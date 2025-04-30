Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс вошел в символическую пятерку четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс стал одним из лучших игроков четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вошел в символическую пятерку турнира. Это признание стало результатом его выступлений в матчах против саратовского «Автодора». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В среднем за серию Рейнольдс набирал 21,0 очка, делал 5,7 подбора и 1,0 передачи, что принесло ему 27 баллов за эффективность действий.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В символическую пятерку также вошли защитники Мело Тримбл из ЦСКА и Антониус Кливленд из «Локомотива-Кубань», форвард Дуэйн Бэйкон из «Зенита» и центровой Октавиус Эллис из «Уралмаша».

Напомним, что казанский УНИКС вырвал путевку в полуфинал Единой лиги ВТБ, одержав победу над «Автодором» в Саратове. Игра закончилась с зеркальным счетом 59:95 (13:25, 13:22, 10:25, 23:23). Подробнее о завершении серии с саратовским клубом — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина