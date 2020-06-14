«Пацанский» стиль Григория Панина и Азмун, скучающий по Кокорину

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Минувшая спортивная неделя снова прошла под знаком постепенного выхода из самоизоляции. Уже вот-вот вернется Российская премьер-лига, а к немецкому чемпионату, возобновившему сезон в мае, на этих выходных присоединились итальянская Серия А и испанская Ла Лига. Совсем скоро откроются тренировочные лагеря в НБА и НХЛ, фигуристы вовсю готовят новые программы, а теннисисты даже проводят ряд показательных турниров. О хоккеистах, ведущих активную подготовку к сезону, «главном по Твиттеру» российского баскетбола, добравшемся до новой для себя соцсети, и Вадиме Евсееве, рассказывающем о тренерском «пистолете», — в традиционном обзоре спортивных Instagram-аккаунтов от «Реального времени».

Панин и Якупов готовятся к новому сезону в Казани

Отпуск всех без исключения хоккеистов Континентальной хоккейной лиги получается затяжным. В отличие от НХЛ, в российской лиге вариант с возобновлением сезона летом вряд ли был осуществим, да и никакого смысла в этом не было. Хоккеисты уже в начале июня проводят самостоятельные активные тренировки. Так, игроки самых разных клубов КХЛ уже несколько недель тренируются в Казани.

Например, Григорий Панин, который долгое время играл за «Ак Барс» и имеет в столице Татарстана квартиру, хотя сейчас закрепился в роли капитана «Салавата Юлаева». На днях защитник опубликовал в своем аккаунте фото в компании воспитанника нижнекамского «Нефтехимика» Наиля Якупова, который в это межсезонье стал новичком подмосковного «Витязя».

«Пацантре на районе», — гласит подпись к публикации, на которой изображены несколько человек в одном из городских переулков Казани.

Опубликованную фотографию прокомментировал и бывший защитник уфимского клуба Михаил Пашнин, в текущее межсезонье пополнивший состав магнитогорского «Металлурга», который спросил: «Семки где?)».

Головин наконец-то завел Instagram

Баскетболист Дмитрий Головин сейчас уже не играет в Единой лиге ВТБ, хотя ранее отметился выступлениями за казанский УНИКС и «Нижний Новгород». В российском баскетболе он прослыл «главным по Твиттеру», регулярно публикуя в своем аккаунте актуальную, острую, а чаще всего просто забавную информацию. Прошлой весной он дал большое интервью «Реальному времени», а нынешним летом наконец-то завел Instagram.

В комментариях к первому фото Дмитрия один из пользователей написал: «Погуглил. А ты и правда баскетбольный игрок, а я все это время думал, что ты прост очень смешно так прикалываешься».



В своем первом «инста-сториз» Головин не упустил возможность высказаться и о политике, призвав бойкотировать голосование по поправкам в конституцию. Ну а особого внимания заслуживает описание его аккаунта: «Жал руку после матче таким ребятам, как Бодирога, Беверли, Демешкин и еще сотне другой боллеров в пределах Самары. Я мазал то, что вам даже не снилось».

«Братья» Азмун и Кокорин

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун в своем аккаунте опубликовал скриншот, сделанный во время разговора с форвардом «Сочи» Александром Кокориным по видеосвязи.

«Скучаю по тебе, брат», — подписал фотографию иранец.

Ранее Азмун рассказал о своем отношении к Кокорину, отметив, что российский форвард ему как старший брат. До этого Кокорин говорил, что Азмун ему как младший брат.

РПЛ возвращается уже 19 июня — за месяц с небольшим будет сыграно 8 туров. На карантине очень много говорили и про Сердара, и про Александра. Первым интересуются за рубежом, а второй пока еще находится в расположении «Сочи».

Напомним, что Азмун перешел в санкт-петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Ранее иранский форвард выступал за «Ростов». В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче РПЛ за питерский клуб, забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.

Кокорин, выйдя из колонии в прошлом году, перешел в «Сочи» 17 февраля этого года, хотя активно готовился к весенней части РПЛ с «Зенитом». В составе сочинской команды 29-летний россиянин провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт Александра рассчитан до 31 июля.

Малкин колет дрова, играет в баскетбол и скучает по хоккею

Национальная хоккейная лига уже объявила о возобновлении сезона, хотя сроки и формат официально еще до сих пор не утверждены. Пока понятно, что в июле все оставшиеся клубы откроют свои тренировочные лагеря. Хоккеисты лиги продолжают интенсивную самостоятельную подготовку. Особенно активен в социальных сетях нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Разбавляет «Джино» свой аккаунт и другой активной работой.



А на днях Евгений выложил классное видео, в котором он отражает бросок по воротам буквально лицом.



«Хоккей, я скучаю по тебе», — сопроводил Малкин пост такой подписью.



Евсеева уже не остановить

О том, почему главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев стал главным явлением российского футбола во время самоизоляции, мы уже подробно рассказывали. Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов еще в апреле в интервью «Реальному времени» выразил надежду, что Вадим Валентинович продолжит радовать публику своей активностью в соцсетях и по окончании карантина:

— Это клево. Вадим Валентинович всегда отличался собственным подходом, но во время сезона у него нет времени на соцсети, на Instagram. А на самоизоляции у него полно времени не только смотреть футбол, но и уделять внимание своему аккаунту.

Надеюсь, что когда закончится карантин и активная футбольная жизнь возобновится, то Евсеев продолжит регулярно публиковать посты, потому что это очень интересно. Вадим Валентинович там показывает другую свою сторону, о которой многие не знают, и эта сторона очень классная.

И, действительно, Евсеева уже, кажется, не остановить.

«Добрым словом и пистолетом тренер можно добиться большего, чем просто добрым словом», — подписал один из своих постов наставник «Уфы». И с чувством юмора, и с боевым настроем у Евсеева все в порядке — скорее бы уже возобновился российский футбол.



Хачанов напомнил о российском гимне после побед

12 июня теннисист Карен Хачанов, находившийся на самоизоляции в Москве, поздравил соотечественников с государственным праздником и напомнил, как важен для каждого спортсмена тот момент, когда играет гимн его страны.

«С Днем России! Теннис — индивидуальный вид спорта. Несмотря на это, каждый матч понимаю, что играю не только за себя, но и за свою страну. Всегда чувствую дополнительную ответственность и гордость! Игры за сборную, а особенно гимн после победы — это что-то невероятное. С праздником, страна!» — написал Карен.



Напомним, что из-за пандемии коронавируса соревнования ATP и WTA не проводятся и будут возобновлены не ранее августа. Пока что в Европе и США один за другим проходят выставочные турниры. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов станут участниками турнира Доминика Тима под названием Thiem’s 7, который пройдет в Китцбюэле с 7 по 11 июля.

