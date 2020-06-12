Отдых после карантина: конные прогулки, прыжки с парашютом и кинотеатры под открытым небом

Обзор активных видов отдыха для казанцев, утомившихся за время самоизоляции

Фото: Максим Платонов

Ограничения, введенные ранее в связи с пандемией, постепенно ослабевают, а это значит, что казанцам, засидевшимся на самоизоляции, снова становятся доступны активные виды отдыха. Узнать о них подробнее вы можете из обзора «Реального времени».

Катамараны, велосипеды, гироскутеры

Поактивничать в пределах города казанцы могут на озере Кабан, где на этой неделе открылся прокат лодок и катамаранов. Лодочная станция находится со стороны улицы Марджани, а прокат работает круглосуточно.

К слову, совсем недавно — как раз со стороны улицы Марджани — открылась вторая очередь набережной Кабана. На обновленном участке появились обустроенная нижняя палуба со стороны театра им. Г. Камала, велодорожка, лебединый домик, благоустроенный участок Старо-Татарской слободы по улице Марджани, помещения кафе и общественная уборная.

Есть хорошая новость и для любителей покататься (на велосипеде, самокате, гироскутере, роликах) по городу и полюбоваться, к примеру, видом Казани, открывающимся с Кремлевской набережной: наконец открылись всевозможные заведения проката, долгое время простаивавшие из-за карантина.

Поактивничать в пределах города казанцы могут на озере Кабан, где на этой неделе открылся прокат лодок и катамаранов. Фото Олега Тихонова

Поближе к природе

Если вы соскучились по природе, но не хотите покидать пределы города, можно отправиться в любой казанский парк. Скверы и другие общественные пространства Татарстана открылись для посещения еще в мае, однако некоторые ограничения до сих пор не сняты. Так, при посещении парков и скверов нельзя устраивать массовые прогулки и нужно соблюдать дистанцию, не рекомендуется использовать спортивные и детские площадки.

Стоить отметить, что дирекция, занимающаяся зелеными зонами города, не растерялась и довольно интересно обыграла этот момент, нарисовав в одном из казанских парков круги для социального дистанцирования. Теперь в Горкинско-Ометьевском лесу можно спокойно устраивать пикники и наслаждаться отдыхом на открытом воздухе.

Также можно отправиться на озеро Лебяжье или Комсомольское, территории которых недавно благоустроили для отдыха горожан.

Если вы соскучились по природе, но не хотите покидать пределы города, можно отправиться в любой казанский парк. Фото Максима Платонова

Еще одним развлечением в пределах города может стать автокинотеатр под открытым небом. Вечерние и ночные показы на площадке, расположенной по ул. Патриса Лумумбы, 47а, проходят практически каждый день. В прошлом году кино под открытым небом можно было также посмотреть в кинотеатре на воде у озера Кабан, однако пока новое расписание и анонсы у Water--Film отсутствуют.

Прыжки с парашютом и конные прогулки

Те, кто совсем утомился за время карантина и хочет получить хорошую встряску, могут отправиться на аэродром DZ Kazan в Куркачах и прыгнуть с парашютом с высоты 3000—3500 метров. Прыгать можно как в тандеме, так и самостоятельно. При этом на территории аэроклуба обязательно ношение средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

Также в мае для посещения открылся большой казанский веревочный парк «Паутина», инфраструктура которого включает в себя более 90 испытаний на высоте до 18 метров. Так же, как и в аэроклубе, при посещении парка администрация просит гостей соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы: носить маску, перчатки и соблюдать дистанцию.

На аэродроме DZ Kazan в Куркачах можно прыгнуть с парашютом с высоты 3000—3500 метров. Фото vk.com/dzkazan

Не столь адреналиновое, но не менее интересное развлечение за пределами города — конные прогулки по лесам и верховая езда. Такие услуги предоставляет, к примеру, казанский конный клуб «Престиж».

Музеи-заповедники и поездки к соседям

Большим облегчением для многих стало снятие ограничений в части выезда за пределы региона. Теперь можно спокойно отправиться к соседям: к примеру, в Марий-Эл, чтобы полюбоваться Морским глазом. Или же отправиться исследовать красоты Татарстана.

Одной из главных точек притяжения является Камско-Устьинский район, знаменитый речными пейзажами, рыбными местами, штольнями и месторождениями гипса. Там можно спуститься в Юрьевскую пещеру, взойти на гору Лобач, прогуляться по «Императорскому питомнику» и полетать на воздушном шаре.

Также для посещения открыты татарстанские музеи-заповедники — Свияжский и Болгарский. В Свияжске можно посетить музей истории (4 корпуса), музей археологического дерева «Татарская слободка», художественную галерею, смотровую площадку и выставочный зал в здании бывшего пожарного обоза, а также комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок». В Болгаре также проводится экскурсионное обслуживание по музеям и городищу. При этом посетителей просят соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

В Свияжске можно посетить музей археологического дерева «Татарская слободка». Фото Максима Платонова