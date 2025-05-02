Министр спорта Словакии призвал вызвать игроков из КХЛ на чемпионат мира

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта и туризма Словакии Рудольф Гуляк обратился к президенту Словацкого хоккейного союза Мирославу Шатану с призывом включить игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в состав сборной на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Sport.sk.

Гуляк подчеркнул, что хоккеисты из КХЛ демонстрируют высокий уровень игры и находятся в отличной форме, а их участие в команде повысит шансы Словакии на успех.

— Давайте не будем вмешивать политику в спорт. Давайте отдадим производительности, качеству и гордости за словацких представителей, — заявил министр.

Ранее Словацкий хоккейный союз запретил вызывать игроков из КХЛ на чемпионаты мира 2023 и 2024 годов. Однако, как сообщал ТАСС, тренеры получили разрешение привлекать их к отборочному турниру Олимпийских игр 2026 года. В сезоне-2024/25 в КХЛ выступают восемь словацких игроков, включая Патрика Рыбара, Адама Лишку и Томаша Юрчо.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

Напомним, что недавно континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила дату начала чемпионата сезона-2025/2026. Первый матч состоится 5 сентября 2025 года в рамках Кубка Открытия.

Матвей Гавриков