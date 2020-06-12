Отдых после карантина: конные прогулки, прыжки с парашютом и кинотеатры под открытым небом
Обзор активных видов отдыха для казанцев, утомившихся за время самоизоляции
Ограничения, введенные ранее в связи с пандемией, постепенно ослабевают, а это значит, что казанцам, засидевшимся на самоизоляции, снова становятся доступны активные виды отдыха. Узнать о них подробнее вы можете из обзора «Реального времени».
Катамараны, велосипеды, гироскутеры
Поактивничать в пределах города казанцы могут на озере Кабан, где на этой неделе открылся прокат лодок и катамаранов. Лодочная станция находится со стороны улицы Марджани, а прокат работает круглосуточно.
К слову, совсем недавно — как раз со стороны улицы Марджани — открылась вторая очередь набережной Кабана. На обновленном участке появились обустроенная нижняя палуба со стороны театра им. Г. Камала, велодорожка, лебединый домик, благоустроенный участок Старо-Татарской слободы по улице Марджани, помещения кафе и общественная уборная.
Есть хорошая новость и для любителей покататься (на велосипеде, самокате, гироскутере, роликах) по городу и полюбоваться, к примеру, видом Казани, открывающимся с Кремлевской набережной: наконец открылись всевозможные заведения проката, долгое время простаивавшие из-за карантина.
Поближе к природе
Если вы соскучились по природе, но не хотите покидать пределы города, можно отправиться в любой казанский парк. Скверы и другие общественные пространства Татарстана открылись для посещения еще в мае, однако некоторые ограничения до сих пор не сняты. Так, при посещении парков и скверов нельзя устраивать массовые прогулки и нужно соблюдать дистанцию, не рекомендуется использовать спортивные и детские площадки.
Стоить отметить, что дирекция, занимающаяся зелеными зонами города, не растерялась и довольно интересно обыграла этот момент, нарисовав в одном из казанских парков круги для социального дистанцирования. Теперь в Горкинско-Ометьевском лесу можно спокойно устраивать пикники и наслаждаться отдыхом на открытом воздухе.
Также можно отправиться на озеро Лебяжье или Комсомольское, территории которых недавно благоустроили для отдыха горожан.
Еще одним развлечением в пределах города может стать автокинотеатр под открытым небом. Вечерние и ночные показы на площадке, расположенной по ул. Патриса Лумумбы, 47а, проходят практически каждый день. В прошлом году кино под открытым небом можно было также посмотреть в кинотеатре на воде у озера Кабан, однако пока новое расписание и анонсы у Water--Film отсутствуют.
Прыжки с парашютом и конные прогулки
Те, кто совсем утомился за время карантина и хочет получить хорошую встряску, могут отправиться на аэродром DZ Kazan в Куркачах и прыгнуть с парашютом с высоты 3000—3500 метров. Прыгать можно как в тандеме, так и самостоятельно. При этом на территории аэроклуба обязательно ношение средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.
Также в мае для посещения открылся большой казанский веревочный парк «Паутина», инфраструктура которого включает в себя более 90 испытаний на высоте до 18 метров. Так же, как и в аэроклубе, при посещении парка администрация просит гостей соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы: носить маску, перчатки и соблюдать дистанцию.
Не столь адреналиновое, но не менее интересное развлечение за пределами города — конные прогулки по лесам и верховая езда. Такие услуги предоставляет, к примеру, казанский конный клуб «Престиж».
Музеи-заповедники и поездки к соседям
Большим облегчением для многих стало снятие ограничений в части выезда за пределы региона. Теперь можно спокойно отправиться к соседям: к примеру, в Марий-Эл, чтобы полюбоваться Морским глазом. Или же отправиться исследовать красоты Татарстана.
Одной из главных точек притяжения является Камско-Устьинский район, знаменитый речными пейзажами, рыбными местами, штольнями и месторождениями гипса. Там можно спуститься в Юрьевскую пещеру, взойти на гору Лобач, прогуляться по «Императорскому питомнику» и полетать на воздушном шаре.
Также для посещения открыты татарстанские музеи-заповедники — Свияжский и Болгарский. В Свияжске можно посетить музей истории (4 корпуса), музей археологического дерева «Татарская слободка», художественную галерею, смотровую площадку и выставочный зал в здании бывшего пожарного обоза, а также комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок». В Болгаре также проводится экскурсионное обслуживание по музеям и городищу. При этом посетителей просят соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
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