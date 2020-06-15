Александр Кожевников: «В предстоящем сезоне КХЛ будет немало отставок»

Олимпийский чемпион — о тренерском рынке в Континентальной лиге

Олимпийский чемпион 1984 и 1988 годов, один из самых жестких российских хоккейных экспертов Александр Кожевников поделился своим мнением о работе североамериканских тренеров в КХЛ, а также оценил новые тренерские назначения в клубах лиги.

По Гатиятулину мнения пока нет, но ему созданы условия



— Что удивляет в межсезонье на тренерском рынке КХЛ?

— До сих пор не определились с тренерами «Барыс» и рижское «Динамо» — это тревожный сигнал и для этих клубов, и, наверное, для лиги. Туман и в Минске, где «Динамо», похоже, может оставить Крейга Вудкрофта, хотя этот специалист уже не первый год отправляет на последнее место команду с довольно приличным составом.

В чем секрет выживаемости Вудкрофта — этого, мне кажется, не знает никто даже в Белоруссии. Во всяком случае я был уверен, что уж этим летом его из Минска уберут.

Фото hcdinamo.by

В чем секрет выживаемости Вудкрофта — этого, мне кажется, не знает никто даже в Белоруссии

— Какое назначение стало для вас самым интригующим?

— Интересно, что получится в «Тракторе» у Анвара Гатиятулина. Пока у меня нет четкого мнения по этому специалисту, в сборной и СКА он немного потерялся, но Челябинск делает на него ставку, идут хорошие приобретения. Так что возможности для достижения результата новому тренеру созданы.

Валерий Брагин в СКА и сборной России — это главное событие лета. Если учесть, что Санкт-Петербург и национальная команда делают ставку на молодежь, то более логичное назначение трудно придумать.

— У Брагина нет успехов на уровне клубов. СКА рискует?

— Риск всегда есть, но в данном случае он скорее оправданный. Посмотрим.

Фото sportsdaily.ru

Валерий Брагин в СКА и сборной России — это главное событие лета. Если учесть, что Санкт-Петербург и национальная команда делают ставку на молодежь, то более логичное назначение трудно придумать

Решение Екатеринбурга заиграло новыми красками

— Какое назначение готовы оспорить?

— Позвав Билла Питерса, Екатеринбург сделал финт ушами. Во всяком случае, пока я так и не понял, какая у «Автомобилиста» аргументация и в чем плюсы этого специалиста.

Когда «Авангард» назначал Боба Хартли, много говорилось о том, что этот канадец из НХЛ адаптирован к европейскому хоккею, работал в Старом Свете и в клубе, и в сборной. О Питерсе много говорится только из-за скандала с расизмом. Сейчас эта тема особенно актуальна — и решение Екатеринбурга воспринимается как совсем неуместное.

— От североамериканских тренеров в КХЛ по-прежнему ничего не ждете?

— Почему, жду, но только одного — мемуаров. Не сомневаюсь, что или Питерс, или Хартли, или Вудкрофт в Канаде их точно напишут — и наша пресса будет смаковать все фантазии о жизни России. А те менеджеры, которые приглашали сюда этих североамериканцев, могут пострадать.

Фото nhl.ru

Позвав Билла Питерса, Екатеринбург сделал финт ушами. Во всяком случае, пока я так и не понял, какая у «Автомобилиста» аргументация и в чем плюсы этого специалиста

В предстоящем сезоне будет немало отставок

— Раньше вы Хартли жестко не критиковали...

— В первом сезоне ему создали все условия — и на свежачка результат он дал. Во втором сезоне «Авангард» опять выполнял все желания тренера, но в итоге провал, при этом сборные не получили ни одного молодого игрока из системы клуба. Посмотрим, будет ли третий сезон Хартли ближе к первому или ко второму, но тенденция наметилась.

— Год назад в КХЛ было минимальное количество отставок. Осенью-2020 ситуация повторится?

— Судя по всему, все клубы летом будут готовиться к сезону в России, поэтому адаптированность тренеров к условиям КХЛ будет очень много решать. А это значит, что все ошибки мы быстро увидим. Получается, у того же Питерса есть все шансы начать в России в стиле Крейга Мактавиша, который в Ярославле год назад поплыл с первого же дня.

Поэтому предположу, что отставок в предстоящем сезоне будет много.

Russia-Hockey.ru