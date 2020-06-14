Игровая неделя: у PS5 будет бездисковая версия, Comic-Con пройдет онлайн, а Battlefield 3 ждет ремастер

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Перенос Comic-Con в онлайн и презентация PS5

Ежегодная международная комикс-конвенция Comic-Con в Сан-Диего в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщает «Игромания». На неделе были объявлены и даты проведения мероприятия — оно состоится с 22 по 26 июля. Название мероприятия переименовали в Comic-Con@Home. Организаторы, которым пришлось отказаться от обычного формата выставки из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, попытались найти в этом и положительные моменты: по их словам, новый формат позволит получить традиционный опыт посещения мероприятия, но в условиях домашнего комфорта. Посетители смогут виртуально побывать в выставочном зале, сохранятся и панели по сериалам, фильмам, комиксам и видеоиграм.

А вот в рамках презентации Playstation 5 пришлось столкнуться не только с «коронавирусными» сложностями, но и, видимо, с репутационными. На прошлой неделе стало известно о переносе мероприятия, как и многих других, из-за протестов в США. И вот, наконец, 11 июня презентация состоялась. В самом конце мероприятия зрители увидели долгожданное новое поколение приставки. Причем, помимо обычной Playstation 5, была также показана Digital Edition — компания, видимо, решила постепенно отказываться от дисков. Дизайн PS5 оказался необычным и вызвал неоднозначную реакцию. Кроме непосредственно приставки, были показаны и некоторые игры, которые будут выпущены на нее.

Выпуск четвертого сезона CoD: Warzone и новая версия симулятора поезда

Другой перенесенный из-за протестов в Америке проект — четвертый сезон Call of Duty: Warzone и Modern Warfare — стартовал тогда же, 11 июня, в 9 часов утра по московскому времени. С этого момента можно скачать обновление, благодаря которому в игре появится много нового. В частности, в Battle Pass четвертого сезона замечены новые оружейные чертежи и COD Points, появились два новых вида оружия. Игры доступны на всех основных платформах — PC, Playstation 4 и Xbox One.

Тем временем dtf рассказал о деталях симулятора управления поездом Train Sim World 2. Игра, выпуск которой запланирован на 6 августа, позволит видоизменять локомотивы. Обновится изображение неба — появятся слоистые облака и реалистичные солнечные лучи. Помимо этого, улучшат физику сцепления поезда с рельсами — например, при плохой погоде они будут проскальзывать. Кроме того, должны появиться как минимум три дополнительных маршрута. Отмечается, что в игре будут доступны все приобретенные дополнения к выпущенной ранее Train Sim World 2020.

Фото dtf.ru

Ремейки XIII и Battlefield 3

«Игромания» нашла на сайте испанского Amazon страницу ограниченного физического издания ремейка шутера XIII для Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На этой странице указана дата релиза игры — 10 ноября. При этом отмечается, что сам по себе ремейк выйдет и на PC, но, видимо, не в физическом виде. Игра была анонсирована в апреле 2019 года, изначально релиз планировался на ноябрь того же года, позже его отложили до 2020-го. Оригинальная игра вышла в ноябре 2003 года.

На неделе появились слухи и о разработке еще одного ремастера — Battlefield 3. По информации инсайдера, которой делится Playground, «переделка» выйдет вместе с новой частью Battlefield, ее анонсировал Electronic Arts. По информации издания, ремейк получат покупатели новой игры Battlefield, а позднее он станет доступен и отдельно. Действие новой игры будет происходить в наше время. Напомним, предыдущая часть, Battlefield V, показывала события Второй мировой войны.

Фото playground.ru