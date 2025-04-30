Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин рассказал о трансферных планах клуба

«Ак Барс» планирует подписать пару центральных форвардов, одного защитника и вратаря в летнее межсезонье. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

— Будем смотреть одного-двух центров, одного защитника. И рассматривает варианты по вратарям, — сказал Валиуллин.



При этом генменеджер подчеркнул, что по вратарской позиции «Ак Барс» будет отталкиваться от оставшегося бюджета после подписания других новичков.



В нынешнем сезоне основными голкиперами «Ак Барса» были Тимур Билялов и Амир Мифтахов. Также в матчах КХЛ появлялся Максим Арефьев. У Мифтахова заканчивается контракт с клубом, сообщается, что вратарь отправится в НХЛ.

Зульфат Шафигуллин