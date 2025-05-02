Рахимов: «У «Рубина» нет задачи влиять на борьбу за чемпионство»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рахимов заявил, что команда не фокусируется на влиянии в борьбе за чемпионство, а намерена играть в свой футбол. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Матч ТВ».

Встреча между «Рубином» и «Краснодаром» состоится 3 мая. На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Зенит» на четыре очка. «Рубин» занимает седьмое место с 39 очками.

Ранее Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпионат РПЛ после 26-го тура.

Матвей Гавриков