответил, что сам не понимает в чем дело — переводчика у оргкомитета запрашивали.

— У нас будет много пресс-конференций. Мы обязательно будем просить организаторов присылать переводчиков, потому что это очень важно и для нас, — пообещал второй пресс-секретарь австралийцев Адам Мак. — Зато сегодня мы ждем до трех тысяч зрителей на открытую тренировку, — добавил он.

Разумеется, австралийские журналисты стали расспрашивать местных, мол, неужели так много людей интересуется австралийским футболом. Им тут же объяснили, что большая часть зрителей будут состоять из юных футболистов местных спортивных школ.

«Знаем, что «Ак Барс» — это очень успешная команда»

Только через полчаса состоялась собственно пресс-конференция игроков сборной Австралии. Непривычная традиция для российской прессы состояла в том, что игроки заходили по очереди, и только когда СМИ полностью опрашивали одного, за ним заходил следующий.

Вратарь команды Мэтт Райан оказался единственным игроком сборной Австралии, до которого смогли «добраться» и местные журналисты. В том числе корреспондент «Реального времени».

Мэтт Райан: «Единственная проблема, местные люди не очень хорошо говорят по-английски»



— Ваши первые впечатления от города и условий проживания?

— Мы уже были в России на Кубке конфедераций. Играли в Сочи, поэтому хорошо знаем условия и стадионы. Надеюсь, это даст нам преимущество на чемпионате мира. В том числе в первой игре с Францией. Единственная проблема, местные люди не очень хорошо говорят по-английски, — посетовал Райан.

— Вы знаете, кто является хозяином базы, на которую вы заселились? Это чемпион местной хоккейной лиги. Может быть, это добавит вам фарта, как думаете? — задал свой вопрос корреспондент «Реального времени».

— Да, мы в курсе, что местная хоккейная команда, в гостях у которой мы живем, очень успешна.

— С тех пор, как вы ездили на бразильский чемпионат, многое изменилось? Вы стали лучше? — вновь перехватили слово австралийские CNN и Fox Sport.

— На этом турнире нам будет важно не изменять своей игре. Каждого из нас взяли в сборную за наши заслуги и успехи. Я буду делать то, что делал раньше, ведь это помогло мне попасть в состав. Этот урок я выучил на ЧМ в Бразилии. В этом году мы успешно играли против таких мощных команд, как Бразилия, Германия и Чили. Этот опыт даст нам больше уверенности в будущем. Если будем выполнять тренерские установки, тогда сможем показать отличный результат,

«Чувствую себя в Казани спокойно. Никакой напряженности»

Удалось пообщаться и с полузащитником австралийской сборной, а также английского КПР Массимо Луонго.

— Что вы можете сказать о городе, условиях вашего пребывания и людях вокруг?

— Все очень здорово. Здесь у нас все в шаговой доступности. Мы не тратим много времени на передвижение по городу. Тренировочное поле отличное. Мы потренировались один раз, и уже ощущение, будто играем у себя дома. Так что у нас есть возможность сконцентрироваться на футболе и не думать об организационных моментах. Нам здесь очень комфортно.

Массимо Луонго: «Тренировочное поле отличное. Мы потренировались один раз, и уже ощущение, будто играем у себя дома. Так что у нас есть возможность сконцентрироваться на футболе и не думать об организационных моментах»



Защитник австралийцев Трент Сэйнсбери заявил, что ощущает себя в Казани спокойно и благодарен за прием, который оказали команде в России.

— Нас приняли очень хорошо, никаких жалоб у нас нет. Очень надеюсь, что наши болельщики поддержат нас. Хочу услышать, как они поют австралийский гимн в России, и, надеюсь, своей игрой мы вызовем у них радость, — сказал Трент Сэйнсбери.

— А что скажете о будущем сопернике, сборной Франции?

— У Франции отличная команда. Она могла бы успешно выступить на чемпионате мира, даже если бы отправила на него второй состав. Я знаю, что у меня будет противостояние с Антуаном Гризманном — он один из лучших в мире форвардов, очень классный игрок. Все вместе мы постараемся его закрыть, — отметил защитник.