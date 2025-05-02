Кубок Востока: в Казани пройдет детский футбольный турнир для стран ОИС

Фото: Динар Фатыхов

С 14 по 17 мая 2025 года в Казани состоится Международный детский футбольный турнир «Кубок Востока», организованный футбольным клубом «Рубин» и Министерством спорта Республики Татарстан. В соревнованиях примут участие команды из стран Организации исламского сотрудничества.

Заявки на участие уже подали юные спортсмены из Омана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, России, Азербайджана и Киргизии. Для команды My School из Омана этот турнир станет первым международным выступлением, а узбекская команда «Локомотив» в прошлом году завоевала титул «Лучший гол турнира».

Матчи будут проводиться в формате 7 на 7 (вратарь и шесть полевых игроков) на территории спортивного лагеря «Молодая гвардия», расположенного в природоохранной зоне «Лебяжье». Возраст участников — от 10 до 11 лет.

Александр Айбатов, генеральный директор ООО «ФК «Рубин», отметил значимость события:



— Футбольный клуб «Рубин» рад видеть на этом традиционном турнире команды из разных стран. Благодарю всех, кто принял участие, а также наших партнеров — Агентство инвестиционного развития Татарстана. Надеемся, что второй турнир пройдет еще на более высоком уровне, а все участники получат ценный опыт и яркие эмоции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках KazanForum, во время проведения турнира, состоится спортивная сессия с участием руководителей делегаций, а также футбольный гала-матч молодых дипломатов и игроков «Рубина». Мероприятие направлено на укрепление межнационального диалога и демонстрацию единства в спорте без политических, религиозных и культурных барьеров.

По словам Талии Минуллиной, члена федерального оргкомитета KazanForum и руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана, развитие спортивного направления открывает новые возможности для сотрудничества:

— Спортивная инфраструктура России позволяет странам с жарким климатом проводить сборы в комфортное время года. Также есть потенциал в подготовке тренеров и обмене опытом. Поэтому программа KazanForum включает как тематические сессии, так и практические инициативы в сфере спорта.

Напомним, что «Кубок Востока» был учрежден в 2024 году. Первый турнир прошел в сентябре того же года в Казани и собрал 10 команд из разных стран. Победителем стал казанский «Рубин».

Матвей Гавриков